ТОП 10 лучших

Какую камеру следует покупать, чтобы платить разумную цену и получать хорошие фотографии? Многие будущие фотографы задают себе этот вопрос, но не все знают ответ. Мы составили список лучших зеркалок 2019 года. Этот обзор поможет вам выбрать технику, о которой вы мечтаете.

10. Canon EOS 1100D



Разрешение экрана 230 тысяч пикселей. У камеры есть чувствительность (ISO), которой хватает для качественных снимков. Вы можете сфокусироваться вручную. Если вы только привыкаете к фотографии, не бойтесь работать с устройством. Здесь есть много советов для новичков. В комплекте чехол, зарядное устройство, съемный объектив.

Характеристики:

Матрица — APS-C, 12,2 Мп. Диапазон ISO составляет 100-6400. Экран 2.7’’. Размер изображения: 4272´2848 пикселей.

Преимущества:

легко управлять;

есть видеоматериалы;

легкость, компактность;

держит заряд долго.

доступная цена;

хорошие фото по своему функционалу;

хорошее соотношение цены и качества;

Зеркалку какой фирмы выбрать

Не раскроем большого секрета, если скажем, что лидерами на этом рынке являются всего 3 производителя:

SONY — по популярности, по технике проигрывает Canon, как и по характеристикам. Если среднее количество пикселей для первого составляет 20, то для Sony этот показатель составляет 14-18 мегапикселей. Но с другой стороны, его камеры отличаются высокой выдержкой, равной в среднем 7 кадрам в секунду.

Nikon — в нашем ТОПе еще одна японская компания, известная своей специализацией на создании оптики и устройств для фотографии. Очень удобно, что его линейка разделена на классы — верхний и средний, а также по типам — с высоким разрешением или высокой скоростью. Nikon — главный противник Canon.

Canon — японская компания, которая сделала себе имя отчасти благодаря одним из лучших зеркалок на рынке. В нем есть советы как для новичков, так и для опытных профессионалов. Средняя цена модели — 40 000 руб.

Выбирая между продуктами Canon, SONY и Nikon, нельзя однозначно сказать, какая из них будет лучшей. Например, фотоаппараты этих производителей почти так же часто используются фотожурналистами.

Лучшие полупрофессиональной зеркальные фотоаппараты с хорошим качеством снимков

5. Canon EOS 250D Kit

Canon EOS 250D Kit — полупрофессиональная зеркальная камера для любого типа съемки. Оптический видоискатель с 9 точками фокусировки показывает композицию кадра без искажений и экономит заряд аккумулятора. Благодаря функции Dual Pixel камера быстро фокусируется на глазах, даже когда модель движется. Скорость затвора — 5 кадров в секунду. Поворотный экран поможет поэкспериментировать с необычными ракурсами или сделать селфи на камеру.

Чувствительный сенсор позволяет установить фокус в любом месте кадра. Цифровая SLR EOS 250D доступна в трех цветах: сером, черном и белом. Его легкий корпус удобен для длительной съемки. Встроенная вспышка полезна в условиях низкой освещенности, а горячий башмак типа E-TTL II подходит для подключения внешнего оборудования. Сочетание компактного корпуса, мощного процессора и видеосъемки 4K делает его идеальным для блогеров.

4. Canon EOS 77D Kit

Что касается бренда Canon, нет никаких сомнений в том, что вы найдете нужный продукт в интернет-магазине электроники. Лучшая полупрофессиональная зеркалка с хорошим качеством изображения, комплект EOS 77D управляется двумя дисками, что позволяет одновременно регулировать выдержку и диафрагму. Фотографы смогут поделиться только что отснятыми кадрами, синхронизируя камеру и смартфон через Bluetooth. Благодаря широкому диапазону ISO вы получите яркие высококачественные изображения даже в условиях низкой освещенности.

Опытные фотографы оценят небольшой экран в верхней части корпуса, на котором отображаются текущие настройки камеры. Зеркальный видоискатель и 45 точек автофокусировки крестового типа упрощают создание композиции. Canon EOS 77D снимает видео в формате Full HD с разрешением 1920 x 1080, а система стабилизации изображения помогает избежать смазывания. Камера снимает 6 кадров в секунду в серийном режиме.

3. Canon EOS 6D Body

Полупрофессиональная зеркальная камера Canon EOS 6D Body оставляет только хорошие впечатления. Изображения качественные, управление простое, настройки можно менять большим пальцем правой руки. Это одна из самых доступных и популярных моделей с полнокадровым сенсором на 20 МП. В модели нет встроенной вспышки, но профессиональные фотографы практически не используют ее, отдавая предпочтение внешнему оборудованию.

Большой плюс Canon EOS 6D — наличие гнезда 3,5 мм для подключения внешнего микрофона и возможность подключения пульта ДУ. Яркий экран 3: 2 дает четкие изображения, а небольшой монохромный дисплей вверху позволяет отслеживать текущие настройки. Крепление Canon EF поддерживает широкий спектр сменных объективов, необходимых для творчества фотографа.

