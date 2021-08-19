Что такое Толока

Прежде чем приступить к анализу сервиса, давайте выясним, что означает само слово «Толока», так как некоторые исполнители заданий не знают значения этого древнерусского термина.

Толока — это своего рода христианская взаимопомощь. Как правило, уборка была связана с проведением срочных работ, в которых требовалось большое количество людей, например: скашивание сена на большом участке земли, вырубка лесов, посадка и дальнейшая уборка. Кроме того, под предлогом мелиорации людей агитировали за выполнение общественных работ, связанных с улучшением качества жизни населения, таких как строительство школ, церквей, дорог и домов для нуждающихся в жилье. Такой волонтерский формат практикуют: в России, Украине, Эстонии, Литве, Беларуси и Латвии.

Что означает название сервиса, мы выяснили, давайте теперь обсудим — в чем суть так называемого доходного сайта Яндекс Толока.

Что такое Яндекс Толока

Яндекс.Толока — сервис, позволяющий выполнять задания за денежное вознаграждение. Здесь вам не потребуется ни опыта работы, ни глубоких знаний в какой-либо области. Поскольку виды деятельности достаточно простые, они напоминают работу с ящиками. Однако сразу отвечая на вопрос: «как заработать с Яндекс Толока» — вам не придется просматривать вирусный контент и лайкать, не задумываясь под фото или видео.

Ваша основная задача — тестировать различные сервисы, отвечая на вопросы, связанные с улучшением самого продукта Яндекса или его партнеров, то есть клиентов. Вы также проверяете качество работы своих «коллег». Ниже мы более подробно познакомимся с видами деятельности.

И то, что мы в итоге получаем: «Толока — сайт для заработка в Интернете» — звучит очень неубедительно, не правда ли? Почему Яндекс должен платить третьим лицам за простые задачи?

Ответ очень прост: согласно информации, предоставленной сервисом Яндекс Радар, поисковая система Яндекса ежедневно обрабатывает более 180 миллионов запросов:

График Яндекс.Радар: количество пользователей поисковой системы.

Система не может идеально работать с таким большим объемом данных, проходящих через нее. Речь идет о том, что вводя запрос в поисковой строке Яндекса, как правило, вы получаете содержательный ответ. А происходит это потому, что алгоритмы поисковых систем, а также оценщики (сотрудники поисковых систем) проверяют релевантность ответов на поисковые запросы, а система, в свою очередь, пытается предоставить пользователям наиболее релевантную информацию, но это не всегда проходит «гладко». Иногда оценщики допускают ошибку или система дает сбой, и в результате вывод не соответствует цели запроса.

Например, в запросе «Купить самокат» вы увидите ресурсы, продающие постельные принадлежности. Признанием таких ошибок занимаются внештатные работники Толоки.

На этом примере построены принципы обслуживания. Исполнители как бы оптимизируют работу поисковых систем, выполняя такие задачи, как: фиксация топографических запросов, анализ качества фото или видео, обнаружение нефункционального или неподходящего для просмотра материала, определение релевантности ответов на информацию запрос и др.

Первоначально оценщики выполняли эту работу самостоятельно. Но количество ресурсов растет в геометрической прогрессии, поэтому модераторы начали не успевать своевременно обрабатывать все данные. Следовательно, Толока появилась как вспомогательный инструмент для улучшения качества контента. Если вас интересует процесс выбора подходящего ответа на запрос, вы можете ознакомиться с нашими статьями о Key Collector и WordStat.

Надеемся, что смогли подробно объяснить: что такое работа в сервисе Яндекс Толока и по каким причинам был создан этот портал. Но, прежде чем перейти к основным вопросам: «как работать в Яндекс Толока?» и «Реально ли зарабатывать деньги, выполняя простые задания?

В каких случаях сервис платит налоги за исполнителя

Эта проблема довольно деликатная и мало лечится. Давайте узнаем вместе. Как правило, прибыль, полученная от выполнения заданий, даже всего 0,01 доллара США, не облагается налогом. Подписывая договор с ресурсом на выполнение работ, подрядчик подтверждает, что обязуется самостоятельно покрывать налоговые платежи.

Эта тенденция более чем понятна. Поскольку многие пользователи работают в Толоке напрямую, чтобы занять свободное время полезными делами и зарабатывать суммы, кратные пополнению баланса по телефону или оплате командировок.

Следовательно, организация не считает нужным удерживать налоговые органы с таких мелких сделок: эта процедура остается на совести каждого контрагента.

Информация о выплате гонорара исполнителю в Яндекс Толока.

Однако есть толокеры, для которых сервис является одним из основных видов заработка и условия сотрудничества для них совершенно разные. Если прибыль исполнителя станет больше 1000 долларов за 1 год, организация обязуется производить отчисления по налогу и даже пенсионному фонду. Кроме того, при необходимости сервис предоставит сертификат 2-НДФЛ.

Таким образом, после пересечения исполнителем границы 1000 долларов ресурс блокирует оплату работы до тех пор, пока сотрудник не предоставит данные паспорта, СНИЛС и ИНН.

