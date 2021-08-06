Причины появления проблемы

Если изображение на мониторе персонального устройства (настольного компьютера, ноутбука или планшета) непропорционально растянуто, необходимо выявить причину этого эффекта. Растяжка выполняется по горизонтали или по вертикали.

Возможные варианты проблемы с устройством:

некорректная работа драйверов (программ, гарантирующих внутреннее взаимодействие взаимосвязанных приложений, устройств, утилит);

блок «Разрешение монитора» настроен неправильно».

Внимание! Часть установленных на ПК «дров» работает с 2016 года. Такое программное обеспечение может не получать своевременные обновления из-за отсутствия программного обеспечения у разработчика. Более того, эти утилиты не взаимодействуют с первой десяткой. Их нужно полностью заменить.

Иногда из-за проблем с драйверами пользователям приходится возвращаться к предыдущим версиям операционной системы ПК: седьмой или восьмой.

Как определить производителя видеоадаптера (видеокарты)?

В поле поиска на панели задач введите Диспетчер устройств. Выберите Диспетчер устройств из списка, чтобы открыть его. Щелкните стрелку, чтобы развернуть раздел «Адаптеры дисплея .

Вы увидите название производителя и название адаптера или адаптеров.

Как убрать растянутость экрана на Виндовс 10

Чтобы решить проблемы с отображением, необходимо проверить настройки некоторых дисков. Затем выполните необходимые действия: обновите, перенастройте, укажите новые параметры и характеристики. Есть несколько способов, которыми пользователь должен решить проблему с некорректным отображением информации.

Проверка настроек дисплея

В первую очередь нужно проверить исходные параметры дисплея. Инструкция по работе с данным агрегатом:

щелкните правой кнопкой мыши пустое место на рабочем столе, чтобы отобразить контекстное меню раздела;

в выпадающем списке выберите строку «Параметры отображения»;

откроется дополнительное окно, в котором нужно перейти на вкладку «Дисплей»;

одна из настроек блока — разрешение.

Строка статьи предлагает несколько вариантов разрешения, нужно выбрать тот, который будет корректно отображать информацию на рабочем столе. Параметры зависят от характеристик монитора (как отдельного механизма или элемента ПК).

Обновление графического драйвера

Следующий шаг (если предыдущий не помог) — обновление графического вида «дрова». Процедура может выполняться вручную или с помощью специализированных программ, используемых для автоматического обновления рабочих параметров драйверов компьютера. Чтобы вручную изменить настройки, вам необходимо:

через Поиск найдите раздел «Управление устройствами;

заходим в «Видеоадаптеры»;

щелкните правой кнопкой мыши по символу;

в раскрывающемся списке возможных действий выберите «Обновить драйвер».

После запуска процедуры пользователю нужно только следовать инструкциям, появляющимся на мониторе.

Ручное изменение разрешения экрана

вы можете вручную изменить настройки расширения монитора через раздел «Дисплей».

Шаги такие же, как в главе «Проверка настроек дисплея».

доступ к необходимым параметрам можно получить через «Настройки» (кнопка «Пуск», затем значок шестеренки) или путем поиска в информационных отделах личного устройства.

Отключение автоматической установки устройств

В операционной системе Windows 10 есть автоматическая обработка драйверов ПК. Это означает, что после установки операционной системы замена дефектных файлов или загрузка недостающих выполняется без вмешательства пользователя. Функция установлена ​​разработчиком в режим «По умолчанию». Отключение осуществляется следующим образом:

нажмите на мониторе кнопку «Пуск;

зайти в «Панель управления»;

откройте подраздел «Система»;

из списка доступных для изменения параметров (расположен в левой части окна) выберите «Дополнительные параметры системы»;

откройте вкладку «Оборудование»;

внизу окна нажмите кнопку «Параметры конфигурации устройства».

После выполненных действий откроется дополнительное окно с соответствующим вопросом. Рядом с «Нет» необходимо поставить галочку. Поэтому рекомендуется полностью удалить уже установленные драйверы видеокарты и установить новое программное обеспечение.