2. Nikon D750 Body

Полнокадровая матрица, широкий охват ISO и мощный динамический диапазон делают Nikon D750 Body одной из лучших полупрофессиональных цифровых зеркальных фотокамер. Многие пользователи камер сообщают о быстрой и точной фокусировке, а также о хорошем качестве изображения и хорошей цветопередаче. Автофокус состоит из 51 точки, 15 из которых крестообразные. Для лучшей записи видео в D750 есть микрофон и разъем для наушников.

Любители Nikon оценят классический дизайн корпуса и меню управления. Колесо содержит популярные режимы, которые можно изменить быстрым движением пальца во время съемки. С выдвижным экраном фотографы могут снимать выше или ниже уровня глаз, но нет механизма поворота, что было недостатком для некоторых покупателей. Корпус защищен от дождя и пыли, аккумулятор обеспечивает автономную работу камеры более 1000 кадров.

1. Canon EOS 6D Mark II Body

Canon EOS 6D Mark II Body — хороший полупрофессиональный фотоаппарат, популярный у фотографов. 45-точечный видоискатель DSLR с автофокусировкой позволяет быстро найти нужную композицию, глубину и размытие фона. Модель имеет качественный вращающийся экран, с которого можно полностью управлять меню. EOS 6D Mark II имеет горячий башмак и экспозамер E-TTL II для установки сторонней вспышки. Благодаря синхронизации со смартфоном по Bluetooth можно делиться материалами сразу после съемки корпоративного мероприятия или фотосессии.

Полнокадровая зеркальная камера Canon обеспечивает насыщенные цвета, хорошую контрастность и высокое качество деталей. Увеличенный аккумулятор рассчитан на 1200 фотографий, но покупатели отмечают, что эта функция недооценена и время автономной работы намного больше. Выдержка составляет 6,5 кадров в секунду. Эргономичный и легкий корпус полупрофессиональной камеры хорошо лежит в руке, к нему не нужно долго привыкать.

Лучшие зеркальные фотоаппараты до 40000-50000 рублей

По мнению специалистов, камеры этой категории могут использоваться для решения определенных профессиональных задач. Если у вас есть соответствующая квалификация, вам будет полезна ручная настройка экспозиции и других рабочих параметров. Любители по достоинству оценят преимущества вращающихся экранов и других удобных аппаратных дополнений.

1. Canon EOS 200D Kit

Эта камера использует 49 контрольных точек для автофокусировки, что значительно повышает точность настройки наиболее важного параметра. Матрица (24,2 млн пикселей) обеспечивает разрешение до 6000 х 4000 (1920 х 1080) в режиме фото (видео) съемки соответственно. Созданные файлы отображаются на трехдюймовом вращающемся экране. Сенсорный экран удобен для быстрой навигации по меню и выполнения операций с изображениями.

Помимо стандартных выходов HDMI и USB, установлены следующие разъемы: «видео», «аудио», «микрофон». Для беспроводного подключения выбрать приемлемый вариант несложно: Bluetooth, Wi-Fi или подключение периферийных устройств онлайн по NFC.

Преимущества:

простой интерфейс;

большой аккумулятор (до 650 снимков при полном заряде);

поддержка внешних микрофонов;

отличная детализация изображения;

современный высокопроизводительный процессор;

съемка в высоком динамическом диапазоне (режим HDR);

вращающийся сенсорный экран;

надежность, сохранение работоспособности при низких и высоких температурах.

правильный автофокус в сложных условиях съемки;

Недостатки:

соответствующий объектив должен использоваться для стабилизации.

при ISO выше 3200 шум очень заметен;

2. Nikon D5300 Kit

Общие параметры камеры соответствуют рассмотренному ценовому сегменту. Однако некоторые характеристики стоит отметить отдельно. Эта зеркальная фотокамера Nikon снимает в режиме покадровой съемки, когда видеоматериал собирается из нескольких последовательных снимков. Большой экран оснащен поворотным механизмом для удобства пользователя. На дисплее отображается расстояние до точки. Для записи звука вы можете подключить внешний микрофон к специальному разъему. Встроенный датчик GPS определяет местоположение. При определенных условиях полезно формировать изображение из нескольких изображений с разными настройками динамического диапазона (NFC). В стандартную комплектацию входит аккумулятор со съемной крышкой, предотвращающей повреждение автономного источника питания.

Преимущества:

отсутствие видимых шумов даже при слабом освещении;

качественные цифровые фильтры и эффекты для обработки отснятых кадров;

возможность записи видео Full HD до 60 кадров / с;

длительное стандартное время автономной работы;

быстрое выполнение работы;

наличие модуля GPS;

возможность снимать качественное видео при подключении внешнего микрофона;

большой экран с поворотным механизмом;

многоточечная регулировка фокуса (39 позиций.

сенсор на 24 мегапикселя;

Недостатки:

нет встроенной оптической стабилизации;

ограниченная яркость экрана неудобна для дневной съемки в солнечную погоду.

