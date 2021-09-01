Как войти в iCloud с Айфона

ICloud может хранить большой объем информации, который можно расширить за относительно небольшую плату. Это позволяет освободить место на вашем iPhone. Для бесплатного хранения доступно 5 гигабайт. Чтобы воспользоваться увеличенным объемом, необходимо нажать на кнопку «Купить» и произвести соответствующий платеж. Доступ к сервису можно получить со смартфонов с iOS, Android или с персональных компьютеров с Mac OS, Windows.

Как войти в iCloud через браузер

Для этого вам нужно открыть браузер Safari. Далее необходимо выполнить следующие действия:

Зайдите на сайт.

На домашней странице показаны ссылки на «Настройки iCloud», «Найти iPhone» и «Найти друзей». Вам нужно нажать на значок открытого меню, расположенный в нижнем ряду.

В открывшемся меню выберите пункт «Полная версия сайта».

На экране появится страница входа в систему. Введите свой Apple ID и пароль в соответствующие поля.

После авторизации откроется главная страница сервиса. На нем пользователь увидит главное меню, где сможет выбрать интересующий его раздел.



После входа в сервис пользователь получает доступ ко всем его функциям.

Как войти в облако iCloud с Айфона с помощью ПО

Чтобы получить доступ к этой услуге через приложение, вам необходимо выполнить следующие действия:

вам необходимо открыть стандартное приложение “Файл».

Внизу экрана выберите вкладку «Обзор». Вам нужно перейти в «iCloudDrive». После этого на экране появятся файлы, загруженные в iCloud.



Теперь вы можете найти нужный файл в облаке и просмотреть его.

Веб-версия

Где облако в айфоне? Мы уже рассматривали ответ на подобный вопрос. Он находится в разделе «Настройки» конкретного мобильного устройства. Использовать облако проще, чем кажется. Главное – иметь учетную запись Apple ID. Без него не обойтись.

Как просмотреть информацию в облаке iPhone? Вы можете использовать веб-версию iCloud. Лучше всего это делать с компьютера, но мы остановимся на мобильном устройстве.

Основная проблема в том, что у iCloud нет мобильной версии. Облако данных представляет собой веб-сайт или специальную программу для Mac или пункт в настройках мобильного устройства. Однако это ограничение можно обойти.

Как просмотреть облако на iPhone через мобильный браузер? Рекомендуется делать следующее:

Откройте «Safari» и перейдите на icloud.com. Нажмите кнопку «Поделиться…”. Выберите раздел «Полная версия…”.

Откроется веб-сайт iCloud. Теперь вы можете войти в сервис, используя свой логин и пароль Apple ID. После этого на дисплее телефона появится интерактивное облачное меню. Очень удобно!

Важно: для работы с сервисом важно иметь сетевое подключение. Без него никакие облачные разрешения не помогут.

Как зайти в почту iCloud на Андроиде

Для этого на вашем Android-устройстве уже должна быть установлена ​​обычная почта. Gmail совершенно не подходит, но стандартное приложение под названием Email идеально подходит. Также разрешены «Yahoo», «Outlook». Вы определились с постом? Отлично, теперь открываем и начинаем выполнять следующие действия строго по инструкции:

Введите первые необходимые данные: полный адрес iCloud и имя пользователя (текст перед знаком «@»); Убедитесь, что вы нажали «Ручная установка». Если вы попытаетесь войти в iCloud, используя только свой адрес и пароль, ничего не получится; Далее вбиваем пароль. Имейте в виду, что восстановить его на Android практически невозможно, так что будьте осторожны! В следующем столбце пишем mail.me.com. Без запятых, пробелов и заглавных букв; Выбираем тип защиты, чаще всего это SSL, на основе сертификата; Указываем порт 993. Не пытайтесь менять номера согласно вашей операционной системе. Все данные должны быть указаны только с инструкциями; Пропустим последнюю строку, это «путь IMAP; Нажмите «Далее» и продолжите необходимую настройку SMTP-сервера; В поле «Адрес» дублируем уже введенный, но вместо «imap» пишем «smtp»; Указываем такую ​​же защиту, TSL тоже разрешен; Вместо порта вбиваем номера 587. Готовый. Все необходимые данные введены. Нажмите «ОК», и если вы получите уведомление об аутентификации, мы соглашаемся.