Настройка масштабирования в панели управления видеокартой

Видеокарты, такие как AMD и NVIDIA, разработаны с дополнительным приложением под названием GUI (графический интерфейс пользователя). В информационном блоке, указанном для дополнительных настроек расширения, разработчики оставили отдельный параметр. В этом случае «Панель управления NVIDIA» появится в контекстном списке рабочего стола ПК (она появится, если щелкнуть правой кнопкой мыши пустое место на рабочем столе».

Внимание! Большинство сделанных вами настроек автоматически сохраняются после подтверждения соответствующей операции. В некоторых случаях необходимо перезапустить персональное устройство для активации новых параметров.

Настройка экрана через меню монитора

Меню монитора — это дополнительный интегрированный блок. Раздел запускается отдельной кнопкой «Меню», которая находится на самом устройстве (а не на клавиатуре). Чтобы полностью восстановить установленные настройки, нужно в разделе настроек выбрать кнопку «Восстановить». Чтобы самостоятельно настроить параметры изображения, перейдите в разделы «Расширение» и «Масштаб» (в переводе на русский язык соответственно разрешение и масштабирование).

Откат видеодрайвера

Если у вас возникнут проблемы после обновления, восстановление или откат к более ранней версии видеодрайвера может решить проблему. Откат драйвера:

В поле поиска на панели задач введите Диспетчер устройств. Выберите Диспетчер устройств из списка, чтобы открыть его. Щелкните стрелку, чтобы развернуть раздел «Адаптеры дисплея . Щелкните видеокарту правой кнопкой мыши и выберите «Свойства», щелкните вкладку «Драйвер» и выберите «Восстановить». Если вам не предлагается вариант восстановления, переустановите драйвер.

Как исправить чёрный экран: другие способы

Если вышеперечисленные методы не работают, воспользуйтесь следующими руководствами.

Примечание. Кабель монитора должен быть плотно прижат. Часто пользователи не контролируют его, пытаясь решить проблему путем сноса «операционной системы».

Перезагрузите Windows 10

Метод помогает решить проблему, если причиной черного экрана является конфликт в системе. Происходит это после установки обновления «дюжина», подключения новых мониторов и других устройств. Ошибка часто возникает на компьютерах с видеокартами AMD. Затем попробуйте полностью перезагрузить систему.

Для начала вам необходимо войти в свою учетную запись. Но если вы ничего не видите, вам придется делать это вслепую. Везет, если нет пароля. В этом случае вы можете просто дождаться, пока система воспроизведет звук запуска, а затем продолжить работу. Если код был установлен, попробуйте его ввести (возможно, потребуется переключить раскладку клавиатуры).

важно после каждого действия подождать несколько секунд, чтобы все процессы успели запуститься. В противном случае вы можете ошибиться и повторить все заново. Чтобы перезагрузить компьютер, откройте окно «Выполнить». Для этого действуйте следующим образом:

Нажмите сочетание клавиш Win + R». Через 2-3 секунды введите следующую строку: «shutdown -r» (без кавычек). Эта команда отвечает за выключение устройства. А параметр «-r» — «перезагрузка», перезагрузка. Если динамики подключены, будет отображаться звуковое сообщение. Нажмите Enter. Операционная система активирует таймер. Примерно через 30-60 секунд компьютер перезагрузится.

Обратите внимание: если метод не работает, введите «shutdown / r». Если Windows не распознает параметр, система откроет консоль.

Есть еще один способ исправить черный экран на вашем компьютере с помощью перезагрузки. Работает, если у учетной записи есть пароль:

Включите свой гаджет. Примерно через полминуты или более несколько раз нажмите клавишу «backspace», если вы что-то ввели в поле пароля. Нажмите клавишу TAB пять раз, затем один раз нажмите Enter, стрелку вверх, Enter».

Если рабочий стол не появляется после выполнения этих шагов, переходите к следующим инструкциям.

Подключение монитора

Этот метод работает для компьютеров, на которых есть монитор. После установки нового ПО на видеокарту часто появляется черный экран. Если экран подключен к выходу материнской платы, поменяйте вход:

Отключите монитор. Подключите его к другому разъему. Включите ПК.

