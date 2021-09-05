Режим клиента (беспроводной мост). Подключение к провайдеру по Wi-Fi (WISP)

Клиентский или WISP-режим – это режим, в котором маршрутизатор получает Wi-Fi не по кабелю, а через другую сеть Wi-Fi: провайдера, магазин или кафе, соседа и любую другую. То есть раздача происходит через 2 вайфая.

Чтобы включить этот режим, вам необходимо:

Заходим в настройки, набираем в браузере «192.168.1.1», при необходимости указываем логин и пароль; В панели управления выберите «Домашняя сеть» – «Сегменты» – «Домашняя сеть»; Измените подсеть, заменив показанные числа на «192.168.2.1», нажмите «Применить». IP-адрес изменился;

Важно! Ваш компьютер или ноутбук может ненадолго зависнуть при изменении настроек.

Затем необходимо выключить роутер, включить его снова, открыть настройки в браузере и ввести новый адрес: «192.168.2.1»; Попав в панель управления, нужно внизу открыть вкладку «Интернет» (значок с глобусом), вверху – «WISP» (в некоторых прошивках «wifi»), поставить галочку в поле «Включить»; Выбрав «Обзор сетей», найдите сеть, к которой вы будете подключаться, выберите ее и, при необходимости, введите пароль в поле «Ключ». Если сеть не защищена, просто установите флажки рядом с «Использовать для входа» и «Применить».

Далее вы можете найти информацию о текущем подключении во вкладке «Активное подключение» на главном экране настроек.

Настройка KeenDNS для внешнего доступа к маршрутизатору Zyxel или Keenetic

Начиная с версии прошивки NDMS v2.07.B2, маршрутизаторы Zyxel Keenetic имеют компонент KeenDNS для удаленного доступа к домашней сети. Он использует преимущества технологий DDNS, благодаря которым маршрутизатор Zyxel Keenetic имеет постоянный интернет-адрес и больше не нуждается в белом IP-адресе в Интернете для удаленного доступа. Кстати, до недавнего времени в Zyxel Keenetic не было собственного функционала по замене динамических и серых IP-адресов. Пришлось использовать существующие DDNS-сервисы – о них пойдет речь в последней части статьи.

С его помощью получаем:

Доступ к сетевым ресурсам без ввода IP-адреса: торрент-клиент, диск, камера и т.д.

Удаленный доступ в панель администрирования к настройкам роутера

Настройка роутера ZyXEL Keenetic через веб браузер

Для настройки через веб-браузер необходимо ввести IP-адрес устройства в адресной строке на устройстве, каким-либо образом подключенном к маршрутизатору. По умолчанию это 192.168.1.1. Вы можете найти это в инструкции, прилагаемой к роутеру.

В окне нужно ввести логин администратора и пароль по умолчанию 1234. Если все сделано правильно, откроется главное меню с доступом к информации о системе, сервисах и подключениях.

Интернет-соединение с использованием динамического IP-адреса не требует дополнительной настройки. Вам просто нужно подключить кабель к роутеру и при необходимости указать в настройках динамический IP. Обычно это значение по умолчанию.

Подключение по протоколу PPPoE

Для подключения:

при необходимости установите статический IP вручную.

выберите подходящий тип подключения в настройках роутера;

указать пароль и логин, предоставленные провайдером;

Процедура аналогична типу подключения L2TP. Перед подключением необходимо уточнить тип подключения у провайдера.

Индикаторы и разъемы

Zyxel 4G имеет 8 светодиодных индикаторов и от 3 до 4 разъемов на задней панели. Количество последних зависит от версии:

Обе версии оснащены разъемом питания, USB-портом и кнопкой сброса.

Версия «A» оснащена портом LAN и WAN;

Версия «B» оснащена двумя портами LAN и одним WAN;

Набор световых индикаторов для устройства следующий:

Индикатор подключения к Интернету;

Индикатор энергии;

Индикатор соединения Wi-Fi;

Два индикатора подключения к локальной сети;

Индикатор состояния.

Индикатор WAN-соединения;

Indicator4G;

Удаленный доступ к маршрутизатору с телефона через облачный сервис Keenetic Cloud

В более свежей версии прошивки, на которой работают модели современной линейки роутеров Keenetic, также есть поддержка облачного сервиса Keenetic Cloud. Этот компонент по умолчанию устанавливается на любой роутер, и вы можете включить его сразу после распаковки. Для этого перейдите в раздел «Общие настройки» и найдите блок «Keenetic Cloud». Здесь мы просто переводим тумблер в активное состояние, и Keenetic Cloud начинает работать без каких-либо перезагрузок или дополнительных настроек.