Теперь появилась возможность работать с сообщениями iCloud на Android. Но фотографии, видео, документы по-прежнему недоступны, так как они находятся в Облаке. Как решить эту проблему, мы расскажем ниже.

Другие варианты входа в почту

Не рекомендуем использовать зарегистрированные: Gmail, Яндекс Почта, Mail.ru, наверняка через них вы не сможете получить доступ к icloud.

Вы можете попробовать другие приложения, Google Play предлагает на выбор огромное количество почтовых сервисов. Если описанный выше метод показался вам слишком сложным и запутанным, вы можете немного упростить задачу. Для этого мы используем почтовый сервис myMail. Для этого просто требуется адрес электронной почты и пароль, никакой другой сетевой информации не требуется. К сожалению, этот метод не всегда работает.

О регистрации

Как присоединиться к облаку iCloud? Для начала вам нужно зарегистрироваться здесь. Но как?

iCloud – это сервис Apple. Используйте Apple ID для работы. Отдельной регистрации в облачном сервисе нет и быть не может. Следовательно, все, что потребуется владельцу «яблочного» устройства, – это получить идентификатор «Apple ID”.

Зачем используется

Как просмотреть облако на айфоне? Для начала нужно понять, для чего используется iCloud. Может, мы обойдемся без него?

Облачное хранилище Apple используется для:

создание защищенных копий данных;

работать с приложениями из App Store;

сохранение и изменение параметров мобильного устройства;

совершать покупки;

настройки семейного доступа”;

работать с любым документом на устройстве;

работать удаленно с компьютером Mac.

найти и заблокировать потерянный iPhone;

привязки клавиш и карты Safari;

На самом деле облако iCloud значительно облегчает жизнь владельцу «яблочного» устройства. Без него работать с устройствами Apple крайне сложно. Поэтому пользователи обычно активируют фирменный облачный сервис на iPhone или iPad.

Включаем на мобильном устройстве

Как просмотреть облако на айфоне? Мы уже говорили о том, что для работы с iCloud не требуется отдельная учетная запись и регистрация. Вместо этого вам нужно провести мозговой штурм по поводу создания Apple ID. Допустим, у того или иного пользователя уже есть такая учетная запись. Что дальше?

Доступ к «Aycloud» с «iPhone» осуществляется следующим образом:

Включите мобильное устройство и посмотрите главное меню устройства. Зайдите в раздел «Настройки”. Найдите и щелкните ярлык iCloud. Коснитесь строки с образцом электронного письма. Введите пароль для входа в свой Apple ID. В поле «Обязательное» введите данные из идентификатора «яблоко». То есть пароль для авторизации в системе. Нажмите на знак «Войти”. Согласитесь или откажитесь от привязки Safari к iCloud. Настройте геолокацию. Обычно достаточно прикоснуться к значку «ОК”.

это все. Теперь вы можете работать с облачным сервисом Apple. В этом нет ничего сложного.

Функции и возможности iCloud

Любой, у кого есть устройство Apple, может войти в iCloud, если у него есть Apple ID.

Имеет множество полезных функций:

Если ваш смартфон был утерян или украден, с помощью сервиса вы можете не только найти его, но и заблокировать. Для этого вам необходимо войти в этот облачный сервис, и точное местоположение устройства будет показано на карте. доступна возможность удаленной работы на ПК под управлением Mac OS. Вы можете просматривать различные документы или мультимедийные файлы, работать с ними. Здесь вы можете ввести настройки для семейного доступа. Что заблокирует отображение неприемлемого для ребенка контента. Здесь предусмотрена работа с сервисом AppStore. вы можете работать с документами, хранящимися в облачном сервисе. Имея доступ к нескольким устройствам, вы можете выбрать наиболее удобное для просмотра или исправления документов. Покупка. Через этот сервер вы можете оплачивать товары в iBooks Store, iTunes Store и App Store. Создавайте и восстанавливайте резервные копии iPhone.

