Анна Семенович может снять стресс алкоголем

Анна Семенович призналась, что при нервном напряжении она может прибегнуть к спиртному. Способствуют этому отрицательные комментарии в сети.

Сегодня наметилась такая тенденция, что многие звезды страдают от виртуальных атак хейтеров (проще говоря, завистников и прочих недоброжелателей). Семенович рассказала, что она старается не отвечать на происки критиков, однако некоторые комментарии вызывают у нее слезы на глазах.



По словам артистки, для снятия душевного напряжения она иногда прибегает к алкоголю, как множество обычных людей. При этом Анна добавила, что никакой зависимости от спиртного у нее нет.