Облачные клиенты Keenetic Cloud могут управлять роутером удаленно даже со своего мобильного телефона. Все, что вам нужно сделать, это скачать и установить приложение My.Keenetic, доступное для любой платформы (Android и iOS)

Если мы хотим обеспечить удаленное подключение к локальной сети для компьютера или ноутбука, нам нужно сделать еще один шаг. В меню «Управление – Пользователи и доступ» активируйте «Разрешить доступ из Интернета» через HTTP (или Telnet, если кто-то его использует). Порты можно оставить по умолчанию, поэтому вам не нужно указывать это дополнительно при вводе адреса входа в админку.

Смена пароля

При первом запуске веб-интерфейса интернет-центра пользователю предлагается ввести новый пароль и новое имя. Вы можете отказаться от ввода новых данных, если планируете ввести их позже. В этом случае остается пароль по умолчанию.

Чтобы изменить текущее имя пользователя и пароль, вам необходимо:

Нажмите кнопку с изображением шестеренки внизу экрана. Перейдите на вкладку «Пользователи». Там нажмите на свой логин, если их несколько. По умолчанию зарегистрирован только один пользователь: admin.

Запишите новое имя и пароль. Щелкните “Сохранить».

Перезагрузите роутер.

Что делать, если не заходит в веб-конфигуратор ZyXEL?

Пойдем по порядку.

1. Первым делом проверьте подключение к роутеру. Чтобы открыть страницу с настройками нашего роутера, мы должны к нему подключиться. Подключиться можно как через сетевой кабель, так и через Wi-Fi. Кстати, если не получается пройти по кабелю, попробуйте использовать Wi-Fi. Кабельное соединение выглядит так:

С подключением Wi-Fi думаю все понятно. Вам просто нужно быть подключенным к беспроводной сети вашего роутера. Но, если вы не можете открыть страницу настроек, попробуйте подключиться с помощью кабеля.

2. Адрес для входа в настройки роутера ZyXEL Keenetic. Если вы возьмете свой роутер и посмотрите на наклейку на нижней стороне, вы увидите адрес для входа в настройки. Он подписан как «веб-адрес». Как правило, в последнее время используется имя хоста my.keenetic.net.

Это означает, что ввод my.keenetic.net в адресной строке браузера должен открыть настройки маршрутизатора ZyXEL. IP-адрес 192.168.1.1 также работает, и настройки по этому адресу открываются без проблем. Но, скорее всего, вы увидите ошибку: «Невозможно открыть страницу» или «Страница недоступна».

Проверьте, правильно ли вы вводите адрес в браузере. Нет необходимости вводить «http: //» и «www». Просто укажите адрес: my.keenetic.net или 192.168.1.1.

3. Попробуйте открыть настройки в другом браузере или на другом устройстве (если возможно). Вы также можете войти в систему со своего телефона или планшета. Если вы не можете получить доступ к веб-конфигуратору маршрутизатора с другого устройства, см. Следующий совет.

4. Проверяем настройки IP и DNS адреса, в свойствах подключения к локальной сети или в свойствах беспроводного подключения (в зависимости от того, как вы подключены к роутеру).

Щелкните правой кнопкой мыши значок подключения к Интернету и выберите «Центр управления сетью…». Также слева перейдите в «Изменение параметров адаптера».

Щелкните правой кнопкой мыши адаптер, через который вы подключены к маршрутизатору. Если вы используете сетевой кабель, это «Подключение по локальной сети» (в Windows 10 – Ethernet). А если вы подключаетесь через Wi-Fi, нажмите «Беспроводной адаптер» и выберите «Свойства».

Затем выберите «Протокол Интернета версии 4…», нажмите кнопку «Свойства» и, если вы указали адреса в новом окне, установите автоматический прием IP и DNS и нажмите «ОК.



Перезагрузите компьютер и попробуйте снова получить доступ к панели управления маршрутизатора ZyXEL Keenetic.

Если вы по-прежнему не можете войти в автоматические настройки, вы можете попробовать зарегистрировать статический IP-адрес и DNS-адрес. Нравится:

И снова перезагрузите компьютер.

5. Возможно, проблема в роутере. Чаще всего при невозможности открыть настройки роутера он уже просто сломан. Обычно горит только индикатор питания.

