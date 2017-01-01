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Осуществление контроля и управление теми или иными услугами посредством «личного кабинета» — для подавляющего большинства пользователей интернета уже давно стало не только простым, но и даже обыденным действием. Вполне естественно, что телекоммуникационные компании — предоставляющие услуги связи, одними из первых начали предлагать своим клиентам столь эффективный инструмент. Процедуру подключения к «личному кабинету» едва... Далее »
Современные компании активно развивают свои представительства в сети интернет, поэтому появление специальных административных панелей для каждого клиента, вполне естественная реакция поставщика услуг на потребности покупателя. Своя веб-страница в системе крупной компании для каждого пользователя получила название «личный кабинет». Одними из первых внедрять личные кабинеты начали телекоммуникационные компании, с течением... Далее »
В настоящее время уровень среднестатистического пользователя интернета значительно повысился, поэтому использование «личного кабинета» в разнообразных сервисах уже не вызывает имевших место ранее сложностей. Определиться с выбором сложного пароля, а также провести процедуру регистрации могут практически все обладатели персональных компьютеров — начиная с совсем юных пользователей и заканчивая их родителями. Стоит отметить,... Далее »
В процессе развития рынка операторов сотовой связи, мобильные телефоны перестали быть предметом роскоши и социального статуса, став неотъемлемой частью жизни абсолютно всех слоев населения. Дорогостоящая мобильная связь, доступная исключительно состоятельным людям — осталась в прошлом. Да и непосредственно сами мобильные телефоны, крупные компании сотовой связи уже давно раздают бесплатно — стремясь переманить к себе... Далее »
Сколь ни парадоксально, учитывая довольно значительную историю работы операторов сотовой связи на территории России, но об известной во всем мире услуге Mobile Number Portability — еще три года назад никто не знал. Отдельные абоненты российских телекоммуникационных компаний, конечно — хотели бы перейти к другому оператору с сохранением номера, однако такой возможности не было. Впрочем, в 2013 году разговоры об отмене «мобильного рабства»... Далее »
Самая молодая телекоммуникационная компания на российском рынке услуг мобильной связи «Теле2», согласно закону о беспрепятственном переходе от одного оператора к другому с сохранением номера — аналогично более известным конкурентам предлагает всем пользователям подобную услугу. В том случае, если абонент принял решение перейти в компанию «Теле2», сохранение старого телефонного номера обойдется в незначительную сумму 100 рублей.... Далее »
Один из первых операторов сотовой связи в России — компания «Мегафон», согласно закону о переходе из одной телекоммуникационной компании в другую с сохранением номера, предоставляет всем пользователям возможность подключиться к своей системе. Глобальные правила перехода в «Мегафон» — по сути, мало чем отличаются от условий других профильных компаний. Однако во избежание сложностей в процессе переноса номера, все же следует... Далее »
Вопросом о том, как перейти на «Билайн» с сохранением номера — особенно после появления креативных рекламных роликов, задаются абоненты многих операторов сотовой связи. В рамках федерального закона о так называемой «отмене мобильного рабства» подобная процедура действительно возможна — более того, процесс перехода предельно прост и не вызывает никаких сложностей. Однако определенные правила и ограничения все же имеют место... Далее »
В конце 2013 года, после продолжительного «мобильного рабства» все абоненты российских операторов сотовой связи получили свободу распоряжаться своими номерами. Вот уже два года каждый пользователь мобильного телефона может без проблем перенести свой номер в любую телекоммуникационную компанию. Пожалуй, единственным препятствием — является перенос телефона только в границах региона предыдущей регистрации, однако данный нюанс... Далее »
В настоящее время для подавляющего большинства пользователей мобильных телефонов уже не является секретом факт вступления в силу нового закона о переносе номера к другому оператору сотовой связи без каких-либо изменений, более известного как «отмена мобильного рабства». Однако технология данного действа для многих абонентов по-прежнему остается неведомой. Более того, отдельные пользователи не хотят переходить из одной... Далее »
