Гоген Солнцев шокировал любовными утехами с престарелой супругой

Эпатажный артист Гоген Солнцев не устает удивлять публику. На этот раз новости пришли из Доминиканской республики.

Пара провела свой отдых на Пуэрто-Плато в одном из отелей. Очевидцы отмечают, что в вечернее время Гоген со своей спутницей (которую, как, оказалось, зовут Екатерина), ежедневно откровенно целовались в одном из лобби-баров.



Ночами же из номера доносились характерные звуки, мешавшие спать соседним постояльцам. В ответ на жалобы туристов Солнцев обозвал их плебеями. Последним ничего не оставалось делать, как прибегнуть к помощи персонала отеля.