Вы также можете попробовать сбросить настройки до заводских. О том, как сбросить роутер ZyXEL Keenetic до заводских настроек, я уже писал. После этого вы сможете открыть веб-конфигуратор.

Расширение зоны покрытия Wi-Fi сети с помощью Zyxel Keenetic

Keenetic 4G поколения III – многофункциональный интернет-центр

Бывает, что в “keenetic lite 3” почему-то не работает wi fi или сигнал не охватывает всю территорию. В этой ситуации необходимо усилить сигнал, установив на роутере режим ретранслятора. Это режим усиления: маршрутизатор захватывает существующую сеть и усиливает ее, распределяет по более широкой области или улучшает сигнал. Вы можете приобрести специальные усилители отдельно или воспользоваться одноименной функцией роутера Zyxel Keenetic».

Настройки проходят в несколько этапов:

Нужно зайти в настройки роутера, разбить адрес «192.168.1.1», ввести логин и пароль; Зайдите в панель управления – «Система» – «Режим» – перейдите в «Усилитель»; Впоследствии появится окно с предупреждением о необходимости перезагрузки роутера; Значит, вам нужно объединить оба роутера. Для этого нужно нажать кнопку «Wi-Fi» (или «WPS») сначала на основной, затем на усилителе. Всего за несколько минут оба устройства будут объединены в одну общую сеть, которая будет распространять хороший стабильный сигнал.

Вход в настройки роутера, ввода логина и пароля. Сброс настроек до заводских

Информация, указанная на наклейке ниже, поможет вам получить доступ к настройкам устройства.

Это:

пароль.

адрес для доступа к настройкам роутера;

сетевое имя по умолчанию;

Адрес для входа вводится в строку поиска браузера. При нажатии на кнопку Enter откроется окно с двумя кнопками:

быстрые настройки.

веб-конфигурация;

При первом доступе, нажав любую кнопку, вам нужно будет ввести свое имя пользователя и пароль. Логин стандартный – админ.

Вам нужно найти пароль и ввести его дважды. Он понадобится вам для входа в настройки позже. Лучше всего это запомнить, а еще лучше записать.

После выполнения этих шагов вы можете выбрать режим быстрой настройки. Откроется окно с просьбой ввести логин и новый пароль. После авторизации, следуя пошаговой инструкции, вы можете завершить настройку.

Если логин или пароль не работают, когда вы пытаетесь получить доступ к настройкам через адрес входа, возможно, на устройстве уже были установлены другие параметры конфигурации. В этом случае вам необходимо восстановить заводские настройки. Вам понадобится тонкий заостренный предмет (например, игла), с помощью которого вам придется удерживать кнопку RESET на задней панели в течение 10-30 секунд.

Если все индикаторы погаснут и снова загорятся, не мигая, настройки были сброшены правильно.

Мобильное приложение Keenetic

Чтобы облегчить жизнь обычным пользователям, разработчики компании создали новое мобильное приложение для смартфонов на Android и iOS. Он доступен в стандартном магазине приложений. Если вы уже использовали программу Zyxel My.Keenetic, она автоматически предложит обновление.

Примечание. Этот метод доступа к настройкам роутера лучше всего подходит, если устройство только что распаковали или его настройки были сброшены с помощью кнопки «Сброс.

Затем запускаем программу Keenetic на смартфоне или планшете и видим там поиск устройства. Нажмите кнопку «Подключиться через Wi-Fi». В следующем окне отобразится рамка видоискателя камеры:

Наведите камеру на клейкую ленту, приклеенную к нижней части корпуса Kinetics, и удерживайте ее, пока она не распознает QR-код. Должно появиться сообщение об успешном подключении:

Щелкните по кнопке «ОК». Ваш маршрутизатор должен появиться в списке поиска устройств, к которому вы можете получить доступ, щелкнув стрелку рядом с ним.

Что ж, запустится мастер быстрой настройки, который поможет быстро отладить подключение к вашему провайдеру, будь то Ростелеком, Дом.ру, Билайн или любой другой оператор связи.

Настройка Wi-Fi сети и установка пароля

Подключение и настройка маршрутизатора модели ZyXEL Keenetic Lite II

Одна из основных задач роутера – обеспечить покрытие Wi-Fi в квартире или доме. Настроить сеть просто:

Вам необходимо зайти в браузер в адресной строке, ввести «192.168.1.1»; Зайдите в «Сеть WiFi» и установите новое имя и пароль. Таким образом вы можете защитить свою сеть от посещений других людей. Однако менять пароль не нужно – можно оставить имя по умолчанию, пароль будет указан внизу устройства.

