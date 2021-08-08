Подготовка к обновлению

Некоторые пользователи задаются вопросом: следует ли делать резервные копии их файлов и настроек перед обновлением системы? Это зависит от текущей версии операционной системы. Если вы решили перейти на первую десятку с Windows XP или Vista, то лучше позаботиться о резервном копировании своих данных. Если у вас Windows 7 или 8, в этом нет необходимости, поскольку процесс автоматического обновления никак не влияет на данные, уже существующие на жестких дисках. Правда, не исключено, что отдельные программы перестают работать из-за несовместимости разрядности с новой операционной системой.

Как бесплатно обновить систему до Windows 10

Важно: обратите внимание, что бесплатное обновление доступно только для лицензионных операционных систем Windows 7 и Windows 8.1.

Итак, по сути, сама инструкция:

Windows 10 Upgrade Assistant

Установите все последние обновления для вашей текущей системы (Windows 7 или 8): этот шаг не является обязательным (вы можете запустить обновление сразу, но эта мера поможет избежать возможных проблем в процессе установки, например, с драйверами для аудио или видеокарты);



Перед обновлением убедитесь, что на жестком диске (SSD) или его разделе, где установлена ​​ваша текущая операционная система, есть не менее 8 ГБ свободного места, иначе система не будет обновлена;

Загрузите последнюю версию Помощника по обновлению Windows 10, нажав соответствующую кнопку ниже, или загрузите его с официального сайта Microsoft. С его помощью вы можете проверить, будет ли Windows 10 работать на вашем компьютере (ноутбуке), а затем бесплатно обновить операционную систему.

Обновление Windows 7 до Windows 10

Далее, используя Windows 7 в качестве примера, давайте посмотрим непосредственно на процесс обновления.

Запустите утилиту Windows 10 Upgrade Assistant, загруженную на предыдущем шаге. На первом этапе сразу же будет выполнена автоматическая проверка совместимости вашего компьютера и Windows. Как упоминалось выше, если свободное место на диске (SSD-накопитель) или его раздел меньше 8 ГБ, текущая операционная система установлена, вы увидите следующее уведомление (см. Снимок экрана), и обновление системы также не будет работать, если оборудование конфигурация вашего ПК или ноутбука полностью соответствует системным требованиям Windows 10, тогда очень важно заранее подготовиться к обновлению;



После этого появится окно: Обновление готово. Чтобы завершить это. Ваш компьютер должен перезагрузиться (он автоматически перезагрузится через 30 минут или просто нажмите «Перезагрузить сейчас»)

Помощник по обновлению Windows 10 перезагрузит устройство, чтобы завершить обновление;



Затем начнется этап подготовки, загрузки и установки обновления Windows 10. Обратите внимание, что в зависимости от конфигурации оборудования вашего компьютера, количества установленных программ и т.д. Установка обновления может занять до 20 минут часы;



После перезагрузки видим: Добро пожаловать в Windows 10! → Далее;



Новые приложения для новой Windows → Далее;



Выберите параметры конфиденциальности → Принять;



Спасибо за обновление до последней версии Windows 10 → Выйти.



Если все в порядке, то мы видим следующее окно: «Поздравляем, этот компьютер совместим!»;



вот и все. В результате мы получаем последнюю версию Windows 10 1909 (обновление за ноябрь 2019 г.) на сегодняшний день).



Полезно: узнайте, как найти версию Windows 10 и номер сборки.

Чтобы убедиться, что операционная система активирована, перейдите в настройки Windows 10 (значок шестеренки) → Обновление и безопасность → Активация. Он должен выглядеть следующим образом: «Ваша система Windows активирована с помощью цифровой лицензии».



Можно ли будет вернуться на прежнюю операционную систему

Такая возможность есть. По данным Microsoft, в течение месяца после установки Windows 10 вы можете вернуться к своей предыдущей операционной системе.

Проблемы при обновлении

По мере того, как пользователи устанавливают обновление до Windows 10, они пишут о различных проблемах в комментариях (кстати, если вы столкнетесь с такими проблемами, рекомендую прочитать комментарии, возможно, вы найдете решения). Я приведу здесь некоторые из этих проблем, чтобы те, кто не может обновиться, могли быстро найти, что делать.