нет электронного уровня;

3. Canon EOS 77D Body

Этой зеркальной камерой для хобби часто пользуются профессионалы. Камера подходит для быстрой качественной фотосъемки. Комбинированная стабилизация (электронная и механическая) эффективно компенсирует вибрации и колебания. Тщательно продуманное расположение кнопок предотвращает некорректную активацию записи, отдельных режимов. Новички могут выбрать понятную пиктограмму пунктов меню.

Преимущества:

легкость обучения;

низкий уровень шума до ISO 6400;

качественные материалы, безупречная сборка;

сжатие изображений JPEG с использованием двух уровней;

быстрая и точная фокусировка;

различные интерфейсы для прямого и сетевого подключения внешних устройств;

датчик ориентации;

возможность редактирования без подключения компьютера или другой периферии;

долгосрочная официальная гарантия.

вращающийся дисплей с поддержкой сенсорного экрана;

Недостатки:

нет промежуточного значения ISO.

4. Canon EOS 800D Body

Следует подчеркнуть, что на эту превосходную зеркальную камеру нет стандарта объектива. Как подтверждают отзывы владельцев, модель отличается гармоничным сочетанием цены и качества. Производитель установил в камеру современную матрицу с функцией очистки. Сенсорный экран удобен для быстрой настройки. Дисплей вращается с помощью специального механизма. Редакционные изменения разрешены с помощью специализированного программного обеспечения. Используя NFC, вы можете быстро подключиться к своему смартфону или планшету. Wi-Fi используется для беспроводного подключения к локальной сети.

Преимущества:

микрофон в;

съемка в режиме HDR;

поддержка технологии DualPixel AF;

значительный размер буфера;

безупречное качество фото и видео;

возможность использовать разные режимы для замера экспозиции;

отличная автономность;

подключаемый пульт дистанционного управления.

правильный автофокус 49 точек;

Недостатки:

если вы активно используете беспроводные технологии, рекомендуется приобрести запасной аккумулятор.

нет защиты от пыли и влаги;

Лучшие модели по соотношению цены и качества

Современный парк зеркальных фотокамер заполнен японскими брендами, крупнейшими из которых являются Canon и Nikon.

Иметь ввиду! Эту оценку прошли лучшие производители фотоаппаратов.

Оценка лучших ТОП-5 моделей по соотношению цена / качество.

Canon EOS 6D Body

Цифровая зеркальная камера Canon EOS 6D Body, оснащенная полнокадровым сенсором, гарантирует высокое качество изображений в таких форматах, как JPEG и RAW, которые больше подходят для постобработки.

Трехдюймовый экран устройства позволяет видеть 97 процентов поля зрения видоискателя для наиболее точной фото / видеосъемки.

Режимы слежения, покадровой съемки и интеллектуальной фокусировки позволяют делать четкие снимки в различных условиях освещения.

Порты Wi-Fi, USB, HDMI обеспечивают совместимость с другими цифровыми гаджетами. Информация хранится на картах памяти SD, SDHC, SDXC.

Основные особенности:

емкость аккумулятора — 1090 фото;

интерфейсы — Wi-Fi, USB, аудио, HDMI;

особенности — GPS, датчик ориентации, HDR;

видео — 1920 × 1080, 60 кадров / с;

поддерживаемые объективы — Canon EF (опционально);

фокус — тип фазы;

матрица — 20,2 МП, 5472 × 3648;

габариты и масса — 145 × 111 × 71 мм, 755 г.

дисплей — 3″;

Преимущества:

мощный аккумулятор;

качественная съемка в условиях плохой освещенности;

эффективная система шумоподавления.

наличие беспроводных интерфейсов;

отличная эргономика;

Недостатки:

короткая выдержка;

самоуравновешивающийся белый хромает.

в автоматических режимах не снимает в RAW;

Nikon D750 Body

Nikon D750 Body позволяет снимать высококачественные фотографии и видео с максимальным удобством благодаря компактной конструкции камеры, механическим кнопкам управления и настройкам.

Встроенный кронштейн вспышки работает как в автоматическом, так и в ручном режимах.

Все параметры и захваченные изображения отображаются на 3,2-дюймовом экране с поворотным креплением.

Файлы в автоматическом режиме сохраняются на карту памяти в популярных форматах JPEG и RAW.

Технология Wi-Fi позволяет передавать фото и видео на другие устройства.

Основные особенности:

емкость аккумулятора — 1230 фото;

интерфейсы — Wi-Fi, USB, аудио, HDMI;

особенности — датчик ориентации;

видео — 1920 × 1080, 60 кадров / с;

поддерживаемые объективы — Nikon F (опционально);

фокус — тип фазы;

матрица — 24,3 МП, 6016 × 4016;

габариты и масса — 141 × 113 × 78 мм, 750 г.

дисплей — 3,2 дюйма, вращающийся;

Преимущества:

простота использования;

легкий вес, компактные размеры;

отличная автономность.