Важно! Если вы настраиваете маршрутизатор не впервые, стоит сбросить настройки до заводских. Для этого нажмите иглой кнопку «Сброс» и удерживайте ее 10-15 секунд.

Поддерживаемые модемы

Список поддерживаемых модемов можно посмотреть, посетив официальный сайт компании Zyxcel. Маршрутизатор отлично работает с большинством модемов Yota и Beeline.

Настройка KeenDNS на старой версии ПО

Для работы KeenDNS необходимо убедиться, что этот модуль присутствует на роутере: его можно проверить или скачать в разделе «Система», где нужно открыть вкладку «Обновить» и нажать на кнопку « Кнопка “Показать компоненты»

Здесь должен быть «Модуль управления облачным маршрутизатором», если его нет, попробуйте установить его снова, иначе вы столкнетесь с проблемой, что KeenDNS не работает.

После его установки и активации в меню «Приложения» появится соответствующий раздел KeenDNS».

Здесь нужно ввести желаемый адрес нашего роутера, через который он будет доступен из интернета, и нажать «Проверить». Отображается список имен, доступных для регистрации.

Выбираем понравившийся и нажимаем ту же кнопку – нас попросят активировать облачный сервис Zyxel – подтверждаем.

И на следующем шаге выбираем режим работы KeenDNS:

Через облако – а это наш вариант – выбираем и сохраняем.

Прямой доступ – для тех, у кого белый IP-адрес. Но в этой ситуации нам все равно не понадобится DDNS, поэтому эта статья не для нас

Настройка IP TV

Маршрутизатор поддерживает IPTV на устройствах с TV-портом. Интернет-телевидение настраивается следующим образом:

Подключите телевизор к роутеру с помощью кабеля LAN или Wi-Fi. В разделе «Интернет» нажмите на ярлык «Широкополосное соединение».

Поставьте галочку в строке «Приставка IPTV» под разъемом LAN, через который вы подключились к телевизору.

Примените изменения и перезапустите роутер.

Вход в настройки маршрутизатора Кинетик

Чтобы получить доступ к мастеру настройки роутера Keenetic, вам необходимо подключиться с помощью кабеля локальной сети или через беспроводную сеть Wi-Fi. Последнее очень удобно, если вы хотите настроить роутер с планшета, телефона или ноутбука. Однако, если при входе в систему возникнут какие-либо проблемы, вам все равно необходимо подключиться через кабель.

Откройте любой веб-браузер и введите адрес: my.keenetic.net в строке поиска.

Если проблем с настройкой и работой устройства или компьютера нет, должна открыться страница с полями для ввода логина и пароля.

Кстати, если вы заметили, что адрес изменился на acutoetic.io, не удивляйтесь, это нормально. Далее необходимо ввести логин и пароль для авторизации.

Как подключиться к роутеру Keenetic

Есть два способа подключения к роутеру Kinetic WiFi: проводной и беспроводной. Рассмотрим оба варианта.

Любой WiFi-роутер поставляется с сетевым кабелем Ethernet. Его можно использовать для подключения устройства к компьютеру или ноутбуку через порт LAN. Для этого вставьте один конец кабеля в один из желтых разъемов Kinetics, подписанный как «Домашняя сеть»:

Подключите другой конец кабеля к порту LAN на сетевой карте вашего компьютера. Как правило, все современные ПК и ноутбуки имеют встроенный в материнскую плату сетевой контроллер, так что проблем возникнуть не должно!

Вы также можете получить доступ к настройкам маршрутизатора через my.keenetic.net через беспроводную сеть. Для этого вам необходимо знать название этой сети (Wi-Fi SSID) и пароль для подключения к ней. Если вы ранее ничего не меняли в конфигурации устройства, вы можете узнать эти параметры, просто листая Kinetic».

Там будет наклейка, в которой в поле «Сеть Wi-Fi» будет указано название беспроводной сети, а в поле «Пароль Wi-Fi» – соответственно ключ безопасности.

Если вы хотите получить доступ к my.keenetic.net с планшета или телефона (Android или Apple iOS), вы можете прочитать необходимые данные, отсканировав QR-код. Кстати, он вам понадобится, если вы хотите использовать фирменное приложение разработчика – My.Keenetic

o Keenetic Cloud. На мой взгляд, настроить кинетический роутер с телефона через мобильное приложение в разы проще и удобнее.

