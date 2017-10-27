≡  27 Октябрь 2017   ·  Рубрика: Новости   

Дмитрий Маликов презентовал песню в стиле рэп под названием “Император Твиттера”

Дмитрий Маликов презентовал новую песню в стиле рэп под названием “Император Твиттера”. Пользователи Сети в комментариях отмечают, что удивлены преображению звезды.

С начала года Маликов стал активным пользователем Сети. Его Twitter заинтересовал многих юзеров — как молодых, так и старшую аудиторию. Звезда завоевал новых фанов не столько за счет творчества, сколько благодаря отличному чувству юмора. В твитах исполнитель периодически смеется сам с себя, а также подшучивает над коллегами по шоу-бизнесу.

Сегодня звезда презентовал новую песню и клип на нее. В видео “Император Твиттера” Маликов рассказал, что интересен молодому поколению, но больше творчеством интересуются женщины и мужчины постарше. Тем не менее, теперь, благодаря интернету он завоевывает внимание молодежи тоже.

Пользователи Сети отреагировали на клип и песню “Император Твиттера” моментально. Рэп в исполнении Маликова понравился фолловерам, как и текст.

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