высокая скорость и точность фазового автофокуса;

Недостатки:

неудобный фирменный конвертер NX-D.

небольшой буфер для серийной стрельбы;

Nikon D500 Body

Камера Nikon D500 Body DSLR без объектива в базовой комплектации позволяет пользователю выбрать этот аксессуар для себя, исходя из конкретных объективов и целей запланированного снимка.

Камера позволяет создавать фотографии с разрешением до 5568 × 3712 пикселей, записывать видео до получаса в разрешении 4K.

Одна из особенностей этой камеры — доступность и простота управления доступными функциями.

Устройство оснащено матрицей на 20,9 млн пикселей, точными и быстрыми механизмами автофокусировки.

Емкость аккумулятора этой камеры составляет 1900 мАч.

Основные особенности:

емкость аккумулятора — 1200 фото;

интерфейсы — Wi-Fi, видео, USB, аудио, Bluetooth, HDMI, NFC, порт дистанционного управления;

особенности — датчик ориентации;

видео — 3840 × 2160, 60 кадров / с;

поддерживаемые объективы — Nikon F (опционально);

фокус — тип фазы;

матрица — 20,9 МП, 5568 × 3712;

габариты и масса — 147 × 115 × 81 мм, 760 г.

дисплей — 3,2 ″, вращающийся, сенсорный;

Преимущества:

простота использования;

высокоскоростной автофокус и его точность;

прочный корпус с защитой от пыли / влаги.

долгое время автономной работы;

Недостатки:

слабый функционал для видео;

отсутствие встроенной вспышки.

редко используемый формат карты памяти (XQD);

Nikon D5600 Kit

Зеркальная камера Nikon D5600 Kit позволяет снимать высококачественные фотографии и видеоролики с высоким разрешением даже в условиях низкой освещенности и когда объект движется.

Этому способствует система подавления вибраций, 3,2-дюймовый поворотный сенсорный экран и встроенная вспышка.

Автофокус гарантирует захват мельчайших деталей, встроенный Wi-Fi позволяет передавать видео и фото на смартфон или планшет.

Большой аккумулятор на 1230 мАч позволяет делать не менее 820 снимков.

Прочный плечевой ремень позволяет легко переносить снаряжение.

Основные особенности:

емкость аккумулятора — 820 фото;

интерфейсы — Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, NFC, аудио;

особенности — датчик ориентации, HDR;

видео — 1920 × 1080, 60 кадров / с;

поддерживаемые объективы — Nikon F (в комплекте);

фокус — гибридный тип;

матрица — 24,2 МП, 6000 × 4000;

габариты и масса — 124 × 97 × 70 мм, 420 г.

дисплей — 3,2 ″, вращающийся, сенсорный;

Преимущества:

хорошо продуманное управление;

удобные автоматические режимы;

обилие ручных настроек съемки.

высокое качество изображения;

доступная цена;

Недостатки:

шум в условиях плохой освещенности;

отсутствие стабилизации на матрице.

ненадежная крышка аккумуляторного отсека;

Canon EOS 800D Kit

Комплект Canon EOS 800D, созданный для высококачественных фотографий и видеороликов, отличается превосходной производительностью, компактностью и идеальной эргономикой.

Датчик CMOS с физическим размером 22,3 × 14,9 мм, кроп-фактором 1,6, чувствительностью ISO 100-25600 с возможностью дальнейшего расширения и разрешением 24,2 МП гарантирует идеальную точность и детализацию изображения.

Устройство оснащено комплектным объективом с фокусным расстоянием 18-55 мм.

При необходимости пользователь может использовать другую совместимую оптику.

Источником питания для этого устройства является аккумулятор емкостью 1040 мАч.

Основные особенности:

емкость аккумулятора — 600 фото;

интерфейсы — Wi-Fi, видео, USB, аудио, Bluetooth, HDMI, NFC, порт дистанционного управления;

особенности — датчик ориентации, HDR;

видео — 1920 × 1080, 60 кадров / с;

поддерживаемые объективы — Canon EF / EF-S (в комплекте);

фокус — гибридный тип;

матрица — 24,2 МП, 6000 × 4000;

габариты и масса — 131 × 100 × 76 мм, 532 г.

дисплей — 3 дюйма, вращающийся, сенсорный;

Преимущества:

быстрый автофокус;

упрощенное меню для новичков;

эргономичный поворотный экран.

отличное фотографическое качество;

Недостатки:

шум при ISO выше 3200;

относительно большой вес.

полная цель — не самое выдающееся;

ТОП-4 лучших зеркальных фотоаппаратов по цене/качеству на 2021 год

Nikon D3500 Kit

Небольшой по размеру и достаточно легкий, он не займет много места в вашем багаже ​​во время отпуска. В нем есть аккумулятор на 600 фотографий в комплекте с объективом.

Вы можете записывать видео с изображениями высокого разрешения, которые затем отлично смотрятся на большом экране.

Корпус хорошо собран, вся конструкция выглядит монолитной, без зазоров.

