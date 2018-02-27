Гоген Солнцев шокировал любовными утехами с престарелой супругой

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Гоген Солнцев шокировал любовными утехами с престарелой супругой

    Эпатажный артист Гоген Солнцев не устает удивлять публику. На этот раз новости пришли из Доминиканской республики.

    Пара провела свой отдых на Пуэрто-Плато в одном из отелей. Очевидцы отмечают, что в вечернее время Гоген со своей спутницей (которую, как, оказалось, зовут Екатерина), ежедневно откровенно целовались в одном из лобби-баров.


    Ночами же из номера доносились характерные звуки, мешавшие спать соседним постояльцам. В ответ на жалобы туристов Солнцев обозвал их плебеями. Последним ничего не оставалось делать, как прибегнуть к помощи персонала отеля.

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