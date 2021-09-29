На что обратить внимание при аренде виртуального сервера?

Организация вашего дата-центра (персональный сервер)

Центр обработки данных (ЦОД) – сложный технический объект, создание которого гарантирует соблюдение ряда условий:

Географическое положение. Дата-центр должен быть расположен в отдельном здании с доступом к крупным магистральным сетям и узлам связи, где будет осуществляться круглосуточный мониторинг сети. Важную роль играет возможность подключения к широкополосному широкополосному Интернету, например к Скандинавская магистраль, одна из самых быстрых в Европе и России.

Профессиональная инфраструктура. Если ЦОД многоэтажный, перекрытия должны выдерживать большие нагрузки (не менее 1000 кг на 1 м²). Внутренние помещения следует разделить на отсеки, внутри каждого из которых свой микроклимат. Температура – от 18 до 25 o С, влажность 45%. Здание обычно оборудовано как минимум двумя независимыми электрическими входами (с двух разных подстанций). Прецизионные системы кондиционирования воздуха используются для охлаждения дизель-генераторных установок и оборудования, а источники бесперебойного питания (ИБП) используются для резервирования мощности. В случае аварии или сбоя питания от независимых приводов они подают питание на все электрические системы в центре. Сетевая инфраструктура должна обеспечивать резервное копирование всех критических узлов. Монтаж систем пожарной сигнализации, общий мониторинг, доступ в помещения. Лицензионное программное обеспечение – неотъемлемая часть вашего дата-центра. Узнать больше про условия аренды можно по ссылке – https://cityhost.ua/.

Преимущества аренды сервера:

Экономия на аренде помещений, покупке оборудования, установке системы кондиционирования и других процессах, необходимых для обслуживания физического сервера.

Хостинговая компания несет ответственность за целостность оборудования и при необходимости выполняет своевременную замену компонентов.

Наличие круглосуточного подключения сервера в дата-центре к высокоскоростному Интернету, стабильного электроснабжения и системы резервного питания на случай форс-мажорных обстоятельств обеспечивает бесперебойную работу сервера в режиме 24/7.

Различия между выделенными и виртуальными серверами

Основные отличия оборудования:

Аренда виртуального (общего) сервера. Эта услуга дешевле. Однако есть много ограничений (объем ресурса определяется программным обеспечением). Это его главный недостаток и отличие от VPS. Но виртуальным сервером управлять проще. Все сложные операции могут выполнять сотрудники хостинг-провайдера.

Аренда виртуального выделенного сервера. Эта услуга дороже. Пользователь должен обладать некоторыми знаниями в области управления программным обеспечением. Ресурсы можно оптимизировать под конкретный проект. Производительность по сравнению с виртуальным хостингом намного выше. Вы можете выбрать операционную систему и установить любое программное обеспечение.