Не забывайте о таком старом способе подключения к Kinetics через Wi-Fi, например, с помощью функции WPS. Это позволит вам одним нажатием кнопки соединить роутер и ноутбук (планшет, телефон). Сначала нажмите кнопку WPS на роутере Keenetic – вот она:

Итак, на минуту давайте сделаем то же самое с гаджетом, с которого мы хотим подключиться. На планшетах и ​​телефонах кнопка WPS обычно является программной и ее можно найти в настройках беспроводной сети.

Защита системы от взлома и сохранение настроек маршрутизатора

Чтобы защитить сеть Wi-Fi от взлома, вам необходимо:

скрыть сеть, установив флажок «Включить скрытое беспроводное соединение;

отключить функцию WPS;

уменьшите мощность передатчика, чтобы сеть покрывала только ваше жилое пространство.

в настройках выбрать надежный тип безопасности и сгенерировать сложный ключ с помощью системы;

Безопасность роутера будет высокой, если вы используете надежный пароль для доступа к настройкам и отключите функцию внешнего администрирования. Вы также можете изменить имя пользователя, чтобы получить доступ к панели настроек.

После внесения всех необходимых изменений в окне главного меню нажмите кнопку «Применить», чтобы сохранить настройки.

Причины плохой работы вай-фай и что делать

Плохая работа Wi-Fi выражается в слабом сигнале, регулярных перебоях в подключении или отключениях от Интернета.

Причин, по которым роутер OMS не разворачивает Wi-Fi, может быть несколько:

Проблемы с оплатой или трудности с провайдером. В этой ситуации нужно пополнить счет или дождаться, пока провайдер устранит проблему; Вирус. Некоторые блокируют доступ или минимизируют скорость. Проблема решается установкой хорошего антивируса и чисткой компьютера; Плохое расположение. Например, в “кинетической гиге 1” часто сталкиваются с проблемой wi-fi такого самолета. Если устройство находится далеко от комнаты или окружено мебелью, сигнал не пройдет должным образом. Стоит переставить девайс и проверить, помогло ли. То же самое и с бытовой техникой, особенно с микроволновой печью; Устаревшая прошивка роутера. Его необходимо регулярно менять, скачивая извне; Слишком много пользователей. Чем больше людей подключается к сети, тем медленнее будет скорость подключения. Может потребоваться установка более мощного роутера или дополнительного усилителя;

Открыто слишком много программ и вкладок. Чем больше вкладок открыто на ПК в браузере или загружаются файлы, тем медленнее они будут работать.

Личный кабинет my.keenetic.net не открывается

Это довольно частая ситуация. Часто веб-интерфейс маршрутизатора, интерфейс Kinetics, или любой другой, может быть недоступен по двум причинам: либо из-за неправильных настроек компьютера или ноутбука, с которого вы пытаетесь получить доступ к своей личной учетной записи, либо из-за проблем с самим роутером.

Начнем с проверки сетевых настроек на ПК. Например, я буду рассматривать операционную систему Windows 10. Зайдите в настройки операционной системы и откройте раздел «Сеть и Интернет», выберите используемый адаптер: Wi-Fi или Ethernet. Затем справа вам нужно будет нажать на кнопку «Настроить параметры адаптера». Далее откроется список сетевых карт вашего компьютера:

Щелкните правой кнопкой мыши нужный и выберите «Свойства». Откроется окно, в котором нужно дважды щелкнуть строку IP версии 4 (TCP / IPv4). В следующем окне установите флажки для автоматического получения IP и DNS адресов. Попробуем зайти на my.keenetic.net или 192.168.1.1.

Если по какой-то причине компьютер не получает автоматически адрес от роутера, вам следует попробовать зарегистрировать IP вручную. Для этого всегда в одном месте, в параметрах протокола IP версии 4 установите флажок «Использовать следующий IP-адрес»:

Далее необходимо записать следующие значения:

Нажмите кнопку «ОК» и проверьте свой доступ к my.keenetic.net.

Внимание!

Очень часто пользователи неправильно вводят адрес роутера и поэтому не могут войти в его личный кабинет! Вот пример ввода неверного адреса:

me.keenetic.net

mu.keenetic.net

my.keenetik.net

В этом случае браузер будет автоматически перенаправлен в Интернет для поиска этого сайта. А поскольку его там нет, то будет выдана ошибка «Сайт не найден» и т.д.