1. Если пропал значок обновления до Windows 10, в этом случае вы можете выполнить обновление, как описано выше в статье, с помощью утилиты от Microsoft, или поступить следующим образом (взято из комментариев):

Если значок gwx (справа) исчез, вы можете сделать следующее: Из командной строки, запущенной от имени администратора

Введите wuauclt.exe / updatenow

Нажмите Enter, подождите и через несколько минут перейдите в Центр обновления Windows, там вы должны увидеть, что Windows 10 загружается. И когда это будет сделано, оно будет сразу доступно для установки (обновления).

Если при обновлении вы получаете ошибку 80240020:

Из папки C: Windows SoftwareDistribution Загрузите и удалите все файлы и папки

В командной строке, запущенной от имени администратора, введите wuauclt.exe / updatenow и нажмите Enter.

2. Если утилита обновления с сайта Microsoft вылетает с ошибкой, например, у нас проблема. Есть два решения, которые не всегда работают:

Если в Windows 10 уже загружена эта утилита, попробуйте перейти в папку C: $ Windows. ~ WS (скрытый) Sources Windows и запустите оттуда setup.exe (запуск может занять около минуты, подождите).

В некоторых редких случаях проблема может быть вызвана неправильной настройкой региона. Перейдите в Панель управления — Региональные стандарты — вкладка Местоположение. Установите регион, соответствующий версии Windows 10, которую вы устанавливаете, и перезагрузите компьютер.

Если загрузка Windows 10 в Media Creation Tool прервана, вы не сможете запустить ее сначала, а продолжить. Для этого запустите файл setupprep.exe из C: $ Windows. ~ WS (скрытый) Sources Windows Sources

3. Еще один способ решить проблемы во время обновления — загрузить его с ISO-диска. Подробнее: вы должны загрузить ISO-образ Windows 10 с помощью утилиты Microsoft и смонтировать его в системе (например, с помощью встроенной функции Connect). Запустите файл setup.exe из образа, затем обновите его в соответствии с инструкциями мастера установки.

4. После обновления до Windows 10 свойства системы показывают, что она не активирована. Если вы обновились до Windows 10 с лицензионной версии Windows 8.1 или Windows 7, но ваша система не активирована, не беспокойтесь и нигде не вводите свои предыдущие системные ключи. Через какое-то время (минуты, часы) активация пройдет, просто серверы Microsoft заняты. 5. О чистой установке Windows 10. Чтобы выполнить чистую установку, необходимо сначала выполнить обновление и дождаться активации системы. После этого вы можете установить тот же выпуск Windows 10 (любой разряд) на тот же компьютер с форматированием диска, пропустив ввод ключа. Windows 10 автоматически активируется после установки 6. Отдельные инструкции: ошибка Центра обновления Windows 1900101 или 0xc1900101 при обновлении до Windows 10. Учитывая, что у меня нет времени обрабатывать всю информацию, я также рекомендую посмотреть, что пишут другие пользователи.

Другие способы получения Windows 10

Если бесплатное обновление для Windows 10 не пришло, и вы не хотите больше ждать, вы можете начать мгновенную загрузку самостоятельно, чтобы обновить свою систему.

Для этого вам нужно будет перейти по пути: C: Windows SoftwareDistribution Download, затем полностью очистить папку «Загрузки» (это обязательное условие).

Затем вам нужно будет запустить командную строку от имени администратора, а затем ввести следующую команду:

wuauclt.exe / updatenow

Затем откройте Центр обновления Windows. Там вы увидите, что на ваш компьютер загружается операционная система Windows 10. Сначала начнется процесс загрузки системного дистрибутива, затем Windows 10 будет подготовлена ​​к установке на ваш компьютер. Этот процесс займет некоторое время.

Для загрузки и установки Windows 10 вы можете использовать фирменный инструмент — Media Creation Tool. Используя Media Creation Tool, вы можете загрузить Windows 10, выполнить обновление или создать загрузочный носитель (USB-накопитель или DVD) для последующей установки системы на свой компьютер. Подробнее об этом вы можете прочитать в этой статье.

Переход на Windows 10 с разных исходных версий ОС

Алгоритмы обновления операционной системы до Windows 10 условно можно разделить на два варианта:

обновление с Windows XP или Vista;

обновление с Windows 7 или 8.

Как обновиться до Windows 10 с Windows XP или Vista

К сожалению, для пользователей Windows XP / Vista есть только один способ обновления до Windows 10: это «чистая» установка системы. То есть вам нужно будет установить Windows 10 в качестве исходной операционной системы, поскольку процесс обновления устаревших версий, таких как XP и Vista, просто недоступен из-за различий в сборках компонентов системы. Чтобы установить первую десятку на ПК с Windows XP / Vista, вы должны сначала создать загрузочный USB-накопитель.

