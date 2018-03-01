Лолита Милявская хочет судиться со своим бывшим продюсером

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Лолита Милявская хочет судиться со своим бывшим продюсером

    Певица Лолита может затеять тяжбу со своим прежним продюсером, Еленой Кипер. Причиной являются авторские отчисления.

    Милявская полагает, что Кипер не выплатила ей гонорары по переданным правам на некоторые песни. Адвокат Лолиты также полагает, что переход интеллектуальной собственности на некоторые произведения вообще не был документально подтвержден. По словам специалиста, речь может идти о значительных суммах.


    В свою очередь юристы Кипер полагают, что конфликт был затеян исключительно ради пиара, поскольку пока общение только сводится к диалогу в интернете. Мы будем следить за развитием конфликта.

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