Без iCloud работать в iOS на iPhone гораздо менее удобно. Чтобы активировать возможности сервиса, вам необходимо активировать его. Для входа вам понадобится Apple ID. Чтобы начать работу с сервисом, выполните следующие действия:

Зайдите в главное меню iPhone. Открыть настройки. Выберите раздел iCloud. вам нужно нажать на термин, где для примера указан адрес электронной почты. Введите свой Apple ID и пароль. Нажмите кнопку «Войти». Вы должны либо связать службу с браузером Safari, либо отказаться от нее. Включает геолокацию. При необходимости внесите другие изменения.

После этого вы можете приступить к работе с онлайн-хранилищем Aykloud. Обычно логин и пароль вводятся один раз. Впоследствии идентификация будет выполняться автоматически при каждом входе в систему.

В процессе работы с облаком может потребоваться дополнительная настройка. Сделать это можно так:

После включения устройства нужно зайти в «Настройки» В группе «Общие» выберите раздел iCloud. Ниже приведен список некоторых утилит и приложений, установленных на вашем смартфоне. На правой стороне каждого из них есть переключатель. Если вы переместите его вправо, соответствующая информация автоматически синхронизируется с облаком. Пользователь должен решить, какие из них активировать. вы можете активировать создание резервной копии телефона. В этом случае здесь будут храниться копии всех данных телефона, которые можно будет восстановить в любой момент. Такие копии можно делать вручную в нужное время или регулярно, в автоматическом режиме.

Функция «Найти iPhone» доступна, чтобы помочь вам найти потерянный гаджет. Раздел «Связка ключей» будет использоваться для хранения паролей, номеров и других данных кредитной карты. Если вы храните их в облачном сервисе, вам не нужно беспокоиться об их безопасности.

Ввод необходимых настроек сделает работу с сервисом более эффективной.

При желании вы можете отказаться от использования рассматриваемого облачного сервиса. Для этого зайдите в «Настройки» на смартфоне, затем откройте iCloud. Прокручивая страницу с ее параметрами, можно увидеть опцию «Удалить». Если вы нажмете на нее, учетная запись будет удалена.

Когда включена опция «Найти iPhone», вам также потребуется ввести свой Apple ID и пароль. После этого учетную запись iCloud можно будет восстановить, но ее нужно будет пополнить информацией.

Настройте iCloud Email для Gmail

Имея пароль для конкретного приложения, вы готовы синхронизировать электронную почту iCloud с Gmail, почтовым приложением по умолчанию для большинства людей с устройствами Android. Помните, что этот процесс должен работать и в других почтовых клиентах; мы более подробно рассмотрим это ниже.

Чтобы начать работу, проведите пальцем вниз от верхней части устройства, чтобы получить доступ к панели уведомлений, затем коснитесь значка шестеренки. Кроме того, вы можете получить доступ к настройкам Android из списка приложений.

В главном меню настроек нажмите «Учетные записи». В зависимости от устройства и версии Android, на которой оно работает, это имя может незначительно отличаться, например «Учетные записи и резервные копии».

Вы увидите список учетных записей, синхронизированных с вашим устройством. Прокрутите вниз и нажмите «Добавить учетную запись».

Выберите «Личный (IMAP)» со значком Gmail рядом с ним.

Появится экран входа в Gmail. Введите свой адрес электронной почты iCloud и нажмите «Далее».

Введите пароль, сгенерированный для вас Apple (не пароль Apple ID), затем нажмите «Далее».

Если адрес электронной почты и пароль верны, Android (через Gmail) войдет в систему и начнет синхронизацию вашей учетной записи электронной почты iCloud с вашим устройством. Возможно, вам потребуется подтвердить некоторые дополнительные настройки, например, как часто вы хотите, чтобы Gmail синхронизировал вашу электронную почту.

