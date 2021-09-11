Обзор технологий Apple

Обзор Apple TV 4K 2021 с новым пультом. Сильный друг телевидения

В течение недели я смотрел и рассматривал новый Apple TV 4K, представленный в конце апреля этого года. Его продажи в России начались относительно недавно.

Он не сильно отличается от предыдущего поколения и внешне совершенно не изменился. Но теперь в комплекте идет действительно хороший пульт. А в черном корпусе скрывается невидимая мощность для приставки.

Короче говоря, лучшей и доступной по цене ТВ-приставки в мире нет, чем Apple TV 4K. Это почти безупречный телевизионный гаджет, который может многое, и делает это очень красиво. И тоже быстро.

Преимущества многократно увеличиваются, если вы используете экосистему Apple в полной мере. Минусы есть, но они минимальны. Особенно учитывая невысокую цену по меркам яблочного гаджета. Ознакомиться с каталогом гаджетов можно здесь.

Обзор iMac с процессором M1. Сравнение, впечатления от компьютера для семьи

Новые iMac радикальны. Это их первый полноценный редизайн за 10 лет. Они стали неописуемо легкими и тонкими, перекрашенными в яркие цвета. Честно говоря, они даже не похожи на живой компьютер. Скорее, один монитор или большой iPad Pro с подставкой.

Внутри у них самый обсуждаемый и удивительно мощный процессор M1. Снаружи они впечатлены фантастическим звуком из динамиков и изображением экрана Retina с разрешением 4,5K, всего 24 дюйма. Резкость изображения потрясающая.

Проработав именно этот день, я чувствую некую пустоту, необычную и неуместную для обозревателя гаджетов. Просто эти iMac настолько хороши за свои деньги, что обсуждать особо нечего. Все, что обещала Apple, она выполнила.

Положите на стол и пользуйтесь. Я так и сделал. Теперь у меня фиолетовый, с 4 портами USB-C.

Хотя не факт, что только я. И его сын, и его жена уже смотрели на него. Вот в чем суть.

Обзор iPad первого поколения. Прошло 11 лет

В 2010 году я был одним из тех, кто думал, что iPad – это просто «увеличенный iPod Touch», и отверг эту рекламу. В то время это казалось логичным. Сенсорный экран iPod был в восторге от людей: доступный билет в мир Apple и в то же время один из самых мощных гаджетов, который можно было купить по разумной цене.

спустя 11 лет на рынке нет ни одного планшета, который мог бы сравниться с iPad на равных. Тех, кто дотянулся, можно пересчитать по пальцам одной руки. Все остальные «убийцы» исчезли в скандалах, неудачах и забвении.

Apple фактически создала категорию, продвинула ее, год за годом обновляла и превратила в устройство, не имеющее аналогов. И его перспективы еще впереди.