Обзоры полезных приложений для android

Clean Master является бесплатным и необходим для обеспечения бесперебойной работы вашего смартфона.

Основные характеристики:

очищает кэш-память;

защищает ваши личные данные с помощью кода;

отключает ненужные процессы, работающие в фоновом режиме, делая ваш телефон более эффективным;

удаляет неиспользуемые приложения.

Плюсы:

удаляет дубликаты и поврежденные файлы;

освобождает память.

Минусы:

предлагает загрузить замену приложения после его удаления.

Узнать о большем количестве приложений можно по ссылке – https://mirandroidigr.ru/.

Autodesk Pixlr. Один из самых мощных мобильных “фотошоп-заменителей” с обязательным набором инструментов (коррекция угла, кадрирование, кадрирование и т.д.) и большим количеством дополнительных эффектов, рамок и других украшений. Не стоит забывать и о высокой скорости. Более того, это бесплатно.

Dropbox. Dropbox – это, пожалуй, самый известный облачный сервис, который наиболее удобен, если вам часто приходится переносить файлы с компьютера на мобильный телефон и обратно. И, конечно, самый логичный вариант, если клиент Mail.ru по каким-либо причинам вам не нравится.

Smart Launcher Pro 3 – позволяет привести в порядок домашний экран, проверить состояние батареи и привести в порядок систему телефона.

Основные характеристики:

контролирует обновление программного обеспечения;

Защита данных с помощью PIN-кода;

устанавливает каталог приложений в зависимости от частоты использования.

Плюсы:

красивые темы и обои;

Функции жестов и горячих клавиш;

минимизирует расход батареи.

Минусы:

не обнаружено.

Smart AudioBook Player позволяет, помимо прочего, управлять скоростью воспроизведения, загружать обложки книг из Интернета. В дополнение к обычному делению на категории, существует разделение на новые, прослушанные и прослушанные книги. В плеер встроен таймер сна с функцией автовозврата при движении смартфона и таймер безусловного сна при непрерывном воспроизведении. И все это бесплатно, без рекламы и SMS.

GeoCam – это приложение для создания и просмотра геофотографий, т.е. фотографий с правильно отображенной дополнительной информацией: координатами, направлением съемки и т.д. Помимо прочего, он позволяет создавать 3D-модели объектов и генерировать подробные отчеты в формате PDF на основе изображения.