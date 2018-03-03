Юристы заявили, что Дмитрий Шепелев попытался присвоить себе деньги Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев, по словам юристов, попытался обманным путем присвоить сбее все деньги покойной возлюбленной, певицы Жанны Фриске.

Сейчас между родителями Фриске и Шепелевым идет судебное разбирательство. Однако на днях в Сети появилась информация о том, что Дмитрий попытался обмануть всех и присвоить себе деньги Жанны.

Об этом сообщили юристы, которые представляют интересы семьи Фриске. По их мнению, об этом поступке должны узнать все, чтобы Дмитрий не остался безнаказанным.

Еще при жизни Жанна продала свой дом в Америке, а вырученные с него деньги она положила на счет в банке, который составил 475 тысяч долларов. Шепелев знал об этом, но он не владел информацией о номере счета.

Поэтому телеведущий пришел в банк и заявил, что он является официальным представителем Платона, поэтому имеет право получить деньги со счета. При этом Дмитрий сообщил, что кроме мальчика других наследников нет.

Несмотря на то, что Шепелев ввел сотрудников банка в заблуждение, они проявили бдительность и отказали ему в выдаче денежных средств. Теперь сторона Фриске планирует привлечь Дмитрия к ответственности по статье за попытку мошенничества.