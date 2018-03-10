Алексея Панина могут лишить родительских прав из-за пива

У известного актера Алексея Панина могут отобрать дочь из-за недавнего ролика, на котором девочка покупает пиво.

Панин любит эпатировать публику своими выходками. Однако в этот раз общественность удивила дочь Алексея Анна. Она, как и отец, ведет свой личный блог в социальной сети Instagram.

Недавно на своей странице девочка опубликовала видео, которое шокировало пользователей. На нем Анна идет в супермаркете с тележкой полной пива. При этом девочка добавила хэштег «пиво вместо хлеба».

Поклонники были возмущены данным видеороликом. Многие начали требовать лишения Панина родительских прав. К этому делу присоединился и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

Политик всерьез обеспокоился дальнейшей судьбой ребенка, так как, по его мнению, сейчас Анна бегает с пивом, а потом сама будет употреблять данные напитки. Манукян надеется, что органы опеки обратят пристальное внимание на эту семью.