В случаях, когда причиной недоступности личного кабинета роутера является его сбой, единственно правильным решением обычно является сброс настроек Кинетики с помощью кнопки Reset, маленькой круглой кнопки на задней стороне корпуса.

Эта кнопка специально спрятана, чтобы пользователь случайно не нажал на нее. Поэтому для его нажатия нужно использовать шариковую ручку, спичку или скрепку.

Фиксирование канала Wi-Fi сети на основном роутере

Перед установкой роутера Zyxel Keenetic в режим усилителя необходимо зафиксировать канал Wi-Fi на основном роутере. Это необходимо, поскольку повторитель Zyxel будет усиливать только определенную сеть. Если основной маршрутизатор автоматически выбирает самую сильную сеть при каждом подключении, настройка будет просто отменена один раз после изменения сети.

Исправить конкретный канал несложно: нужно получить доступ к настройкам сети Wifi, снять флажок «подключаться автоматически» и записать конкретный номер используемого канала.

Настройка параметров WAN

Мы выяснили, почему интернет может быть недоступен после настройки роутера. Как правило, вина лежит на роутере, а не на провайдере. Но, перефразируя немного, вы просто написали неверную конфигурацию точки доступа, по этой причине глобальное сетевое соединение не работает. Каждый из операторов использует свое соединение: «динамический IP», «статический IP», «L2TP», «PPTP», «PPPoE».

Если используется первый вариант, подключение к глобальной сети выполняется немедленно, так как маршрутизатор автоматически получает необходимую конфигурацию. В случае, если провайдер использует «статический IP», но нет Интернета, вам необходимо проверить здесь, был ли указан правильный тип WAN. То же самое касается «L2TP», «PPTP», «PPPoE». Но также необходимо дважды проверить правильность указанного имени пользователя, пароля, сервера и маски.



Далее мы покажем вам, как настроить параметры точки доступа для разных маршрутизаторов. Обратите внимание, что, поскольку мы пользуемся услугами разных провайдеров, вам придется самостоятельно вводить такие данные, как «Имя», «Пароль», «Сервер» и «Маска». Вы можете найти необходимую информацию в договоре, на сайте оператора или позвонив в службу технической поддержки.

TP-Link

Популярные и универсальные роутеры от этого производителя обладают интуитивно понятным интерфейсом, поэтому проблем возникнуть не должно:

Заходим в систему. Для этого вам необходимо знать IP роутера. Вы можете просмотреть информацию в руководстве пользователя или на наклейке, расположенной на задней крышке устройства.

Введите свои учетные данные в форму логина и пароля и нажмите «Войти».

Найдите «Сеть» в меню навигации». Выберите подкатегорию под названием «WAN». Если ваш интернет-провайдер использует DHCP-сервер, вам необходимо выбрать тип подключения «динамический IP». В этом случае вам не нужно самостоятельно заполнять какие-либо настройки, роутер сам получит конфигурацию от поставщика услуг.

Если используется «Статический IP-адрес», вам необходимо установить IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию, размер MTU и предпочтительный DNS. Маска будет выглядеть так: 255.255.255.0. Размер MTU (пакеты передачи данных): 1500 МБ.

Если ваш интернет-провайдер использует соединение PPPoE, вы должны указать имя пользователя и пароль. Ключ доступа должен быть продублирован. В разделе «Вторичное подключение» установите флажок «Отключено». В пункте «Подключение по запросу» необходимо выбрать максимальное время бездействия после попытки подключения. Вы можете записать любой параметр за секунды. В дополнительных настройках нужно указать размер MTU – 1460 МБ.

В ситуации, когда оператор использует «L2TP / L2TP Россия», вам необходимо установить логин и пароль, а также нажать кнопку «Подключиться». Не забудьте указать тип IP-адреса: «динамический IP» или «статический IP». Если вы собираетесь использовать VPN, вам также необходимо зарегистрировать здесь соответствующую конфигурацию. В разделе «Подключаться по запросу» установите флажок «Вручную».



Теперь попробуйте подключиться заново. Если интернет все равно не работает, нужно проверить сетевую конфигурацию операционной системы, чуть позже мы коснемся этой темы.