Перейдите на официальный сайт Microsoft и загрузите специальный инструмент для создания мультимедиа, нажав кнопку «Загрузить инструмент сейчас».

Для получения подробной инструкции по загрузке и использованию утилиты нажмите на вспомогательные кнопки в виде кружков с преимуществами Запустите Media Creation Tool и после принятия лицензионного соглашения выберите «Создать установочный носитель для другого компьютера».

Перед созданием загрузочного носителя убедитесь, что к вашему компьютеру подключено USB-устройство В открывшемся окне настроек установите флажок рядом со строкой «Использовать рекомендуемые настройки».

Вы также можете установить настройки вручную Затем выберите вариант создания загрузочного USB-накопителя. Нажмите кнопку «Далее».

Помните, что ваше USB-устройство должно иметь размер не менее 8 ГБ Дождитесь завершения процесса создания загрузочного носителя, после чего вы можете выйти из средства создания носителя.

Процесс создания загрузочного носителя занимает несколько минут Готовый. Теперь вы можете начать установку Windows с загрузочного USB-накопителя. Загрузитесь с него и следуйте инструкциям, появляющимся на экране монитора.

Видео: как создать загрузочный USB-носитель с операционной системой Windows 10

Как обновиться до Windows 10 с Windows 7 или 8

Для пользователей Windows 7/8 существует несколько способов обновления до первой десятки, как бесплатных, так и платных. Все они актуальны для обеих версий операционной системы и в процессе обновления нет различий.

Бесплатное обновление до Windows 10 (специальная редакция)

До недавнего времени Microsoft предлагала владельцам старых операционных систем возможность бесплатно перейти на Windows 10. Однако срок проведения такой щедрой акции истек 29 июля 2016 года. После этого пользователи могут перейти в «десятку лучших» благодаря «специальному выпуску для людей с ограниченными возможностями». Но даже этот метод перестал быть доступным 31 декабря 2017 года. На сегодняшний день больше нет таких официальных действий по обновлению системы, в которых можно убедиться, перейдя на официальный сайт Microsoft. Поэтому для обновления до Windows 10 нужно использовать другие варианты, о которых пойдет речь ниже.



На сегодняшний день все акции по бесплатному обновлению до Windows 10 давно истекли

Обновление с помощью утилиты Windows 10 Upgrade Assistant

Утилита Windows 10 Upgrade Assistant была доступна во время рекламных акций по бесплатному обновлению, после чего она была удалена с официального сайта Microsoft. Помощник по обновлению был заменен новой утилитой: Creation Tool, в которой нет возможности обновлять операционную систему до Windows 10. Но сегодня «Помощник по обновлению» все еще можно найти и скачать на тематических сайтах. Чтобы обновить Windows с помощью этой утилиты, вам необходимо:

Найдите и скачайте Помощник по обновлению Windows 10. После запуска он начнет проверку вашего ПК на совместимость с последним пакетом обновления для Windows 10.

Если хотя бы один из компонентов ПК окажется несовместимым, появится сообщение о том, что обновление невозможно После завершения проверки помощник начнет загрузку всех файлов, необходимых для установки и обновления системы.

Готовясь к обновлению, вы можете продолжить работу на своем компьютере, свернув окно «помощник» После загрузки пакета обновления помощник автоматически перезагрузит компьютер.

Перезагрузку ПК можно отложить, нажав на строчку «Перезагрузить позже» После перезагрузки Помощник по обновлению автоматически запустит процесс обновления системы до Windows 10.

Продолжительность процесса обновления зависит от мощности процессора ПК

Активация «цифровой лицензии» Windows

Этот метод актуален для пользователей, которые ранее приобрели официальную цифровую лицензию на Windows 10, привязанную к учетной записи Microsoft.

Зайдите на официальный сайт Microsoft и загрузите специальный Media Creation Tool.

После установки Media Creation Tool вы можете использовать его для загрузки и установки Windows 10 После запуска программы вам будет предложено принять лицензионное соглашение. Затем вам нужно будет выбрать опцию «Обновить этот компьютер сейчас».

Вы также можете сохранить Windows 10 на USB, чтобы создать загрузочное устройство После нажатия кнопки «Далее» начнется долгий процесс загрузки и проверки всех компонентов системы на наличие обновления. В этом случае последовательно откроется десяток чередующихся окон.

Перед началом подготовительного этапа обновления Windows убедитесь, что на жестком диске вашей системы достаточно свободного места Когда подготовительный процесс будет завершен, появится окно, информирующее вас о том, что обновление готово к установке. Нажмите кнопку «Установить».