Чтобы проверить, работает ли этот процесс, запустите приложение Gmail, а затем нажмите кнопку меню в верхнем левом углу. Вы должны увидеть свою учетную запись электронной почты iCloud вместе с другими; нажмите, чтобы переключиться на него в Gmail.

Теперь вы можете использовать свой адрес электронной почты iCloud для отправки и получения электронных писем.

Ответы на популярные вопросы

Как получить доступ к документам, хранящимся на почте айклауд?

Попробуйте войти на почту самым первым способом и скачайте нужные материалы. Если они есть в архивах, ознакомьтесь с нашей статьей о распаковке.

Могу ли я с приложения Gmail авторизироваться и в Google-почте, и в iCloud?

Да, эта программа позволяет создавать и использовать несколько учетных записей.

При выборе типа защиты выдает ошибку, хотя указываю, как и написано в статье, SSL. Что делать?

Попробуйте ввести TSL. Это самые распространенные типы, которые почти всегда работают или проверяют сертификат.

У меня в почте отсутствует пункт «Ручная настройка», из-за чего невозможно войти

Попробуйте другой почтовый сервис. Этот тип настройки присутствует практически везде, особенно в хорошо известных и качественных приложениях.

Как видите, получить доступ к iCloud с Android не всегда просто, возможны мелкие ошибки и некорректная работа, но, скорее всего, это возможно. Если вы приложите немного усилий и четко будете следовать инструкциям, вы не потеряете важные данные с вашего iPhone, но вы легко перенесете их на свое устройство Android. Тем не менее, в будущем постарайтесь не смешивать Google и Iclaud, по возможности перенесите всю информацию на официальную электронную почту Google.

Это поможет предотвратить попадание таких личных проблем и материалов в чужие руки, потому что, к сожалению, сторонняя компания участвует в настройке процесса вручную. Будьте осторожны и предельно внимательны!

Изображения с компьютера

Как смотреть облако “айфон”? Ответ на такой вопрос больше не вызовет никаких проблем. Что, если вы хотите изучить изображения, скопированные с устройства Apple в облачный сервис на ПК?

Выход есть! Для этого вам необходимо выполнить следующие действия:

Откройте страницу облачного сервиса в браузере на вашем ПК. Войдите в систему, используя свой логин и пароль. В iCloud, как мы уже говорили, они работают с Apple ID. Щелкните заголовок «Фото”.

Через несколько минут на дисплее ПК появится список с изображениями, загруженными в облако. Быстро, просто и очень доступно!

Объем хранения данных

Как просмотреть облако на айфоне? Прежде чем приступить к работе с этим сервисом, необходимо его досконально изучить.

Любое облако данных имеет определенный объем. По умолчанию для хранилища iPhone выделяется только 5 ГБ дискового пространства. Вам не придется платить за эту сумму.

Если по тем или иным причинам человеку не хватает места, он может купить его дополнительно. Для этого в настройках облачного сервиса есть кнопка Купить.

Фотографии не имеют ограничений по хранению. Но облачный сервис хранит последние 1000 изображений в месяц. Как только общее количество изображений в iCloud превысит указанный лимит, сервис автоматически очистит старые данные.

Просмотр и перенос контактов с iCloud на Android

Чтобы получить доступ к iCloud с телефона Android для передачи контактов, вам необходимо использовать Google Контакты, использовать приложение CardDAV или отправить контакты с файлом vCard.

Вход в почту iCloud на компьютере

Почта ICloud с компьютера доступна в веб-интерфейсе по адресу https://www.icloud.com/, просто введите свой Apple ID (адрес электронной почты), пароль и, при необходимости, код доступа. Появится двухфакторная аутентификация на одном из ваших доверенных устройств Apple.

В свою очередь, почтовые программы не будут связываться с этой регистрационной информацией. Кроме того, не всегда можно точно выяснить, в чем проблема: например, приложение Windows 10 Mail после добавления почты iCloud сообщает об успехе, предположительно пытается получать письма, не сообщает об ошибках, но на самом деле не работает.