Если образ появляется, откатите драйвера. Для этого зайдите в Диспетчер устройств («Win» + «X»), выберите видеокарту, щелкните по ней правой кнопкой мыши, перейдите в свойства — «Драйвер», сбросьте ПО. После перезагрузки в операционной системе будет старая версия программного обеспечения. Вероятно, пользователь скачал файл для другого оборудования. Отсюда проблема дисплея.

Как исправить чёрный экран на компьютере: выключение быстрого запуска

Если проблема возникает только после определенного действия, щелкните правой кнопкой мыши значок меню «Пуск», войдите в панель управления. Затем перейдите на вкладку настроек питания. Откройте раздел «Действие кнопки питания» в боковом меню. Под описанием окна есть надпись «Изменить параметры…», воспользуйтесь ею, затем отключите быстрый запуск операционной системы.

Полезная информация: если панели управления нет в контекстном меню, откройте ее, выполнив поиск в меню «Пуск».

Как восстановить ОС из загрузочной флешки

Для начала нужно создать загрузочный диск с операционной системой Windows 10 и вставить его в разъем компьютера. Перед созданием загрузочной флешки отформатируйте ее, чтобы в дальнейшем не отображались ошибки. Затем перезагрузите устройство, чтобы активировать BIOS. В конфигурации вам нужно будет выбрать диск, чтобы открыть окно установки. Для этого обычно нужно нажать клавишу F2, когда появится логотип материнской платы. Настройки BIOS:

В AMI вам нужно перейти на вкладку «Дополнительно», затем выбрать «Конфигурация USB». Все разъемы должны быть включены. В разделе BOOT выберите USB для первого способа загрузки, CD / DVD для второго устройства. Третьим должно быть «SATA…». Сохраните конфигурацию. В качестве приза перейдите на вкладку «Дополнительные возможности BIOS». Выберите USB в качестве первого устройства и жесткого диска в качестве второго.

После настройки BIOS перезагрузите устройство. Установщик должен открыться. Выберите свой язык, нажмите Далее».

В углу будет кнопка «Восстановление системы» — нажмите на нее. Выберите вариант поиска и исправления сбоев, затем «Восстановление при загрузке». Процедура занимает несколько минут. Если ошибок нет, зайдите в BIOS, измените метод загрузки на жестком диске, чтобы не приходилось каждый раз вручную запускать Windows.

Обратите внимание, что иногда при попытке восстановления возникают различные ошибки. В любом случае попробуйте включить компьютер. Часто устройство правильно перезагружается даже в случае ошибок.

Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь в сервисный центр или переустановите операционную систему Windows 10.

Новое

Как удалить размытый шрифт в Windows 10

Что делать, если миниатюры изображений и видео не отображаются в Windows 10

Как включить экранную клавиатуру в Windows 10

Как активировать режим разработчика в Windows 10

Как установить и изменить приложение по умолчанию в Windows 10

Шпаргалки

Список расширений файлов

Запустите команды окна

Переустановка видеодрайвера

Если предыдущие шаги не помогли решить проблему, переустановите видеодрайвер. Вот как это сделать.

В поле поиска на панели задач введите Диспетчер устройств. Выберите Диспетчер устройств из списка, чтобы открыть его. Щелкните стрелку, чтобы развернуть раздел «Адаптеры дисплея . Щелкните правой кнопкой мыши видеокарту, затем выберите «Удалить устройство», установите флажок «Удалить драйвер программного обеспечения для этого устройства» и выберите «Удалить. Вам может быть предложено перезагрузить компьютер. Перед перезапуском запишите остальные инструкции. Снова откройте Диспетчер устройств и разверните раздел «Видеоадаптеры. Щелкните правой кнопкой мыши видеоадаптер и выберите «Обновить программное обеспечение драйвера. Выберите «Автоматический поиск обновленных драйверов» и следуйте инструкциям по установке.

Устранение неполадок с видеодрайвером

Если вы недавно установили обновления на свое устройство из Центра обновления Windows, откатите видеодрайвер до более ранней версии. В качестве альтернативы попробуйте обновить или удалить видеодрайвер, чтобы исправить мерцание экрана или искаженное изображение на экране.

