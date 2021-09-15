Как заменить дисплей на айфоне?

Проблема замены дисплея iphone чаще всего решается двумя способами:

Через сервис.

Самостоятельно. Просто покупая запчасти на Алиэкспресс.

Если до iPhone 5S проблему можно было решить дома, то сейчас это стало практически невозможным.

Основная сложность состоит в том, что менять придется не только разбитое стекло, но и весь экран, ведь дисплей и тачскрин – одно целое. С каждой новой версией iPhone Apple предлагает новые уровни защиты своих устройств от неоригинальных компонентов, вплоть до петель, поэтому ремонт можно производить только в сервисном центре.

Даже если вы супер эксперт, без оригинальных запчастей, специального оборудования и опыта ничего не выйдет.

А если вы задумались об Алиэкспресс, спешу вас разочаровать, Apple не продает запчасти и поэтому все, что представлено в Интернете, – это копии.

Инструменты и подготовка

Чтобы разобрать и собрать iPhone 6, вам понадобятся следующие инструменты:

пластиковые пинцеты;

пластиковый открывающий инструмент (шпатель);

набор необходимых отверток;

специальный тонкий нож.

Не рекомендуем пользоваться кухонной утварью и домашней утварью – тот же кухонный нож слишком толстый для выполнения поставленных задач. Вам просто нужно влезть в смартфон за 45 тысяч с правильным арсеналом.

Как заменить дисплей iPhone 4s?

Выключите свой смартфон. Откручиваем два винта Pentalob сзади.

Поднимите заднюю панель на 2-3 мм.

Снимаем заднюю крышку. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковые опоры.

Снимите две отвертки Phillips 1,7 мм и 1,5 мм Phillips. Подденьте кабель, соединяющий аккумулятор и материнскую плату с посредником. Отключите его.

Отсоедините аккумулятор от разъема. Будьте осторожны, чтобы не отсоединить разъем от материнской платы.

Вставьте пластиковую лопатку между батареей и боковой рамкой телефона по правому краю и аккуратно сдвиньте ее вверх и вниз, отсоединив батарею от корпуса.

Слева рядом с аккумулятором есть пластиковая наклейка, вытащите ее и извлеките аккумулятор из смартфона.

Снимите винты с крестообразным шлицем 1,5 и 1,2 мм с помощью отвертки Phillips и извлеките металлический держатель и ленточный кабель, соединяющий материнскую плату с док-станцией.

С помощью пластикового шпателя подденьте антенный кабель и вытащите его из зажимов.

На вспышке iPhone есть небольшое пластиковое кольцо, вытащите его пинцетом и положите в подготовленную емкость, чтобы не потерять.

Выкрутите 4 винта Phillips 1,2 мм, 1,3 мм, 2,6 мм, 2,7 мм с помощью отвертки Phillips. Эти болты удерживают защитную крышку, снимите ее, потянув вверх и на себя пластиковым шпателем.

Используйте тот же пластиковый шпатель, чтобы отсоединить кабель камеры от материнской платы. Выньте саму камеру. Не теряйте и не ломайте, он довольно маленький и хрупкий.

Выньте SIM-карту.