Keenetic

Как и в предыдущем случае, нам нужно изменить конфигурацию точки доступа. См. Пошаговое руководство ниже:

Вы должны быть авторизованы в веб-конфигураторе. Для этого необходимо знать IP-адрес и пароль маршрутизатора. Всю информацию можно найти в руководстве пользователя или на наклейке на задней панели машины.

вам нужно выбрать пункт «Интернет». На вкладке «Протокол доступа» укажите тип подключения: «Динамический IP», «Статический IP», «PPPoE».

Введите ваше имя пользователя и пароль. Если пользователь записал конфигурацию неправильно, необходимо будет сбросить параметры для перенастройки. Выберите алгоритм аутентификации. Лучше всего уточнить эту информацию в техподдержке оператора.

Теперь вы можете проверить, работает ли интернет. Далее рассмотрим процедуру настройки параметров подключения по протоколу «L2TP»:

В меню навигации выберите кнопку «Интернет». Установите флажки «Включить» и «Использовать для подключения к сети».

В пункте «Описание» укажите название точки доступа. В разделе «Протокол» в раскрывающемся списке выберите тип используемого подключения. Во вкладке «Подключиться через» установите параметр «Использовать любое подключение». Укажите имя пользователя и пароль. В пункте «Метод аутентификации» укажите «Авто». В разделе «Адрес услуги» введите IP, который указан в договоре на оказание услуг связи. Во вкладке «Настройки IP» выберите «Использовать любой». Запишите адрес первичного и вторичного DNS. Активируйте опцию «Автонастройка TCP-MSS». Нажмите кнопку «Применить».

После применения параметров проверьте работоспособность подключения, если есть перебои в связи, затем сбросьте конфигурацию с помощью кнопки «Сброс», которая находится на задней крышке устройства:

Нажмите и удерживайте кнопку от 10 до 15 секунд, а затем отпустите. Дисплей выключится, а затем снова включится.



Снова настройте устройство в соответствии с нашими инструкциями и внимательно проверьте, установлен ли флажок «TCP-MSS».

Tenda

Давайте выясним правильные настройки PPPoE для роутера Tenda:

В меню навигации нужно найти раздел с названием «WAN». Затем перейдите в подкатегорию «Виртуальный коммутируемый доступ (PPPoE)».

В пункте «Аккаунт» указываем логин, который указывается в соглашении с провайдером. В разделе «Пароль» введите пароль для точки доступа. В записи «MTU» мы указываем размер пакета передачи данных. Рекомендуется 1492 МБ. Оставьте настройки с именем «Service Name» и «AC Name» как есть. На вкладке «Параметры подключения к Интернету» установите «Подключаться автоматически». Нажмите «Применить».

Теперь отредактируем параметры статического IP:

В разделе «WAN» находим вкладку «Статический IP».

В пункте «IP-адрес» мы указываем значение, которое вам дал ваш провайдер. В записи «Маска подсети» пишем 255.255.255.0. В разделе «Шлюз» укажите шлюз WAN. Введите адреса первичного и вторичного DNS-серверов. Чтобы изменения вступили в силу, нажмите «Применить».

Мы не трогаем конфигурацию для клонирования MAC-адреса. Вы можете попробовать подключиться к Интернету на высокой скорости.

D-Link

Теперь поговорим о правильной настройке точки доступа на роутерах D-Link. Инструкция универсальна для всех устройств, так как используется прошивка.

Динамический IP:

Откройте пункт «Дополнительные настройки». Выберите вкладку «Сеть» или «WAN». Нажмите кнопку «Добавить». В разделе «Тип подключения» выберите «Динамический IP».

В пункте «Интерфейс» укажите «WAN». Просто введите имя пользователя. Установите флажок «Разрешить». Далее необходимо активировать пункт «Получить DNS автоматически». Задайте имя для точки доступа. В разделе «Разное» установите следующие флажки: «Включить IGMP», «NAT», «Брандмауэр» и «PING». Нажмите кнопку «Применить».

Параметры для PPPoE:

Откройте «Дополнительные настройки» и выберите категорию «Сеть». В раскрывающемся списке укажите тип подключения «PPPoE».

В качестве интерфейса следует использовать только «WAN». Обратите на это внимание, если поставить «PPPoE», интернет работать не будет. Кстати, владельцы модема D-Link часто жалуются, почему роутер не подключается к Интернету после настройки. Именно из-за этого параметра. В записи «Имя» установите произвольное значение для точки доступа. В разделе «PPPoE» введите свой логин и пароль. На вкладке «Алгоритм аутентификации» установите значение «АВТО». В записи «MTU» установите размер пакета на «1492». Это рекомендуемый параметр. Остальные настройки изменять нельзя. Осталось нажать на кнопку «Сохранить».