Откат видеодрайвера

В поле поиска на панели задач введите диспетчер устройств и выберите его из списка результатов. Щелкните стрелку, чтобы развернуть раздел «Адаптеры дисплея. В разделе «Адаптеры дисплея» щелкните адаптер правой кнопкой мыши и выберите «Свойства. Перейдите на вкладку Драйвер и выберите Восстановить> Да. Перезагрузите ваше устройство.

Примечания:

для отката или удаления пакета драйверов через диспетчер устройств требуются права администратора.

Если откат недоступен, это означает, что в Windows нет более старой версии драйвера для отката, и вы не сможете завершить этот процесс.

Обновление видеодрайвера

В поле поиска на панели задач введите диспетчер устройств и выберите его из списка результатов. Щелкните стрелку, чтобы развернуть раздел «Адаптеры дисплея. В разделе «Видеоадаптеры» щелкните адаптер правой кнопкой мыши и выберите «Обновить.

Примечание. Возможно, вам придется обратиться к производителю компьютера или видеокарты, чтобы загрузить последнюю версию драйвера на ваше устройство.

Удаление видеодрайвера

В поле поиска на панели задач введите диспетчер устройств и выберите его из списка результатов. Щелкните стрелку, чтобы развернуть раздел «Адаптеры дисплея. В разделе «Адаптеры дисплея» щелкните адаптер правой кнопкой мыши и выберите «Свойства. Установите флажок Удалить драйвер программного обеспечения для этого устройства и нажмите кнопку ОК. Перезагрузите устройство, и Windows снова попытается установить драйвер.

Примечание. Если флажок «Удалить драйверы для этого устройства» не отображается, обязательно загрузите компьютер в безопасном режиме.

Попробуйте сочетание клавиш с клавишей Windows

В некоторых случаях нажатие клавиши с логотипом Windows + CTRL + SHIFT + B может решить проблему. Если это не сработает, попробуйте перезагрузить устройство.

Решаем проблему с разрешением экрана в Виндовс 10

Неисправность, связанная с разрешением экрана, обычно приводит к неправильной работе видеодрайверов. Еще одна причина — это кабели, переходники, переходники и разъемы, используемые при подключении монитора.

Способ 1: Чистая установка драйверов

Если вы не можете изменить разрешение экрана стандартным способом, попробуйте сделать это через панели управления графикой NVIDIA и Intel или Центр управления AMD Catalyst. Они используются для управления мультимедийным контентом, отображения изображений на экране и глубокой настройки параметров видеокарт.

Если функция везде заблокирована, нужно проверить, установлены ли видеодрайверы.

Даже с видеодрайвером есть риск, что он не будет работать должным образом. Вы можете обновить его с помощью того же «Диспетчера устройств», при этом поиск будет ограничен серверами Microsoft и Windows. Гораздо эффективнее устанавливать новое программное обеспечение после удаления старого. Вы можете полностью удалить драйверы с помощью Display Driver Uninstaller. Дополнительные методы: «Панель инструментов» или «Диспетчер устройств», но в этом случае некоторые компоненты могут остаться в системе.

Для отдельной видеокарты программное обеспечение можно загрузить с официальных сайтов Nvidia и AMD или установить с помощью их программного обеспечения, для встроенного программного обеспечения, которое можно найти на веб-сайте производителя материнской платы. Другие варианты — использование сторонних программ или стандартного инструмента Windows 10.

Способ 2: Перезагрузка драйвера

У Microsoft есть функция перезапуска видеодрайверов, которую можно активировать комбинацией клавиш Win + Ctrl + Shift + B. Она применима только к Windows 10 и помогает решить проблемы с отображением, а также решить проблему с графикой обновление программного обеспечения карты. После нажатия кнопок будет получен одиночный сигнал и экран будет мигать. Когда это произойдет, попробуйте изменить разрешение экрана. Если изображение внезапно остается черным, принудительно перезагрузите компьютер.

Устранение неполадок, связанных с существующими конфигурациями

Если установка прошла нормально, вот несколько вещей, которые вы можете попробовать.

