Никита Пресняков нагрубил своим подписчикам

Сын известных артистов Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита Пресняков снова заставил родителей краснеть, нахамив своим подписчикам.

Никита тоже связал свою жизнь с музыкой, правда, в отличие от своих родителей стиль он выбрал более специфичный – рок. В связи с этим молодой человек часто ведет себя соответствующе своему образу.

Однако знаменитым родителям приходится краснеть из-за выходок своего сына. Недавно Никита не сдержался и нахамил подписчикам своего блога, которые раскритиковали его стиль и манеру поведения.

Пресняков в грубой форме попытался объяснить, что его социальные сети содержат ненормативную лексику, так как он рок-музыкант. Никита добавил, что не стоит оценивать его поведение и образ жизни, ориентируясь на творчество его родственников.

Молодой человек отметил, что его музыка не похожа на произведения родителей, так как они работают абсолютно в разных направлениях. Поэтому Никита посоветовал пользователям перестать удивляться его стилю общения.