Обзоры полезных приложений для android

Clean Master является бесплатным и необходим для обеспечения бесперебойной работы вашего смартфона.
Основные характеристики:
очищает кэш-память;
защищает ваши личные данные с помощью кода;
отключает ненужные процессы, работающие в фоновом режиме, делая ваш телефон более эффективным;
удаляет неиспользуемые приложения.
Плюсы:
удаляет дубликаты и поврежденные файлы;
освобождает память.
Минусы:
предлагает загрузить замену приложения после его удаления.
Узнать о большем количестве приложений можно по ссылке – https://mirandroidigr.ru/.
Autodesk Pixlr. Один из самых мощных мобильных “фотошоп-заменителей” с обязательным набором инструментов (коррекция угла, кадрирование, кадрирование и т.д.) и большим количеством дополнительных эффектов, рамок и других украшений. Не стоит забывать и о высокой скорости. Более того, это бесплатно.
Dropbox. Dropbox – это, пожалуй, самый известный облачный сервис, который наиболее удобен, если вам часто приходится переносить файлы с компьютера на мобильный телефон и обратно. И, конечно, самый логичный вариант, если клиент Mail.ru по каким-либо причинам вам не нравится.
Smart Launcher Pro 3 – позволяет привести в порядок домашний экран, проверить состояние батареи и привести в порядок систему телефона.
Основные характеристики:
контролирует обновление программного обеспечения;
Защита данных с помощью PIN-кода;
устанавливает каталог приложений в зависимости от частоты использования.
Плюсы:
красивые темы и обои;
Функции жестов и горячих клавиш;
минимизирует расход батареи.
Минусы:
не обнаружено.
Smart AudioBook Player позволяет, помимо прочего, управлять скоростью воспроизведения, загружать обложки книг из Интернета. В дополнение к обычному делению на категории, существует разделение на новые, прослушанные и прослушанные книги. В плеер встроен таймер сна с функцией автовозврата при движении смартфона и таймер безусловного сна при непрерывном воспроизведении. И все это бесплатно, без рекламы и SMS.
GeoCam – это приложение для создания и просмотра геофотографий, т.е. фотографий с правильно отображенной дополнительной информацией: координатами, направлением съемки и т.д. Помимо прочего, он позволяет создавать 3D-модели объектов и генерировать подробные отчеты в формате PDF на основе изображения.