Если сбоит уже работающая Windows 10: причины и способы решения

Конфликтующее с системой устройство

Отключите все устройства, которые вы только что подключили к компьютеру, и запустите Windows 10. Сплошной черный экран не появляется. Подключайте устройства по одному и перезагружайте компьютер до того, как произойдет сбой. Затем отключите все оборудование, которое конфликтует с системой, и загрузите операционную систему в обычном режиме. Обновите драйверы на проблемном устройстве.

Установка новых драйверов на видеокарту

Вернитесь к использованию старых драйверов или восстановите систему до предыдущего состояния, и откат к предыдущим настройкам произойдет автоматически. Вы можете выбрать старые драйверы в окне обновления в диспетчере устройств. О том, как туда добраться, уже говорилось выше.

Чтобы начать процесс восстановления, сделайте следующее:

Вы уже знаете, как войти в безопасный режим, если сплошной черный экран не исчезает, а Windows 10 вообще не загружается. Поехали дальше.

Если система загружается через некоторое время после появления сплошного черного экрана, сначала перезагрузитесь в безопасном режиме с запущенной Windows 10, для чего, удерживая клавишу Shift, нажмите пункт выпадающего списка «Перезагрузка» из «Вкл. / Выкл.» , доступ к которому осуществляется через главное меню «Пуск».

Перезагрузите в безопасном режиме Выберите «Диагностика».

Выбрать из списка Щелкните Дополнительные параметры».

Промежуточный выбор Выберите «Восстановление системы».

Схема восстановления Нажмите кнопку «Далее».

Промежуточный выбор Выберите точку восстановления и нажмите Далее».

Точка восстановления Нажмите кнопку «Готово».

Подтверждение действий Подтвердите свое решение восстановить систему, нажав кнопку «ОК».

Заключительный этап

После перезагрузки система вернется в исходное состояние.

Заражение компьютера вирусами

Это могло произойти при просмотре веб-страниц или установке непроверенного программного обеспечения. При необходимости запустите Windows 10 в безопасном режиме, просканируйте систему антивирусной программой и удалите зараженные файлы, затем перезагрузите компьютер.

Разрешение экрана

Разрешение экрана может не поддерживаться видеокартой. Перезагрузите систему в безопасном режиме, измените разрешение экрана на более низкое и перезагрузите компьютер.

После устранения всех неисправностей, чтобы меню с выбором режимов загрузки не появлялось при последующих запусках Windows 10, при работающем компьютере выберите из выпадающего списка «Командная строка (Администратор)» правой кнопкой мыши — щелкнув в меню «Пуск», введите команду «bcdedit / deletevalue {globalsettings} advancedoptions» и нажмите клавишу Enter. Windows 10 теперь загрузится нормально.

Использование только одного внешнего монитора

Если вас не устраивает изображение на внешнем мониторе, начните с основных шагов по устранению неполадок оборудования.

Убедитесь, что кабель, соединяющий компьютер с внешним монитором, надежно подключен.

Попробуйте заменить кабель, соединяющий ваш компьютер с внешним монитором. Если новый кабель работает, значит неисправен старый.

Попробуйте подключить внешний монитор к другой системе. Это поможет определить, связана ли проблема с монитором или исходной системой.

Отключите от компьютера все периферийные устройства. Док-станции, ключи, адаптеры и другие подключенные устройства могут вызывать конфликты.

Если это не сработает, попробуйте следующее.

Если ваша система имеет несколько видеовыходов, попробуйте подключить внешний монитор к одному из других видеовыходов. Типичные порты: HDMI, VGA, DVI и DisplayPort.

Если в вашей системе несколько видеоадаптеров (видеокарт), попробуйте изменить видеоадаптер по умолчанию. Например, в некоторых системах вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на рабочем столе и выбрать программу, связанную с дополнительным видеоадаптером. Действия по смене видеокарты по умолчанию зависят от устройства, поэтому для получения дополнительной информации обратитесь к производителю.

Добавление второго или третьего внешнего монитора

Во-первых, убедитесь, что в вашей системе есть внешний монитор, просмотрев приведенную выше информацию об использовании внешнего монитора.