В отличие от более популярных операторов сотовой связи, компания «Теле2» имеет ряд «минусов». Среди основных недостатков, который — правда, касается исключительно жителей Москвы, отсутствие GSM-частоты. Сложно однозначно сказать, не хватило компании «Теле2» денег на регистрацию в столице необходимой частоты, либо просто все возможные варианты уже были заняты. Обычного пользователя причина сложившейся ситуации не интересует. Важен... Далее »
В жизни каждого обладателя мобильного телефона, а столь удобное средство связи — в современном мире имеется в наличии практически у каждого человека, иногда возникают сложности с пополнением отрицательного баланса. Нет, конечно — на территории города, да и даже небольшого населенного пункта, специальных терминалов для оплаты сотовой связи предостаточно. Однако даже при таком изобилии точек для пополнения депозита мобильного... Далее »
Сколь ни парадоксально, несмотря на изобилие терминалов оплаты услуг компаний сотовой связи, пользователь зачастую лишен возможности самостоятельно пополнить депозит своего телефона. Отдельные жители мегаполиса могут сказать — никаких проблем нет, положить деньги на счет мобильного телефона можно в любой точке города. Однако практика показывает — ситуации бывают разные! Возьмем для примера ситуацию, когда человек находится на... Далее »
Встретить в XXI веке человека, не использующего мобильную связь — теоретически можно, однако довольно затруднительно. Мобильные телефоны уже давно лежат в карманах и чехлах не только преуспевающих бизнесменов, но и обычных людей. А с развитием сети ретрансляторов, на которую не скупятся тратить деньги все операторы сотовой связи, мобильные телефоны появились в самых отдаленных уголках бескрайней России. Однако, сколь ни... Далее »
Изменяем кредитную историю в лучшую сторону. Со словом кредит напрямую связана кредитные истории заемщиков. Их не бывает хороших или очень хороших. Если пришлось воспользоваться кредитными средствами и вовремя их погасить, то кредитная история (КИ) нормальная. У банка не возникнет претензий к пользователю. Но если график платежей нарушался хотя бы раз, кредит не выплачивался, были вынесены судебные решения, то КИ плохая. Попадут в... Далее »
Кредитная история – не тайна за семью печатями. Для получения кредитных средств, заемщику нужно в обязательном порядке предоставить всю информацию о себе и своих кредитах по первому требованию банка. В этом перечне может оказаться данные о займах в других финансовых учреждениях. Для положительного ответа незапятнанная информация может оказаться решающим фактором в получении клиентом необходимых дополнительных финансовых... Далее »
Тайное становится явным или знакомство с кредитной историей. Когда срочно понадобились деньги или в планах приобретение квартиры через ипотеку, приходится обращаться в банк за кредитными средствами. Очень неприятно получить отказ. Чтобы решение вопроса было положительным – нужно познакомиться с кредитной историей (КИ). Право заемщика на получение данных об обязательствах перед банками Собранное досье об обязательствах... Далее »
Каждому человеку чтобы обращать внимание на себя особей противоположного пола нужно хорошо выглядеть. Как показывает практика особое значение нужно уделять качественной, стильной и хорошо подобранной одежде. Да, знаю что покупать рубашки, брюки, пиджаки и свитера в дорогих магазинах это круто, при этом это очень дорого. Существует вариант покупки дешевой одежды в секондах… Да да… Именно они. Наверное многие перестанут читать... Далее »
Причины запаха перегара. Задача как убрать перегар изо рта стоит обычно утром, перед теми, кто накануне хорошенько отдохнул с друзьями или весело праздновал что-нибудь. Малоприятный запах изо рта, от выпитого накануне алкоголя, появляется из-за химических реакций в организме человека. Попадая внутрь организма, этиловый спирт, который содержится в разных дозах в любом спиртном напитке, поступает напрямую в печень. Только небольшая... Далее »
Мокрые и ледяные руки. Огрубевшая кожа, холодные руки — страдать от этих ощущений в последнее время стало все большее количество мужчин. В зимнее время эта проблема особо ощутима, однако, и летом приходиться терпеть постоянный дискомфорт. Ведь зябнуть в тридцатиградусную жару, по меньшей мере, неприятно, а что уж говорить о производимом на окружающих впечатлении. Для решения этой неприятной проблемы необходимо подумать над... Далее »