Объектив имеет складной механизм, фокусировку и зум можно регулировать вручную с помощью специальных колесиков. Для эталонной автофокусировки требуется около сорока точек.

Есть оптическая стабилизация изображения с возможностью отключения. К счастью, дисплей вращается на три дюйма и скрывает экран внутрь, защищая его от царапин и ударов во время транспортировки.

Устройство снимает пять кадров в секунду, есть модуль Wi-Fi, встроенный микрофон, возможность управлять устройством через компьютер или смартфон.

Основные особенности:

Объектив входит в комплект. Максимальное разрешение — 6000 х 4000. Выдержка — 5 кадров / сек. Дисплей — 3 дюйма. Интерфейсы — Wi-Fi, видео, USB, аудио, HDMI, микрофонный вход, разъем дистанционного управления. Емкость аккумулятора фотоаппарата Nikon составляет 600 фотографий.

Pro отличная цветопередача; управлять выстрелом можно через смартфон; множество автоматических режимов; удобная ручная регулировка. Шум без автофокуса фиксируется встроенным микрофоном; для профессиональной съемки недостаточно заряда аккумулятора.

Canon EOS 2000D Kit

Добротный любительский зеркальный фотоаппарат, достойный внимания хорошим объективом, входящим в комплект, возможностью передачи файлов по Wi-Fi и хорошим качеством изображения с максимальным разрешением 6000 х 4000 пикселей.

Есть встроенная вспышка, можно уменьшить эффект красных глаз. Устройство снимает три кадра в секунду, настройки очень легко настроить с помощью трехдюймового экрана.

Доступны как автоматический режим, так и ручные параметры, позволяющие создать качественную экспозицию.

К сожалению, нет стабилизатора изображения, но есть фазовый автофокус с ручной калибровкой. Устройство питается от собственной батареи, емкости которой хватает на 700 выстрелов. Благодаря встроенному микрофону доступна запись видео со звуком.

Основные особенности:

Объектив входит в комплект. Максимальное разрешение — 6000 х 4000. Выдержка — 3 кадра / сек. Дисплей — 3 дюйма. Интерфейсы: Wi-Fi, USB, HDMI, NFC. Емкость аккумулятора камеры Canon: 700 фото.

Плюсы: встроенная вспышка и микрофон; Им можно управлять дистанционно; Имеется Wi-Fi; Свет; Минусы: нет USB-кабеля; Не подходит для профессионала.

Pentax K-1 Mark II Body

Эта камера относится к устройствам для полнокадровой съемки, матрица которых оценивается в 37 МП. Батареи хватает на 760 снимков при выдержке 4,4 кадра в секунду.

В комплекте нет линзы, но есть стабилизация при работе с движущимися объектами.

Очень чувствительный автофокус, большинство его точек пересекаются, что позволяет получить качественный результат без размытия изображения.

К устройству удобно подключать не только вспышку, но и микрофон для записи видео и пульт для управления устройством на расстоянии.

Вы можете без проводов подключиться к компьютеру или смартфону с помощью беспроводных каналов связи.

Экран имеет диагональ 3,2 дюйма, поворотный, клавиши управления большие, мгновенно реагируют на нажатия.

Основные особенности:

Объектива нет. Максимальное разрешение — 7360 х 4912. Выдержка — 4,4 кадра / сек. Дисплей — 3,2 дюйма. Интерфейсы: Wi-Fi, USB, HDMI, вход для микрофона, выход для наушников, разъем для дистанционного управления. Емкость аккумулятора камеры Pentax составляет 760 фотографий.

Также не боится мороза, влажности, загрязнения; мгновенный автофокус и отличное фотографическое качество; экран наклонного типа; есть стабилизация при съемке на ходу. Минусы: низкая скорость; выбор совместимого оборудования ограничен.

Nikon D5600 Kit

Специалисты относят эту модель к любительской зеркалке начального уровня, которая позволяет получать красивые качественные снимки без детального изучения профессиональных фишек.

Оснащен датчиком CMOS, зеркальным видоискателем и 3,2-дюймовым ЖК-дисплеем.

Небольшие размеры и поворотный экран позволяют брать устройство с собой в дорогу.

Клавиши меню и управления сенсорные, все настройки максимально простые и это может понять даже новичок. Есть как автоматические режимы, так и возможность ручной настройки.

Модель дешевле многих аналогичных устройств, представленных в этой линейке, а по функциональности и качеству получаемых кадров максимально приближена к профессиональным камерам.

Основные особенности:

Объектив входит в комплект. Максимальное разрешение — 6000 х 4000. Выдержка — 5 кадров / сек. Дисплей — 3,2 дюйма. Интерфейсы: Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, NFC, микрофонный вход. Емкость аккумулятора фотоаппарата Nikon составляет 820 фото.

Достоинства: качественный «родной» объектив; широкий набор настроек и параметров; регулируемый экран; надежная конструкция кузова; можно управлять дистанционно. На фоне «шумных» ночных фото; при подключении к Wi-Fi часто теряет сигнал.