Если вы можете использовать один внешний монитор, но у вас проблемы с несколькими, ваш видеоадаптер (видеокарта) может не поддерживать несколько мониторов. Информацию о количестве мониторов, поддерживаемых вашей видеокартой, можно узнать у производителя.

Примечание. Если вы пытаетесь использовать разветвитель сигнала для расширения изображения на несколько внешних мониторов, это не удастся. Сплиттер дублирует исходный сигнал вместо создания двух независимых сигналов.

Если на вашем устройстве есть только видеовыход, по умолчанию он поддерживает только внешний монитор. Для поддержки нескольких внешних мониторов вам понадобится следующее:

Док-станции: узнайте у производителя вашего компьютера, доступны ли док-станции для вашего компьютера.

USB-адаптер: если у вас есть USB-порт, вы можете использовать USB-адаптер для обеспечения дополнительного видеовыхода для вашего устройства.

Обновление или удаление несовместимого приложения

Обновление приложения

Если приложение было приобретено в Microsoft Store, проверьте наличие обновлений для приложения в Microsoft Store.

Если приложение не было получено из Microsoft Store, проверьте наличие обновлений на сайте разработчика.

Удаление приложения

Некоторые приложения могут быть несовместимы с Windows 10 и могут вызывать мерцание или искажение экрана. Попробуйте удалить приложение, выполнив следующие действия.

Нажмите кнопку «Пуск», затем выберите «Настройки»> «Приложения»> «Приложения и функции». Через несколько минут отобразятся установленные приложения. Прокрутите список и найдите приложение, которое хотите удалить. Выберите его, затем нажмите «Удалить»> «Удалить». Если вас попросят подтвердить ваш выбор, выберите Да.

После удаления первого приложения перезагрузите устройство и проверьте, не мерцает ли экран или не искажается ли он. Если проблема не исчезнет, ​​удаляйте все приложения по одному, пока проблема не будет решена.

Повторная установка приложения

На панели задач щелкните значок Microsoft Store. Выберите Еще> Моя коллекция. Выберите приложение, которое хотите переустановить, затем выберите Установить.

Нужна дополнительная помощь?

Присоединяйтесь к обсуждению Задайте вопрос сообществу Поддержка Свяжитесь с нами Бесплатная пробная версия на один месяц

Перезапустите устройство.

Чтобы перезагрузить устройство, нажмите кнопку «Пуск», затем выберите «Завершение работы»> «Перезагрузить.

Если это не сработает, нажмите кнопку «Пуск», затем выберите «Завершение работы»> «Завершение работы». Затем снова включите устройство.

Как исправить черный экран без курсора в Windows 10?

Перезагрузите компьютер Попробуйте подключить к компьютеру разные видеовыходы Загрузитесь в безопасном режиме с загруженными сетевыми драйверами Выполнить автоматический ремонт Перезагрузите ваш компьютер

1. Перезагрузите компьютер.

Обычно это первое действие при возникновении проблемы с компьютером.

Отключите все внешние устройства, затем перезагрузите компьютер и посмотрите, сможете ли вы перейти на экран рабочего стола.

2. Попробуйте подключить к компьютеру разные видеовыходы.

Вы можете попробовать различные комбинации вывода видео, подобные приведенным ниже, и посмотреть, видите ли вы экран рабочего стола с курсором мыши.

Подключите адаптер, отличный от встроенной видеокарты, к дискретной карте или наоборот

Подключите к выходу, отличному от HDMI к DVI, DisplayPort к VGA или любой другой комбинации

3. Загрузитесь в безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов.

Перезагрузите компьютер. Когда появится экран входа в систему, удерживайте нажатой клавишу SHIFT, выбирая Power, а затем Restart. После перезагрузки компьютера на экране выбора параметров выберите Устранение неполадок. Щелкните Дополнительные параметры. Щелкните Параметры запуска. Нажмите «Перезагрузить». После перезагрузки вы увидите список опций. Выберите 5 или F5 для безопасного режима с загруженными сетевыми драйверами.