Чтобы настроить почтовую программу для получения почты iCloud на свой компьютер, вам необходимо:

Создайте пароль приложения на apply.apple.com, как описано в шагах 1–4 метода Android. Используйте этот пароль при добавлении новой учетной записи электронной почты. Новые аккаунты в разных программах добавляются по-разному. Например, в приложении Почта в Windows 10 нужно зайти в Настройки (значок шестеренки слева внизу) – Управление учетной записью – Добавить учетную запись и выбрать пункт iCloud (в программах, где такого пункта нет, выберите ” Другой аккаунт»). При необходимости (для большинства современных почтовых клиентов это не требуется) введите параметры почтовых серверов IMAP и SMTP для почты iCloud. Эти параметры показаны позже в инструкциях.

Обычно сложностей с настройкой не возникает.

Видео-инструкция

Смотрим снимки

Войти в iCloud с iPhone довольно просто. Особенно это актуально для тех, кто заранее зарегистрировал идентификатор Apple ID. Без него вы можете полностью забыть о доступе к облачному сервису Apple. Этот вариант просто не поддерживается без Apple ID.

Как просматривать облачные фотографии на iPhone? Сделать это несложно. После авторизации в облачном сервисе все изображения будут храниться в специальном разделе меню, и сразу после создания фотографии данные будут загружены в iCloud.

Что делать, если вы хотите увидеть сделанные вами фотографии? Как их изучать? А как просмотреть информацию в облаке айфона в целом?

Для фотографий актуальны следующие инструкции:

Включите мобильное устройство и при необходимости пройдите авторизацию Apple ID. Как уже было сказано, без этого идентификатора невозможно работать с облачным сервисом. Нажмите кнопку «Фото”. Откройте блок «Фото”.

Все фотографии, сделанные и сохраненные в облаке, будут храниться в соответствующем разделе. Запись «Общие» содержит изображения, которые считаются доступными для всех пользователей.

Стоит обратить внимание на еще один элемент – «Альбом». Здесь все доступные изображения разбиты по категориям. Вернее, на альбомах.

Где настраивать

Как мне войти в облако под названием iCloud? Просто следуйте инструкциям, указанным ранее. Это поможет вам активировать облачный сервис на вашем мобильном устройстве. После этого iCloud будет работать на постоянной основе. Пользовательские данные автоматически загружаются в облако при подключении к Интернету.

Где облако в айфоне? Этот вопрос обычно возникает, когда вам нужно изменить настройки облачного сервиса.

Чтобы войти в iCloud, вам необходимо сделать следующее:

Нажмите кнопку, отвечающую за открытие главного меню устройства. Выберите «Настройки”. Коснитесь метки iCloud.

На экране вашего смартфона или планшета появится небольшое меню. Здесь настраиваются параметры облака. Это можно рассматривать как «iCloud”.

iCloud на Android: возможно ли это?

Apple не будет выпускать приложение iCloud для операционной системы Android. И это вполне логично, поскольку этот сервис считается «фишкой» устройств, работающих на платформе iOS. Однако с помощью сторонних браузеров и программ пользователи Android по-прежнему могут получить доступ к данным, хранящимся в их учетной записи iCloud .

Типы файлов и доступное пространство

iCloud Drive во многом следует непринужденной традиции Apple в OS X. По умолчанию нет дампов различных файлов, и каждое приложение имеет свои собственные папки, в которых хранятся рабочие документы. Однако ключевое отличие iCloud Drive от обычного iCloud заключается в том, что теперь пользователь может создавать папки и файлы абсолютно любого типа в облаке. Другими словами, Apple теперь предоставляет нам настоящее облачное хранилище для файлов.

Полет фантазии держится исключительно на свободном дисковом пространстве. Изначально доступно только 5ГБ – в этот тариф нет изменений. Расширения намного дешевле, чем были с iCloud:



Учтите, что стоимость облачного пространства также немного изменилась

Таким простым способом вы можете увеличить объем облачного хранилища до 1 ТБ. Для большинства пользователей этого будет достаточно. При больших объемах данных в Интернете стоит подумать о специализированных решениях. Суть в том, что у нас есть исчерпывающий объем свободного места в облаке и никаких ограничений по типам файлов – взрыв.