Рейтинг лучших зеркальных фотоаппаратов

Самым важным параметром для нас было качество фотографии, потому что эта техника приобретается в основном для достижения именно этого. Тогда мы учли следующие особенности:

Навыки видеосъемки (формат, продолжительность);

Функции фокуса (возможность настройки, выделения и записи звука, типа);

Размеры и вес;

Качество сборки и материал корпуса;

Техника поддерживает съемные линзы от других компаний;

Режим съемки (формат и частота кадров в секунду);

Количество пикселей;

Емкость аккумулятора, на сколько хватит;

Функциональность (устранение красных глаз на изображении, брекетинг, ручная регулировка настроек);

Размер, тип и чувствительность матрицы;

Оборудование.

При отборе кандидатов особое внимание уделялось типу фотоаппарата: фотографы-любители, профессиональные или начинающие фотографы, неопытные фотографы.



Лучшие графические планшеты.

Профессиональные модели

полезно отметить! Профессиональные зеркалки имеют качественные матрицы, обилие настроек, защиту от пыли / влаги и внушительный ресурс затвора.

В следующей оценке представлены лучшие представители класса «профи».

Nikon D780 Body

Профессиональная камера Nikon D780 Body с функцией Live View для бесшумной съемки оснащена поворотным сенсорным дисплеем, удобным для просмотра фотографий и выбора необходимых функций.

Еще одна интересная особенность устройства — увеличенная до 1/8000 секунды выдержка с последующей синхронизацией со вспышками линейки Speed ​​Light компании.

Камера поддерживает байонет Nikon F.

Разрешение матрицы 24,5 МП и запись видео в формате 4K UHD делают устройство одним из самых востребованных профессиональных фотографов.

Основные особенности:

емкость аккумулятора — 2260 фото;

интерфейсы — Wi-Fi, USB, аудио, Bluetooth, HDMI, порт дистанционного управления;

особенности — датчик ориентации;

видео — 3840 × 2160, 120 кадров / с;

поддерживаемые объективы — Nikon F (опционально);

фокус — тип фазы;

матрица — 24,5 МП, 6048 × 4024;

габариты и масса — 144 × 116 × 76 мм, 755 г.

дисплей — 3,2 ″, вращающийся, сенсорный;

Преимущества:

расширенные возможности экспозиции;

два слота для SD-карт;

резкое изображение.

дистанционное управление с телефона;

быстрый и точный автофокус;

Недостатки:

дороговизна самого устройства и аксессуаров.

приложение для передачи враждебных фотографий;

Canon EOS 6D Mark II Body

Цифровая зеркальная фотокамера Canon EOS 6D Mark II Body Professional по умолчанию не оснащена объективом.

Пользователь имеет возможность выбрать наиболее удобное с его точки зрения крепление Canon EF.

Устройство оснащено цифровым CMOS-сенсором с 26,2 млн эффективных пикселей. Разрешение изображения 6240 × 4160 пикселей.

Наличие сенсорного видоискателя с регулируемым углом наклона дает пользователю возможность выбрать наиболее удачный угол наклона.

Синхронизация по каналам Wi-Fi, Bluetooth и NFC позволяет легко отправлять готовые фото / видео. Хранение файлов на самом устройстве обеспечивается накопителем в формате SD, SDHC или SDXC.

Основные особенности:

емкость аккумулятора — 1200 фото;

интерфейсы — Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, NFC, аудио, порт дистанционного управления;

особенности — защита от пыли, GPS, датчик ориентации, HDR;

видео — 1920 × 1080, 60 кадров / с;

поддерживаемые объективы — Canon EF (опционально);

фокус — тип фазы;

матрица — 26,2 МП, 6240 × 4160;

габариты и масса — 144 × 111 × 75 мм, 765 г.

дисплей — 3 дюйма, вращающийся, сенсорный;

Преимущества:

электронная стабилизация видео;

интегрированный таймлапс;

полезная геолокация GPS.

большой аккумулятор;

расширенный динамический диапазон;

удобный поворотный экран;

Недостатки:

есть погрешности в экспонометре;

шум при высоких ISO.

слот для SD-карты;

Nikon D850 Body

Модель Nikon D850 Body с BSI CMOS-матрицей с разрешением 45,7 МП позволит снимать фото и видеокадры высочайшего качества, самостоятельно выбирая подходящую оптику.

Чувствительность этого устройства составляет от 64 до 25600 единиц ISO, а в расширенном режиме — от 32 до 102400 единиц.

Выдержка составляет от 1/8000 до 30 секунд. Встроенный таймер можно установить на 2, 5, 10 или 20 секунд.

Шаблон позволяет сохранять изображения в форматах JPEG, TIFF и RAW. Для передачи данных используются технологии Wi-Fi, USB и Bluetooth.

