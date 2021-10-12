Погашение кредитов через интернет

Возвращаемся в интернет

Осенью заметен всплеск интереса к сервисам, представленным в мировой паутине. Доставка товаров и продуктов, онлайн-обучение, сетевые игры и, конечно, финансовые сервисы встречают старых и новых пользователей. Объяснить это просто:

погода становится хуже, люди меньше мотивированы выходить из помещения;

сезонные заболевания: пользователи остаются дома, при этом хотят сохранять привычные активности;

обилие акций и специальных предложений.

Но все-таки самая главная причина заключается в том, что это действительно удобно. И попробовав однажды оплатить кредит через интернет, вы вряд ли захотите стоять в очереди к терминалу.

Платежный сервис в смартфоне и компьютере

Чтобы определиться с выбором, стоит придерживаться трех основных критериев:

безопасность,

удобство,

доступная цена.

И наилучшим образом этим требованиям соответствуют услуги, которые существуют уже не один год, начинались за пределами интернета и пришли в него с готовыми IT-решениями. Пожалуй, наиболее яркий пример – «Погашение кредитов» от Золотой Короны. Познакомиться с этой услугой заемщики могли еще до того, как появилась возможность рассчитываться онлайн. Оплатить кредит через Золотую Корону и сегодня предлагается во многих банках, салонах связи и торговых сетях.

Первые транзакции онлайн производились на https://koronapay.com/repayment/online/. Пользователь подтверждал свой номер телефона на сайте и оплачивал кредиты банков и МФО, находя нужный по списку или БИК.

А чуть позже на AppStore и Play Market появилось бесплатное мобильное приложение. Достаточно было установить «Погашение кредитов» на смартфон, чтобы раз и навсегда решить вопрос, как закрывать долг перед финансовой организацией.

Как произвести оплату долга через интернет

Обязательные условия для расчета – это наличие устройства с доступом в сеть (компьютер или смартфон) и карты любого российского банка. На ней нужно иметь достаточно средств, а еще она обязательно должна поддерживать протокол безопасных платежей 3-D Secure. Сейчас эта опция есть у большинства карточек, но лучше уточнить у эмитента, подойдет ли ваша для расчетов через интернет, и будет ли прислан одноразовый пароль для подтверждения операции.

Из списка или по названию выбираем банк, в пользу которого будем совершать платеж. Затем указываем идентифицирующие сведения. Это может быть ФИО заемщика и его телефон, номер договора или счета. Затем пишем, сколько именно хотели бы перевести, и обращаем внимание на тариф.

Комиссия за погашение кредита онлайн складывается из собственно стоимости услуги и оплаты уведомления о поступлении средств в банк. Первый платеж обязательный, второй включает сам заемщик.

Теперь нужно проверить, все ли верно указано, все ли сведения внесены, нет ли ошибок, опечаток. Уверены, что все правильно? Тогда оплачиваем.

В специальной форме пишем номер карты, срок действия, CVC/CVV код. Дожидаемся одноразового пароля и с его помощью подтверждаем оплату.

Мобильная забота

Как видите, все предельно просто и очень надежно: средства поступают на счет в банке в срок до одного рабочего дня, но чаще всего мгновенно. Информация о транзакции сохраняется в личном кабинете. Если понадобится квитанция, ее пришлют на электронный адрес, а вы сможете распечатать.

«Погашение кредитов» не только помогает совершать платежи и сохраняет сведения о них. В сервис входит опция напоминания, которая не позволит вам пропустить дату расчета. Это очень удобно, особенно когда приходится рассчитываться с несколькими банками в разные даты.

А вот платить можно по всем счетам с одной и той же карты, и это тоже большой плюс услуги.

Кажется, погода опять портится, и покидать теплую комнату совсем не хочется. Избежать штрафа за просрочку платежа поможет «Золотая Корона»: надо лишь установить приложение «Погашение кредитов» на смартфон или загрузить сайт koronapay.com на компьютере.