Очередное фото Лизы Полыгаловой вызвало отвращение даже у поклонников

Бывшая участница телестройки Лиза Полыгалова, не сумев проявить себя ни на проекте, ни в отношениях с противоположным полом, решила заработать популярность, выкладывая вызывающие фото.

После того, как Лиза покинула периметр, она не бросает попытки получить кусочек хоть какой-нибудь славы. Не сумев задержаться на проекте и провалив отношения с Иваном Барзиковым, девушка поняла, что лучший способ стать знаменитой это раскручивать свою страницу в Instagram. А чтобы привлечь больше внимания и комментариев, Лиза делает фото в интересных позах и с не очень симпатичными гримасами.

Недавно опубликованное фото с раскрытым ртом и высунутым языком вызвало бурю возмущений среди фолловеров. Мужчины писали свои фантазии по поводу рта Лизы и самой девушки, а поклонницы пытались вразумить экс-участницу, написав, что это вовсе не красиво и вызывает лишь отвращение.

Если посмотреть на это с другой стороны, то лицо Лизы не так часто появляется на снимках в Instagram.Ведь девушка гораздо чаще выкладывает фото своей задней части, на которой могут быть лишь не скромные стринги.