Основные особенности:

емкость аккумулятора — 1840 фото;

интерфейсы — Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, аудио, порт дистанционного управления;

особенности — фотография в формате FX;

видео — 3840 × 2160, 60 кадров / с;

поддерживаемые объективы — Nikon F (опционально);

фокус — тип фазы;

матрица — 45,7 МП, 8256 × 5504;

габариты и масса — 146 × 124 × 79 мм, 915 г.

дисплей — 3,1 дюйма, вращающийся, сенсорный;

Преимущества:

точный и быстрый автофокус;

отличная цветопередача;

отличная эргономика.

исключительная детализация фото;

Недостатки:

высокая стоимость карт памяти XQD;

большой вес.

беспроводные интерфейсы быстро «съедают» заряд батареи;

Canon EOS 5D Mark IV Body

Цифровая зеркальная камера Canon EOS 5D Mark IV Body с прочным корпусом — идеальное решение для профессионалов, которым требуется высочайшее качество.

Устройство оснащено CMOS-сенсором с 30,4 млн эффективных пикселей. Расширенные настройки ISO составляют 50-102400 единиц.

Также пользователю доступны — установка выдержки 1 / 8000-30 секунд, таймер 2-10 секунд, ручной и автоматический режим, сверхточная система фокусировки с 61 точкой, встроенные модули NFC, Wi-Fi, GPS.

Обработка материалов и просмотр доступны на 3,2-дюймовом экране.

Основные особенности:

емкость аккумулятора — 900 фото;

интерфейсы — Wi-Fi, USB, HDMI, NFC, аудио, порт дистанционного управления;

особенности — защита от влаги / пыли, GPS, датчик ориентации;

видео — 4096 × 2160, 120 кадров / с;

поддерживаемые объективы — Canon EF (опционально);

фокус — тип фазы;

матрица — 30,4 МП, 6720 × 4480;

габариты и масса — 151 × 116 × 76 мм, 800 г.

дисплей — 3,2 дюйма″;

Преимущества:

точный автофокус;

возможность управлять камерой со смартфона;

высокое разрешение матрицы.

удобный сенсорный дисплей;

Недостатки:

большой вес;

экран не поворачивается.

высокий ценник;

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Лучшие “зеркалки” для начинающих

Комплект Canon EOS 200D: эта модель представляет собой сочетание любительского и профессионального. Внешне он выглядит очень компактно и действительно весит менее 500 г. Прежде всего, он выгодно выделяется матрицей с разрешением 25,8 МП, позволяющей качественно снимать как в студии, так и на природе в совершенно разных погодных условиях.

Особый интерес представляет сенсорный экран, который можно поворачивать, что упрощает работу с оборудованием. Мы также включили его в рейтинг лучших зеркальных фотоаппаратов за универсальность: сюда можно подключить микрофон, пульт дистанционного управления, USB-кабель. Также вы можете передавать фотографии, сделанные через Wi-Fi или Bluetooth, на другие камеры, телефоны или компьютеры.



Преимущества:

Различные форматы видеозаписи;

Ручной автофокус;

Масса;

Корпус с металлическими элементами;

Есть wi-fi для тех, кто любит загружать фото прямо в социальные сети;

Поворот экрана;

Много пикселей;

Разъем дистанционного управления;

Аккумулятор держит заряд достаточно долго.

Скорость стрельбы;

Недостатки:

Неэластичные резиновые заглушки, особенно у порта USB;

Совмещение карты памяти с аккумулятором в одном отсеке.

Постоянное использование подсветки может погасить вспышку;

Эта камера для начинающих фотографов эффективно снимает в условиях низкой освещенности благодаря освещению вспышкой и предотвращает появление красных глаз на изображении благодаря специальной лампе.

Лучшие зеркальные фотокамеры для любителей

Конечно, они должны быть экономичными и без огромного количества доселе ненужных параметров для тех, кто не разбирается в фотоаппаратуре. Давайте рассмотрим плюсы и минусы этих моделей в этой оценке.

Комплект Canon EOS 1300D

Это дешевая, но хорошая модель, но рассчитывать на нее могут только фотографы-любители и начинающие фотографы. Здесь все предназначено для удобного первого использования, особенно простые настройки, понятные даже ребенку. Изображения достаточно четкие, не размытые, но их даже нельзя назвать профессиональными, так как полезное количество пикселей не превышает 18 миллионов, на самом деле это немного выше, чем в беззеркальных моделях.

Камера Canon получила хорошие отзывы и место в категории «Лучшая зеркальная фотокамера для начинающих» за отличную глубину цвета. У нее фото насыщенные и яркие, а композиции интересные. Этому способствует отличная чувствительность матрицы, надежный видоискатель и разрешение 5184 x 3456.



Преимущества:

Ручное управление стрельбой;

Глубина красок;

Поддержка линз других производителей;

Яркая вспышка.

Габаритные размеры;

Количество режимов;

Оборудование;

Недостатки:

Не заряжается напрямую, необходимо вынуть аккумулятор;

Фотоконвертер RAW в JPEG иногда дает сбой.