С компьютера через приложение

Помимо веб-версии iCloud, у Apple также есть официальная программа, которая также бесплатна.

Скачайте программу с официального сайта. Вы также можете найти его в Microsoft Store и скачать оттуда. После установки вам сразу будет предложено войти в систему. В строке «Apple ID» вводим почту «iCloud» и ниже вводим пароль. Нажмите кнопку «Войти».

Вы можете сразу настроить, какие данные будут синхронизироваться с вашим аккаунтом. Вы также можете просмотреть более подробные настройки, нажав кнопку «Параметры».

После этого программа появится в трее. Для входа в настройки щелкните по нему правой кнопкой мыши и откройте соответствующий пункт.

Как посмотреть фото в облаке на Айфоне

Ограничений по объему хранения фотографий нет. В случае синхронизации с устройством новые изображения автоматически сохраняются. Однако количество обращений ограничено. Здесь хранится последняя тысяча фотографий. Если их накапливается больше, последний будет автоматически устранен.

Для просмотра сохраненных фотографий вам необходимо выполнить следующие действия:

Откройте iCloud. Это можно сделать с помощью специального программного обеспечения или браузера, как описано выше. Введите свой Apple ID и пароль, затем нажмите кнопку «Войти». Откроется главная страница, на которой нужно выбрать раздел «Фото». Здесь будут показаны все фотографии, сохраненные в облаке. В папке «Общие» вы можете видеть изображения, которые могут просматривать другие пользователи.

Пункт «Альбомы» покажет сохраненные фотографии, которые распределены по категориям.

Для сохранения фото в облако необходимо настроить соответствующие параметры:

На iPhone перейдите в раздел iCloud в настройках. Перед строкой «Фото iCloud» переместите переключатель вправо, чтобы активировать его.



После этого изображения будут сохранены автоматически.

Когда синхронизация включена, фотографии можно просматривать прямо со смартфона. Для этого откройте стандартное приложение «Фото». Если изображения были удалены, вы все равно можете их просмотреть. Для этого откройте «Альбомы» в «Фото», затем перейдите в «Другие альбомы». Вам нужно прокрутить вниз и выбрать «Недавно удаленные». Фотографии доступны в течение 30 дней после удаления.

Доступ к iCloud Drive

1. Первый способ получить доступ к iCloud Drive – на вашем Mac. Откройте Finder и перейдите на вкладку iCloud Drive. Все! Абсолютно все файлы и папки доступны для редактирования на ваш вкус, ничего сложного.

Если с маком не заработало, а есть ПК с виндой, то тоже все довольно просто. Вам необходимо скачать и установить «iCloud 4.0 для Windows». Далее прямо в левом проводнике в меню «Избранное» появится ссылка на iCloud Drive. Все работает элегантно и удобно почти как на Mac.

2. Второй способ несколько даже проще, но зачастую не так удобен для длительного использования. Представим себе ситуацию, когда вы находитесь на чужом компьютере или вам нужен разовый доступ к iCloud Drive. В результате нет ни желания, ни возможности настраивать облачное хранилище или устанавливать дополнительное ПО. На помощь придет браузер.

Откройте iCloud.com и выберите iCloud Drive – все ваши файлы здесь. Отсюда вы можете загружать файлы в облако или загружать их на свой компьютер, создавать папки и отправлять файлы размером до 5 ГБ по электронной почте благодаря функции Mail Drop.

Кстати, поддерживаются браузеры Safari, Chrome, Firefox и Internet Explorer.

3. Осталось понять, как получить доступ к iCloud Drive с мобильного устройства Apple. В лучших традициях iOS мобильная операционная система не имеет отдельного приложения для доступа к облачному хранилищу. Его можно получить только из отдельных программ, которые хранят там свои данные. Однако не все так печально: в App Store уже достаточно приложений для работы с облаком. Мы рекомендуем бесплатное решение Docs 5 App Store.

