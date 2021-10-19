Почему не стоит чинить телефон самостоятельно?

Если возникла проблема с любимым гаджетом и вы задумываетесь о сохранении, при самостоятельном ремонте следует учитывать следующие моменты:

При разборке корпуса устройства возможно по незнанию или по неосторожности порвать застежки, повредить микросхемы или шлейф, а также другие элементы смартфона;

Большое количество запчастей, предлагаемых в магазинах, некачественные. Если неосторожно обращаться, например, со шлейфом, он может просто сломаться и лопнуть;

Без опыта и специального инструмента можно повредить дорогой дисплей и вернуть его будет невозможно. Покупка другой детали может превратить ваш телефон в золото. Часто после таких манипуляций смартфон легко превращается в «кирпич», который можно просто выбросить. Большинство таких случаев заканчивается поездкой в ​​сервисный центр.

Если вы все равно заменили дисплей, в будущем могут возникнуть следующие проблемы:

Из-за некачественной сборки между экраном и сенсором будет легко проникать пыль, что приведет к некорректной работе последнего. Также образуется пустота, которую вы четко почувствуете, если прикоснетесь пальцем к сенсорному экрану. В итоге после всего одного неудачного тапа по экрану он просто треснет

Делая ремонт самостоятельно, нужно быть очень осторожным. Если у вас есть в этом сомнения, то ремонт гаджета лучше доверить хорошему мастеру сервисной службы. В этом случае вы можете быть уверены, что ваш гаджет будет отремонтирован и получит новую жизнь, а также гарантию на поставленную деталь и проделанную работу.

Почему стоит доверять специалистам по ремонту сервисного центра ИТСА?

Самая уязвимая часть любого iPhone и смартфона других производителей – это дисплей и задняя панель. Кузов подвергается механическим воздействиям, в результате чего ухудшается его внешний вид и нарушается герметичность. Однако проблемы могут заключаться и во внутренних деталях. Следующие важные элементы подвержены поломкам:

Аккумулятор.

Петли и соединители.

Микрофон, колонки.

Системные кнопки.

Камера и другие комплектующие.

Часто бывает сложно определить причину проблемы с помощью простого визуального осмотра. Для определения источника дефектов может потребоваться комплексная диагностика с использованием испытательного оборудования. Эту процедуру нельзя делать в домашних условиях, да и не у всех частных мастеров есть необходимое оборудование. Поэтому именно ремонт в СЦ становится гарантией качества, оперативности и отсутствия повторных отказов. Узнать больше информации по ремонту телефона можно на сайте сервисной компании ИТСА.