Не подходит для создания панорам;

В камере Canon EOS 1300D Kit установлена ​​матрица с фильтром сглаживания (нижних частот), который снижает качество изображения, но при этом, по отзывам пользователей, увеличивает срок службы матрицы.

КОМПЛЕКТ SONY ALPHA SLT-A58

Данная модель собрала огромное количество хороших отзывов, за что входит в ТОП лучших зеркальных фотоаппаратов. У него отличная стабилизация, а батареи хватает надолго, что позволяет эффективно использовать ее при съемке на открытом воздухе. Новички по достоинству оценят простое меню, легкий вес и широкий выбор оптики. Это настоящий спутник фотографа, так как видоискатель показывает изображения именно такими, какими они будут, даже до того, как будет нажата кнопка.

SONY ALPHA SLT-A58 «SLR» KIT, по отзывам, тоже неплохо стреляет по машине, хотя ручные настройки легко заметить. Имеет хорошую, как для бюджетной модели, скорость работы 8 кадров в секунду, но ничего не зависает. Разрешение в 20,4 миллиона пикселей уже может претендовать на звание профессионала. Ручная фокусировка позволяет делать снимки даже ночью и есть специальная опция — уменьшение эффекта красных глаз.



Преимущества:

Габаритные размеры;

Интуитивно понятное меню;

Характеристики;

Масса;

Сборка;

Автономность;

Цена денег;

Скорость фокусировки.

Недостатки:

Снимайте лучше в RAW, чем в JPEG;

Дисплей не поворачивается на 180 градусов.

Звук затвора;

В своих комментариях фотографы-любители говорят, что они хотели бы меньше шума выше ISO 800, потому что это в конце концов влияет на качество изображения.

Лучшие камеры для профессионалов

О таком фотооборудовании можно говорить в основном, когда фотограф зарабатывает деньги, например, снимая свадьбы, выпускные и другие праздничные мероприятия. Для этой категории были выбраны две камеры, цена которых довольно высока.

Корпус камеры Canon EOS 5D Mark III

По техническим характеристикам эта модель зеркалки не очень сильно отличалась от предыдущего комплекта Canon EOS 200D. Выигрывает только тем, что может снимать HD-видео, а также наличием защиты от влаги и пыли. Но это неудивительно, ведь продукт стоит более 100000 рублей. Несмотря на эту сумму, объектив нужно покупать отдельно. Количество пикселей составляет 23,4 миллиона, что делает изображение четким.

К весу камеры есть претензии, около 1 кг (без объектива) все равно нести. Но отчасти это оправдано корпусом с металлическими элементами и вторым экраном. Кстати, его можно использовать как видоискатель. Это очень выгодное предложение для съемки на природе, так как емкость аккумулятора позволяет делать до 950 фотографий на одной зарядке. Если вам нужно снимать в формате JPEG, лучше всего купить более дешевую камеру, например, комплект Canon EOS 200D из нашего рейтинга лучших зеркальных фотоаппаратов.



Преимущества:

Гибкая, быстрая и точная автофокусировка, что редко;

Отличное поведение при высоких ISO;

Количество ручных настроек;

Малая глубина резкости;

Запись звука;

Хорошая видимость;

Размеры матрицы;

Нет шума.

Недостатки:

Переключаться между ISO не очень удобно.

лучше всего снимать только в формате RAW;

Canon EOS 5D Mark III Body, как говорится в обзорах, отлично подходит как для пейзажей, так и для портретов — резкость и яркость на высоте.

Корпус Nikon D 750

Эта камера считается основным конкурентом Canon EOS 5D Mark III Body, хотя ее стоимость немного ниже. В комплекте нет даже объектива, так что на его покупку придется потратиться. Выдержка средняя, ​​6.5 кадров в секунду. Правда, наличие «отвертки» значительно расширяет их выбор. Плюсы: микрофонный и USB-выходы, плюс приличная полная емкость аккумулятора, хватит на 1230 фотографий.

Покупатели довольны богатым набором Nikon D750 Body, ведь для комфортного использования фотооборудования нужно много всего: резиновый окуляр, ремешок, USB-кабель и т.д. Фотографы также хорошо отзываются о дополнительных функциях — дистанционном управлении с компьютера и датчике ориентации, благодаря которому камера может просматривать изображения в перевернутом виде.



Преимущества:

42-битная глубина цвета;

Отдельное меню для видео;

Низкие требования к оптике;

Разрешение матрицы 24,93 миллиона пикселей.;

Датчик с низким уровнем шума и высоким ISO;

Точное измерение BB и цвета;

Различные уровни сжатия изображений в JPEG;

Уменьшение эффекта красных глаз;

Программируемые кнопки.

Электронный дальномер;

Недостатки:

Вес в 750 г.

Не всегда корректно работает WI-FI;

Nikon D750 Body также имеет преимущество в том, что запись видео может выполняться непрерывно в течение 30 минут, если это необходимо, однако она записывается только в формате MOV. Эту модель часто выбирают профессиональные свадебные фотографы.