В безопасном режиме вы можете выполнить следующие действия, чтобы попытаться исправить черный экран Windows 10 без проблем с курсором:

Запустите сканирование с помощью средства проверки системных файлов (SFC). Запустите инструмент DISM.

Как запустить сканирование SFC

Средство проверки системных файлов проверяет все защищенные системные файлы, а затем заменяет неправильные версии подлинными и правильными версиями Microsoft.

Вот как это сделать:

Щелкните «Пуск. Перейдите в поле поиска и введите CMD. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Запуск от имени администратора. Тип sfc / scannow. Нажмите Enter.

Как запустить инструмент DISM

Если вы по-прежнему видите черный экран Windows 10 без курсора, запустите средство DISM или средство обслуживания образов развертывания и управления ими.

Инструмент DISM помогает исправить ошибки повреждения Windows, когда обновления Windows и пакеты обновления не установлены из-за ошибок повреждения, например, если у вас есть поврежденный системный файл.

Вот как запустить команду DISM d:

Нажмите Пуск и введите CMD в поле поиска. Щелкните Командная строка в списке результатов поиска. Тип Dism / Online / Cleanup-Image / RestoreHealth.

После завершения ремонта перезагрузите компьютер и проверьте, сохраняется ли проблема.

Если безопасный режим работает стабильно, проблема, скорее всего, связана с драйвером, но вам также может потребоваться отремонтировать или восстановить системные файлы вашего ПК, поскольку большинство проблем с обновлением в Windows 10 — это проблемы с повреждением, о которых сообщалось в предыдущих операциях системы.

В этом случае, находясь в безопасном режиме, сделайте следующее:

Щелкните «Пуск. Перейдите в поле поиска и введите «Обновить», чтобы проверить наличие критических обновлений, установка которых требует времени, и ускорить их выполнение. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» . Выберите Диспетчер устройств. Импортируйте отсутствующие или неправильные драйверы со своего компьютера или с сайта производителя.

Кроме того, все еще в безопасном режиме загрузите, установите и отклоните пробную версию Malwarebytes и очистителя рекламного ПО, затем обновите и запустите полное сканирование.

Убедитесь, что вы удалили антивирусное программное обеспечение, связанное с вредоносным ПО, и включили встроенный Защитник Windows, чтобы проверить производительность вашего компьютера.

После того, как вы заказали вышеуказанное, сделайте следующее:

Щелкните правой кнопкой мыши на панели задач. Выберите Управление задачами. На вкладке Автозагрузка отключите все, пока установка не стабилизируется. Восстанавливайте только то, что вам нужно, включая Windows.

Чтобы выйти из безопасного режима, сделайте следующее:

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» . Выберите «Выполнить» и введите msconfig. Перейдите на вкладку Автозагрузка . Снимите или снимите флажок «Безопасная загрузка» . Перезагрузите компьютер.

4. Выполните автоматический ремонт.

Вставьте установочный диск Windows или USB-накопитель и перезагрузите компьютер. Вы увидите сообщение с просьбой нажать любую клавишу для загрузки с DVD . Нажмите любую клавишу для загрузки с DVD. Когда появится страница «Установка Windows», нажмите «Восстановить компьютер», чтобы запустить среду восстановления Windows (WinRE). В WinRE перейдите на экран выбора параметра» . Щелкните Устранение неполадок и выберите Дополнительные параметры. Щелкните «Автоматический ремонт.

Примечание. Если сообщение Нажмите любую клавишу для загрузки с DVD не появляется, вам необходимо изменить порядок загрузки в настройках BIOS для загрузки с диска или USB.

Будьте осторожны при изменении настроек BIOS, поскольку интерфейс BIOS предназначен для опытных пользователей компьютеров, поскольку вы можете изменить настройку, которая может помешать правильному запуску компьютера.

