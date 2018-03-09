Анна Семенович может снять стресс алкоголем

28432880_970702563084498_3321448813025034240_n

Анна Семенович может снять стресс алкоголем

    Анна Семенович призналась, что при нервном напряжении она может прибегнуть к спиртному. Способствуют этому отрицательные комментарии в сети.

    Сегодня наметилась такая тенденция, что многие звезды страдают от виртуальных атак хейтеров (проще говоря, завистников и прочих недоброжелателей). Семенович рассказала, что она старается не отвечать на происки критиков, однако некоторые комментарии вызывают у нее слезы на глазах.


    По словам артистки, для снятия душевного напряжения она иногда прибегает к алкоголю, как множество обычных людей. При этом Анна добавила, что никакой зависимости от спиртного у нее нет.

    Похожие записи:
    1. Анна Семенович поздравила мужчин с праздником своей грудью
    2. Анна Семенович заменяет море ванной с солью и обогревателем
    3. Анна Седокова призналась, что ее детство было бедным