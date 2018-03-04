Купальник Анастасии Квитко на новом фото едва прикрывает грудь

Русская «Ким Кардашьян», модель Анастасия Квитко опубликовала фотографию в купальнике, который еле прикрыл грудь.

Квитко любит публиковать откровенные снимки, на которых ее одежда слегка прикрывает объемные формы модели. Самой девушке нравится привлекать к себе внимание таким способом, поэтому она все чаще демонстрирует пикантные подробности своего тела.

Недавно Анастасия опубликовала фото, на котором она позирует на пляже в купальнике. Правда, данная одежда едва прикрывает грудь модели. Сама же Квитко спросила у пользователей, кто хочет убрать песок с ее тела.

Пользователи после просмотра данного снимка пришли к выводу, что «ленточка» на груди, которая должна была выглядеть как купальник, является на этом фото лишней.

Многие отметили, что после многочисленных откровенных фотографий Квитко может уже смело фотографироваться голой, так как все уже разглядели все части ее тела.

Добавим, что данная публикация меньше чем за сутки набрала 200 тысяч отметок «Мне нравится».