вы можете изменить компоненты, выбранные для сохранения, отмечая только те, которые действительно нужны Теперь остается дождаться окончания процесса установки Windows 10.

После нажатия кнопки «Установить» начнется стандартный процесс установки Windows 10

После успешного обновления Windows 7 до «десятки» необходимо привязать к ней «цифровую лицензию». Для этого выполните следующие действия:

Откройте меню «Пуск» и щелкните вкладку «Параметры».

Вы также можете открыть настройки «Параметры», нажав комбинацию горячих клавиш WIN + I Перейдите в раздел «Обновление и безопасность» и выберите параметр активации. Затем нажмите на строку «Добавить учетную запись».

Щелкните ссылку «Дополнительная информация», чтобы получить справку Microsoft по активации Windows Введите необходимую информацию (имя пользователя и пароль) для входа в свою учетную запись Microsoft.

У вас уже должна быть учетная запись Microsoft с активированной цифровой лицензией на Windows 10 Готово, теперь ваша Windows 10 привязана к учетной записи, и вам назначена «цифровая лицензия».

После входа в свою учетную запись Microsoft в поле активации операционной системы появится сообщение о том, что Windows 10 активирована с цифровой лицензией

Подключение к партнёрской программе Digital Entitlement

Цифровое право или Цифровое право доступно только участникам программы предварительной оценки Windows (эта программа от Microsoft предоставляет пользователям права предварительной оценки Windows 10). Чтобы стать участником программы предварительной оценки Windows и получить «цифровую авторизацию» для обновления операционной системы Windows до версии 10, вы должны:

Зайдите в настройки «Программы предварительной оценки Windows» («Пуск — Панель управления — Обновление и безопасность») и нажмите кнопку «Начать».

Вы также можете открыть настройки программы через окно поиска Windows После запуска настроек вам нужно будет войти в свою учетную запись Microsoft (если у вас нет учетной записи, вам нужно будет ее создать).

Вы также можете создать учетную запись Microsoft через официальный сайт компании По завершении интеграции вашей учетной записи с операционной системой вам будет предложено выбрать один из трех пакетов сборки Windows Insider: вариант 1: сразу получать первые сборки обновлений операционной системы, не проверяя их работу (в этом случае сам пользователь является первоначальным тестировщиком);

вариант 2. Получение обновлений, прошедших начальные проверки работоспособности

вариант 3. Получите обновленный пакет новых компонентов операционной системы только после выпуска их предварительной официальной версии.

Для более стабильной работы Windows 10 рекомендуется выбирать сборку №3 После подтверждения вашего выбора ваш компьютер автоматически перезагрузится.

При необходимости перезагрузку ПК можно отложить После перезапуска системы зайдите в настройки «Центр обновления Windows» и нажмите кнопку «Проверить наличие обновлений». Пакет обновления Windows 10 будет загружен и установлен автоматически.

Если кнопка не нажата, это означает, что процесс автоматической загрузки обновлений уже начался Дождитесь завершения процесса обновления и перезагрузите компьютер.

Видео: как стать участником программы Windows Insider

После обновления Windows с помощью «цифрового разрешения», даже если вы загрузите пакет сборки Windows Insider номер три, это по-прежнему не гарантирует стабильной работы системы (файлы обновления по-прежнему будут тестовыми). Кроме того, вам нужно будет чаще обновлять свою систему (это станет обязательным), и полученная версия Windows 10 не будет действительно лицензированной (вам будет предоставлена ​​только 90-дневная пробная версия с последующим автоматическим продлением).

Обязательно ли обновлять свой компьютер до Windows 10

Вы можете отказаться от обновления операционной системы до Windows 10, если вас устраивает предыдущая версия операционной системы. Ваш компьютер будет работать в обычном режиме.

Это обновление не является обязательным, бесплатное обновление до Windows рассчитано на один год. Вы можете не торопиться, чтобы обновить свою операционную систему.

Как проверить лицензию Windows 10

После завершения установки Windows 10 вы можете проверить лицензию и другие ключи для операционной системы, установленной на вашем компьютере. Для этого запустите командную строку от имени администратора, затем последовательно введите следующие команды:

slmgr / dli slmgr / dlv slmgr / xpr

Порядок действий следующий: скопируйте или введите первую команду в командной строке, затем нажмите клавишу «Enter», на экране монитора появится окно с сообщением о статусе лицензии. Затем введите следующую команду и т.д. В результате вы увидите подробную информацию о состоянии активации вашего компьютера в разных окнах.