Documents 5 – это своего рода швейцарский армейский нож для работы с файлами на iOS. Приложение создает в памяти устройства свою папку, куда пользователь может поместить все нужные ему файлы. Кроме того, вы также можете получить их, загрузив их из Интернета с помощью встроенного браузера. Кроме того, есть поддержка всех известных облачных сервисов и возможность подключения различных серверов. Конечно, вы можете получить доступ к iCloud Drive.

Доступ к облаку возможен на уровне запуска соответствующих приложений для каждого типа файла, а также возможность добавлять файлы в хранилище из внутренней памяти устройства. Однако речь идет о тех файлах, которые доступны для приложения Documents 5. В целом с помощью приложения можно слушать музыку, смотреть видео, редактировать документ или изображение – основные моменты работы доступны и это все будет достаточно для большинства пользователей.

В отличие от многих новых сервисов и функций, которые Apple запустила этой осенью, iCloud Drive стабилен и хорошо работает сам по себе. С помощью этого материала вы теперь знаете все необходимое для эффективного использования облачного файлового хранилища в своих интересах и во многих ситуациях отказываетесь от дополнительных услуг, оставаясь в рамках единой экосистемы Apple.

C телефона первичная настройка iPhone или iPad

Напомню, что при первом запуске любого iPhone или iPad вам будет предложено создать или войти в существующую учетную запись iCloud. Если ваш телефон не новый и кто-то использовал его раньше, для доступа к вашей учетной записи этот смартфон необходимо сбросить до заводских настроек.

Для этого зайдите в «Настройки», нажав на значок шестеренки. Затем перейдите в «Основные», найдите запись «Сброс» и нажмите на слово «Стереть все содержимое и настройки». После этого придется дождаться полной перезагрузки смартфона.

После первоначальной активации вы увидите экран приветствия. На более новых моделях проведите пальцем вверх и вниз по экрану. На старых моделях нажмите кнопку «Домой». Далее мы выбираем ваш язык, вашу страну и ваш регион.

Если у вас есть еще один старый iPhone, вы можете приблизить его для автоматического входа в iCloud, и в этом случае вам не нужно вводить свое имя пользователя и пароль. Если нет, нажмите кнопку «Настроить вручную». Затем вам будет предложено настроить Face ID или Touch ID, в зависимости от того, какая у вас версия iPhone.

На всякий случай вам также нужно будет придумать пароль из 6 цифр. Вы можете изменить «Параметры кода доступа», щелкнув эту запись.

В какой-то момент вам придется выбрать, как именно вы будете восстанавливать данные программы. Вы можете скачать их из облака iCloud. Если у вас уже был iPhone, давайте выберем этот вариант. Вы можете загружать данные из iTunes, для этого вам понадобится программа и компьютер. Вы можете передавать данные с Android. Поскольку наша статья специально посвящена Apple ID, мы выбираем «Установить как новый iPhone» (если у вас нет iCloud) или «Восстановить из копии iCloud». Далее вводим Apple ID – это просто наш iCloud, например borodach@icloud.com. Введите пароль ниже. Если у вас еще нет этого адреса электронной почты или вы забыли пароль, щелкните ссылку ниже и выполните процедуру восстановления или создания новой учетной записи.

ПРИМЕЧАНИЕ! Вы можете создать Apple ID без привязки к почте iCloud и использовать, например, почту от Mail.Ru, Google или Яндекс – об этом подробно рассказано в прошлой статье.



Мы выполнили самые основные шаги, вам просто нужно подключиться к Wi-Fi и внести некоторые изменения в настройки. После первоначальной настройки телефона вам необходимо убедиться, что вы загружаете необходимые данные в облачное хранилище. Для этого снова зайдите в «Настройки», затем нажмите на свою учетную запись вверху и перейдите в «iCloud». Задайте параметры, которые вы хотите загрузить в облако.

Теперь, чтобы получить доступ к данным, загруженным из облака, нужно перейти в «Файл» – это стандартное приложение, расположенное прямо на главном экране.