Обновлять BIOS следует только при необходимости, например, при решении проблемы совместимости. Это может быть сложно и может вывести ваш компьютер из строя в случае ошибки.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, как именно они должны изменить порядок загрузки, а затем выполните сброс:

Во время процесса перезагрузки проверьте наличие каких-либо инструкций по прерыванию нормальной загрузки. Войдите в программу настройки BIOS. На большинстве компьютеров для запуска установки используются клавиши F2, F10, ESC или DELETE . Найдите в программе настройки BIOS вкладку под названием «Порядок загрузки», «Параметры загрузки» или «Загрузка». С помощью клавиш со стрелками перейдите к Порядку загрузки и нажмите Enter. Найдите свое съемное устройство (CD, DVD или USB-накопитель) в списке загрузки. С помощью клавиш со стрелками переместите диск вверх, чтобы он появился первым в списке загрузки. Нажмите Enter. Теперь порядок загрузки изменен на загрузку с DVD, CD или USB-накопителя. Нажмите F10, чтобы сохранить изменения и выйти из программы настройки BIOS. Щелкните Да в окнах подтверждения.

После перезагрузки компьютера выполните следующие действия:

Подождите несколько минут, пока сканирование не удалит все вредоносные программы, заражающие ваш компьютер. Выберите предпочитаемый язык, валюту, время и клавиатуру. Нажмите «Далее» и выберите «Восстановить компьютер. Выберите операционную систему, которую хотите восстановить (в данном случае Windows 10). Нажмите Далее и выберите Устранение неполадок. Выберите Дополнительные параметры. Щелкните Восстановление системы или Восстановление при загрузке.

Чёрный экран после обновления системы до Windows 10: причины и пути решения

Программный сбой

Ошибка могла произойти, и пользователь не заметил ее во время процесса обновления. Чтобы восстановить систему, просто повторите процесс обновления, и черный экран исчезнет.

Конфликт обновлённой до Windows 10 системы с ранее установленными драйверами видеокарты

Это немного сложнее. Сначала вам просто нужно войти в систему.

Если при запуске Windows 10 появляется сплошной черный экран, но операционная система все еще загружается, выполните следующие действия, после завершения каждого из них перезагрузите компьютер:

Нажмите «Пуск -> Панель управления -> Электропитание -> Параметры системы» и на последней вкладке снимите флажок «Включить быстрый запуск (рекомендуется)», а затем сохраните настройки.

Отключить быстрый старт Щелкните правой кнопкой мыши значок компьютера на рабочем столе или в меню «Пуск» и выберите вкладку «Свойства» из раскрывающегося списка. Затем нажимайте «Оборудование -> Диспетчер устройств -> Видеокарты», пока не откроется имя вашей видеокарты. Затем щелкните имя правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйвер». Это можно сделать автоматически через Интернет или вручную с компьютера, предварительно загрузив необходимое программное обеспечение с сайта производителя видеокарты.



Обновление драйверов видеокарты

Если вы видите только черный экран при запуске Windows 10, вы должны сначала войти в систему в безопасном режиме и только затем выполнить все вышеперечисленное.

Шаги, необходимые для входа в безопасный режим:

Во время загрузки Windows 10 удерживайте нажатой клавишу Shift и постоянно нажимайте F8 на клавиатуре. Это первый вариант запуска операционной системы в безопасном режиме, который может не всегда работать. После запуска откроется окно, в котором нужно выбрать «Диагностика», а затем «Дополнительные параметры».

Выбор параметра Затем в открывшемся окне выберите пункт «Командная строка».

Выбор командной строки В открывшемся окне введите в командной строке «bcdedit / set {globalsettings} advancedoptions true» и нажмите клавишу Enter.

Подбор команды Затем в открывшемся окне нажмите «Продолжить».

Продолжить загрузку В последнем открывшемся окне с помощью клавиши F4 выберите «Включить безопасный режим» и нажмите Enter.

Включение безопасного режима

Компьютер перезагружается, и система загружается в безопасном режиме.

Вы также можете войти в безопасный режим с установочного диска Windows 10, а если он отсутствует, воспользуйтесь восьмой версией системы:

После открытия первого окна нажмите кнопку «Далее».



Первое всплывающее окно после запуска диска

В открывшемся окне нажмите ссылку «Восстановление системы»



Восстановление системы

В дальнейшем система загружается в безопасном режиме в той же последовательности, что и выше.

Автоматическое перенаправление на второй разъем видеокарты

Подключите монитор к свободному разъему для видеокарты на задней панели системного блока.