Процесс обновления до Windows 10

После завершения подготовки к обновлению откроется окно с просьбой выбрать время для обновления системы: вы можете обновить операционную систему позже или начать обновление немедленно.

По заявлению Microsoft, процесс обновления на современном оборудовании займет около часа. На старом оборудовании обновление системы может занять много времени. На моем компьютере, построенном в 2008 году, обновление заняло несколько часов (много времени), а современный ноутбук обновился примерно за час.

После перезагрузки компьютера на некоторое время будет настроено обновление для Windows 10. Затем последует перезагрузка, после чего откроется окно Windows Update».

Обновление операционной системы будет проходить в три этапа:

копировать файлы;

установка комплектующих и драйверов;

настройки.

За это время компьютер несколько раз перезагрузится. На последнем этапе обновления вам нужно будет согласиться настроить некоторые параметры для Windows 10. После перезагрузки на вашем компьютере откроется рабочий стол Windows 10.

Процедура обновления

Во-первых, эти шаги включают обновление вручную с помощью установки Windows 10».

После выбора «Обновить компьютер сейчас» начнется автоматическая загрузка файлов Windows 10 на ваш компьютер, после чего произойдет «Проверить загруженные файлы» и «Создать носитель Windows 10» (отдельный диск не требуется, это происходит на жестком диске.). По завершении процесс установки Windows 10 на вашем компьютере начнется автоматически (как при использовании избыточного метода).

После принятия условий лицензии Windows 10 установщик проверит наличие обновлений (довольно длительный процесс) и предложит установить обновление Windows 10 с сохранением ваших личных файлов и приложений (при желании он может редактировать список сохраненных файлов компонентов). Нажмите кнопку «Установить».

Откроется полноэкранное окно «Установить Windows 10», в котором через некоторое время появится следующее сообщение: «Ваш компьютер перезагрузится через несколько минут», после чего вы снова окажетесь на рабочем столе (все окна установки будут закрыть). Просто подождите, пока компьютер перезагрузится.

Появится окно, показывающее процесс копирования файлов и установки обновления Windows 10, во время которого компьютер несколько раз перезагрузится. Обратите внимание, даже на мощном компьютере с SSD весь процесс занимает много времени, иногда может казаться зависанием.

По завершении вам будет предложено выбрать свою учетную запись Microsoft (если вы выполняете обновление с Windows 8.1) или указать пользователя.

Следующим шагом является настройка параметров Windows 10, я рекомендую вам нажать «Использовать настройки по умолчанию». При желании вы можете изменить настройки, уже имеющиеся в установленной системе. В другом окне вы сможете быстро ознакомиться с новыми функциями системы, такими как приложения для фотографий, музыки и фильмов, а также браузер Microsoft Edge.

И, наконец, появится окно входа в Windows 10, после ввода пароля потребуется некоторое время для настройки параметров и приложений, после чего вы увидите обновленный рабочий стол системы (все ярлыки на нем, а также в панели задач, он останется).

Готово, Windows 10 активирована и готова к использованию, вы можете увидеть, что в ней нового и интересного.

Обновление, используя ключ от предыдущих версий

Этот способ самый простой и быстрый. Для начала вы уже должны быть владельцем ключа Windows 7-го или 8-го поколения. Для обновления до Windows 10 вам необходимо:

скачать оригинальный дистрибутив Windows 10 с официального сайта;

выполнить чистую установку Windows;

после установки системы используйте горячие клавиши WIN + I для доступа к разделу параметров;



записать на флешку или диск;

О записи Win10 на флешку у нас есть отдельная статья

затем выберите категорию обновления и безопасности;



перейдите в раздел активации, выберите — сменить лицензионный ключ и использовать существующий ключ из предыдущей Windows.

Система должна принять ключ предыдущей версии и активировать его.

Что нужно сделать перед обновлением до Windows 10

После обновления системы почти все программы и компоненты будут продолжать нормально работать в Windows 10. Некоторые приложения будут удалены из-за новой конфигурации системы (например, Windows Media Center).

Перед установкой обновления системы до Windows 10 удалите антивирус со своего компьютера (в большинстве случаев вам все равно потребуется его переустановить).

На всякий случай рекомендую сделать резервную копию системного раздела. Вы можете создать резервную копию системы с помощью специализированных программ, таких как Acronis True Image, AOMEI Backupper, Ashampoo Backup Pro и т.д.

