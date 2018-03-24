Алексей Панин заявил, что хочет покинуть Россию

Известный актер Алексей Панин недавно сообщил, что хочет покинуть Россию из-за большого количества негатива вокруг него.

Имя Алексея Панина в последнее время постоянно фигурирует во многих скандальных историях. Актер постоянно с кем-то раздувает конфликт, пытаясь привлечь к своей персоне внимание общественности. Но недавно артист заявил, что не намерен больше оставаться в России.

Панин сообщил, что хочет переехать за границу, но при этом осуществлять свою профессиональную деятельность на родине. Алексей считает, что вокруг него сосредоточено слишком много лжи и негатива, поэтому он хочет уехать из страны, куда-нибудь поближе к морю.

При этом актер не собирается бросать свою карьеру, а намерен продолжать участвовать в российских телепроектах. Панин добавил, что он хочет привести свою жизнь в норму после сложного периода.