Бывший продюсер «Дома-2» заявила, что Ксению Собчак не волнуют судьбы других людей

Телеведущая, кандидат на пост президента Ксения Собчак сейчас активно доказывает избирателям, что доверив ей страну, она изменит жизнь населения к лучшему. Правда, прошлая жизнь Ксении доказывает обратное.

Собчак активно агитирует людей голосовать за свою кандидатуру, аргументируя это тем, что ей не безразличны жизни других людей, поэтому она готова менять страну к лучшему.

Однако бывший продюсер шоу «Дом-2» Василина Михайловская, которая хорошо знает Ксению, не верит ей.

Михайловская решила высказать свою точку зрения касаемо Собчак как будущего президента России. Василина заявила, что еще не вымерло поколение тех, кто видел «лихую» молодость звезды.

Однако теперь Ксения делает ставку на молодежь 18- 20 лет, которые реально думают, что Собчак поможет им в решении насущных проблем. Михайловская сравнила телеведущую с агрессивной пираньей, которую никогда не волновали чувства других людей, если это не влияет на ее карьеру.