Как получить Windows 10

Microsoft выпустила специальное приложение «Переход на Windows 10» для упрощения обновления ОС. С помощью приложения вы можете заказать обновление для Windows 10. Если на вашем компьютере нет этого приложения, вам нужно будет установить последние обновления для вашей операционной системы через Центр обновления Windows.

В приложении вы можете проверить статус зарезервированной системы. После загрузки обновления на ваш компьютер (в фоновом режиме) на рабочем столе появится сообщение о том, что Windows 10 готова к обновлению. Вы можете начать установку Windows 10 немедленно или выбрать другое, более подходящее время для обновления вашей системы.

Какие операционные системы обновляются до Windows 10

На вашем компьютере будет установлена ​​операционная система Windows 10, которая будет соответствовать операционной системе, установленной на вашем компьютере. Следующие выпуски Windows получат бесплатное обновление:

Windows 10 Домашняя — Windows 7 Начальная, Windows 7 Домашняя базовая, Windows 7 Домашняя расширенная, Windows 8.1 будут обновлены.

Windows 10 Pro — Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8.1 Professional, Windows 8.1 Professional для студентов будут обновлены.

Что лучше? Windows оригинальный образ или сборка?

В интернете наверняка можно найти множество сборок разных чудотворцев. Да, их сейчас достаточно, даже школьники научились собирать, это как конструктор из Лего. Кому-то лучше, кому-то хуже, кому-то намного лучше. Некоторые даже считают себя почти гениями, как будто они создали свою собственную операционную систему (а Microsoft в то время только проходила через нее). Мы добавили в готовую ОС свои образы, программы и всякую ерунду и загрузили ее для раздачи на торрентах, просто великолепно! Хороший мальчик!

Целая компания программистов много месяцев работала над созданием операционной системы, проводя всевозможные тесты, а потом бац! . гений… Пара правок, программ, изображений, изменений в реестре и самое главное: ваше имя блестящий коллекционер! А вот и новая Урюпинская Windows 10!

именно из такой боли коллекционеров составлено общее мнение, что операционная система Windows 10 плохая, глючная и медленная.

Фактически, любая оригинальная операционная система, даже Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 и сама Windows 10, несопоставимы ни с одной из сборок, которые они искали, внесли свои собственные изменения, а затем упаковали и сделали доступными для скачивания несчастные коллекционеры, а пользователи скачивают их, устанавливают на свои компьютеры.

Многие до сих пор успевают установить такие сборки друзьям и знакомым. Часто такие сборки устанавливаются еще и в каких-то компьютерных сервисах, и тогда люди задаются вопросом, почему возникают ошибки, тормозит игры, что-то не так? И все палки и камни в очередной раз вернутся к Микросовцам, хотя с виндой у них все в порядке!

Если вы хотите стабильной и бесперебойной работы вашего компьютера, лучший инструмент — оригинальная операционная система! Другого решения нет! Все сборки, какими бы хорошими они ни были, и есть действительно талантливые сборщики, но все это не оригинальные и вы устанавливаете их на свой страх и риск!

Активация обновления до Windows 10

После подключения к Интернету система должна активироваться автоматически. Если активация не произошла, вы можете активировать систему самостоятельно.

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Переустановите Windows 10 без диска, флешки и BIOS

Войдите в «Настройки», затем «Обновление и безопасность», откройте вкладку «Активация». Нажмите соответствующую кнопку, чтобы активировать Windows 10. Из-за большой нагрузки на серверы Microsoft возможны ошибки, поэтому активация с первого раза может не сработать. Попробуйте несколько раз активировать систему.

Для этого массового обновления Microsoft назначила компьютерам неуникальные ключи активации. Это поначалу многих насторожило, так как ключи активации были одинаковыми. Потом выяснилось, что уникальная информация о компьютерном оборудовании и версии Windows 10 для каждого компьютера будет храниться на сервере Microsoft.

С помощью идентификатора Windows 10 будет автоматически идентифицирована и активирована на компьютере, который участвовал в бесплатном обновлении с Windows 7 или Windows 8.1. Автоматическая активация будет выполнена только на этом компьютере.

при необходимости вы можете выполнить «чистую» установку Windows 10 (после обновления). После переустановки Windows 10 при активном Интернете система активируется автоматически. В случае серьезного изменения аппаратных параметров вашего компьютера (замена материнской платы, процессора и т.д.) вам потребуется обратиться в службу поддержки для активации операционной системы.

Можно ли будет переустановить Windows 10 после обновления

Для полной ясности вот дословный ответ Microsoft на этот вопрос: