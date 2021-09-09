Как выбрать ноутбук для работы и дома?

Сразу определяем наиболее важные параметры, на которые в первую очередь обратим внимание, отдавая им приоритет:

размер и качество экрана;

мощность процессора;

мощность видеокарты (если вы покупаете ноутбук для игр, то выбор хорошей видеокарты важнее выбора процессора, почему я расскажу позже);

количество и тип оперативной памяти;

скорость и объем памяти (жесткий диск или SSD-диск);

Также – менее важные параметры, но на них тоже хотелось бы обращать внимание при выборе:

– корпус и система охлаждения (тонкий и легкий ультрабук удобно носить, игровой ноутбук наоборот должен быть толще и тяжелее, так как внутри корпуса требуется качественная система охлаждения);

– производственная компания;

– количество и тип разъемов (USB, VGA, HDMI, разъем для наушников и микрофона и т д.), поддерживаемые стандарты Wi-Fi, наличие Bluetooth, кард-ридера для флешек и т д.

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Windows или macOS?

Операционная система определяет удобство работы с компьютером: простота настроек, удобство управления, согласованность интерфейса.

Самая распространенная – это платформа Windows, которая установлена ​​в большинстве современных ноутбуков.

macOS – это идея Apple, поэтому эту систему можно найти только в MacBook. Если не брать во внимание показатели доступности, простоты установки и производительности, то, конечно, те, кто может позволить себе ноутбук от «яблочной» компании, могут выбрать его и не знать проблем.

Windows – это стабильная и универсальная операционная система с лицензией, которую можно установить на ноутбук любой марки.

В обращении обе системы одинаково просты и интуитивно понятны хотя бы потому, что Apple выступает за простоту, и каждый, кто работал на компьютере или ноутбуке, видел Windows хотя бы раз в глаза.

Говоря об особенностях и параметрах, обе системы имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор платформы – дело вкуса и кошелька.

Раньше модели были лучше?

Да, в прошлом ноутбуки действительно делались более высокого качества. Ситуация аналогична ситуации с автомобилями. Всем известно, что раньше автомобили были намного лучшего качества, производители думали, как сделать качественный автомобиль, чтобы он прослужил как можно дольше. А потом все изменилось… Примерно с 2000 года производители автомобилей поняли, что делать качественные автомобили невыгодно. Одноразовые вещи выгодно делать так, чтобы ремонтировать их было нецелесообразно или невозможно, а человек через несколько лет просто приходил в салон за новой машиной. И все же до этого практически любую машину можно было капитально отремонтировать и отремонтировать самостоятельно, все было легко доступно, все было легко разобраться, и даже сами производители предоставляли подробные инструкции по ремонту. Теперь машина сделана таким образом, что сам пользователь не сможет ничего отремонтировать и обратиться в сервисные центры.