Если интернет тоже не работает, прочтите нашу статью дальше, и мы дадим другие советы, как исправить ошибку.

ASUS

Попробуем настроить параметры для ASUS:

В панели веб-конфигуратора находим пункт «Интернет».

В раскрывающемся списке выберите тип WAN-соединения. Ставим галочки в чекбоксах «Включить WAN» и «Включить NAT». Кроме того, не забудьте включить параметр «Включить UPnP». Ставим галочку «Автоматически подключаться к DNS серверу». В разделе «Настройки учетной записи» мы не меняем никаких параметров, в том числе «Аутентификация». Заполните параметры на вкладке «Особые требования поставщика услуг»: «Имя хоста» и «MAC-адрес». В пункте «Режим DHCP-запросов» установите значение «Агрессивный». Также не забудьте отключить опцию «Увеличить значение TTL». Нажмите «Применить».

UPVEL

Достаточно популярное устройство, но у некоторых владельцев возникают ошибки при подключении к сети. Попробуем настроить сеть по рекомендациям производителя:

В адресной строке браузера напишите IP устройства: 192.168.10.1. Войдите в панель управления под своим логином и паролем: admin и admin.

В меню навигации откройте запись «Основные настройки».

Выбираем подкатегорию «Интерфейс WAN». В разделе «Тип подключения к Интернету» выберите желаемый протокол. Все зависит от вашего провайдера. Установим размер MTU. Напротив указан рекомендуемый производителем диапазон. Клонирование MAC-адреса в большинстве случаев не требуется, но оно может потребоваться вашему оператору связи. Обратитесь в службу поддержки. Регистрируем первичный и вторичный DNS. Нажмите «Применить изменения».

Настройка DyDNS на роутере Zyxel Keenetic — подмена IP адреса

Помимо фирменного сервиса, Zyxel Keenetic также предоставляет работу с давно существующими сторонними сервисами DDNS. В одном из них нам придется заранее создать аккаунт, например, в популярном no-ip, хотя сейчас он бесплатно предоставляет услуги только в демонстрационном режиме.

Использование этого метода удаленного подключения к маршрутизатору будет работать, только если у вас БЕЛЫЙ внешний IP-адрес.

DDNS сервисы в старой панели управления

Настройку динамической подмены адресов в роутерах Zyxel Keentic black можно найти в меню «Интернет» на вкладке «DyDNS». Здесь нам предлагается выбрать одного из поставщиков услуг из списка:

DNS-мастер

Дина

No-Ip

Выбираем ту, в которой регистрировались и оплачивали услуги. И введите данные для подключения к нему – Доменное имя, Логин и Пароль. А также поставьте галочку «Определять мой IP автоматически».

Чтобы применить настройки к вашему Интернет-соединению, установите флажок «Широкополосное соединение» и нажмите кнопку «Применить настройки». Далее по указанному веб-адресу вы будете перенаправлены на страницу входа в административную панель роутера.

Подключение DDNS в новом Keenetic

На современных интернет-центрах Keenetic подключение к сторонним DDNS-сервисам осуществляется в разделе «Сетевые правила – доменное имя». На данный момент мы можем выбрать одно из следующего, информация о котором уже доступна в программе:

Нет-IP

DynDNS

Ru-Center

или любой другой – вам придется ввести адрес сервера самостоятельно.

Выбираем нашего регистратора, вводим логин и пароль для подключения и адрес зарегистрированного у него домена. Убедитесь, что вы отметили «Определять мой IP-адрес автоматически», чтобы динамически изменяющийся внешний IP-адрес, который интернет-центр получает от провайдера, постоянно отслеживался и заменялся без вашего участия.

Устройство подключается к Wi-Fi, но не выходит в Интернет

Бывает, что роутер Zyxel Keenetic 4g не раздает wifi, хотя подключен к сети. Скорее всего, причина в сбитых настройках из-за отключения электроэнергии или неверно введенных настроек. Например, компьютер ищет сеть «111», которая была настроена, но после принудительного перезапуска сетевое имя маршрутизатора стало заводским именем – «222». Чтобы это исправить, вам необходимо отключить соединение на устройстве, затем перейти в настройки роутера, чтобы создать новое соединение и настроить его.