Задания в Яндекс.Толоке

Как я уже сказал, перед началом деятельности зарегистрированный пользователь должен пройти курс обучения. Он представлен в виде теста, который необходимо провести в строго обозначенное время. Тесты часто бывают довольно сложными, и не всегда понятно, в каком формате вас ждет бизнес. Но все сложности и суть работы разъясняются в специальных советах или инструкциях.

Если пользователь ошибается в одном из ответов, система покажет, где это произошло, и предоставит подробный комментарий. Проделанная работа проверяется модератором, в некоторых случаях он может отклонить результат. Проверка обычно проходит быстро, но может занять несколько дней.

После выполнения первых нескольких задач изменения начнут отображаться в разделе «Профиль». Пользователь начнет получать рейтинг, основанный на качестве, сроках доставки и активности пользователей в службе. Чем выше этот показатель, тем больше действий они увидят и тем больше будет выплата за них.

Какие задания может разместить заказчик?

Примеры типовых заданий, которые размещают на Толоке разные компании:

Оцените видео на наличие шумов и других дефектов.

Пройдите опрос или тест.

Убедитесь в правильности адреса конкретной компании.

Проверить содержание текста на соответствие техническим требованиям.

Следите за ценами в различных магазинах.

Сравните изображения.

Узнай объект на фотографии.

Преобразование аудиозаписи в текст (транскрипция аудио).

В официальном руководстве вы можете узнать, какие компании может публиковать клиент и как им стать.

Как начать работать в Толоке

Во-первых, вам необходимо зарегистрироваться как исполнитель через аккаунт на Яндексе (если вы заказчик, регистрация также обязательна). Также необходимо использовать номер мобильного телефона — вам будет отправлено SMS-сообщение с кодом подтверждения. После авторизации вы можете приступить к выполнению задач. Однако есть требование: пользователь должен быть старше 18 лет, так как некоторые предприятия содержат порнографический контент.

Работать можно как через сайт, так и из мобильного приложения на Android и iOS.

Одноименный раздел будет содержать список задач, которые необходимо выполнить. У каждого предмета есть подробное описание и стоимость. Вы можете использовать фильтр, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант: с обучением, отложенным приемом, возрастным ограничением и т.д.

Секреты заработка Яндекс Толоки: как считается рейтинг?

На Толоке было два типа оценок: абсолютная и относительная. Все было ясно и понятно. Теперь он один, и никто точно не понимает, как все это работает.

Самая популярная теория, которую можно найти среди отзывов о Яндекс Толоке, оценка состоит из четырех компонентов.

Качество этих проектов

Скорость исполнения

Регулярность исполнения

Количество проектов, над которыми работает подрядчик

Например, Маша оценивает только параллельные задания, но делает это быстро и почти безупречно. Он ошибается только в 5% случаев. Какая будет оценка Маши?

Добротность — 0,95 (5% — погрешности)

Коэффициент скорости — 1 (Маша всегда в пределах 30 минут, которые Толока дает на выполнение задания)

Коэффициент регулярности — 1 (Трудно что-то сказать, не зная домашней кухни Толоки. Предполагается, что пользователь должен выполнять это действие X раз в неделю.)

Базовый рейтинг пользователей — 100

Рейтинг базовой миссии — 100

Итоговая оценка Маши: 100 + 100 * 0,95 * 1 * 1 = 195. Если она начнет заниматься другим делом, даже с ошибкой 40%, ее рейтинг будет 100 + 100 * 0,95 * 1 * 1 + 100 * 0,6 * 1 *. 1 = 255. Это самая популярная теория, только Яндекс знает, как все работает на самом деле.

Итог: Чтобы получить 500-600 очков рейтинга, которые требуются для многих дорогостоящих занятий, вам нужно быть безупречным специалистом в 4-5 областях. И еще небольшая заметка от меня лично: базовый рейтинг пользователей неуклонно растет сам по себе. Видимо, это зависит от даты регистрации в проекте. Когда я в последний раз побывал в ноябре 2019 года, рейтинг был около 100, а сейчас 102. И, судя по графику, он продолжает расти.

Можно ли заработать на Яндекс Толока — это развод или нет

Реально ли заработать на Яндекс Толоке? — все зависит от того, какие числа в вашем понимании связаны со словом «усиление». Как правило, за проделанную работу сервис платит небольшие суммы, но при этом большинство задач несложные и выполняются достаточно быстро.

Конечно, если у вас основная работа, а услуга для вас — вечернее времяпрепровождение или подработка в обеденное время, на более 30 рублей в час рассчитывать нельзя.

Однако, если ваш основной вид дохода — работа на ресурсе Толока и подобных порталах, вы со временем приспособитесь к типу бизнеса. Вам не придется тратить время на детальное ознакомление с инструкциями, и вы сразу их выполните. В результате, благодаря быстрой и механической работе, количество обрабатываемого материала значительно увеличится, а ваш заработок может увеличиться на 50 — 150%. Как несложно догадаться, все зависит от человеческого фактора:

работоспособность;

дисциплина;

способность к отвлечению в рабочее время.

скорость восприятия и анализа информации;

удобное время для работы (утро, день, вечер, ночь);

Другими словами, чем лучше вы сделаете домашнее задание, тем выше будет ваш результат. Чем выше ваш балл, тем больше различных видов деятельности вам будет доступно.

Эту платформу можно рассматривать как один из видов заработка, совмещая ее с работой над аналогами. Сколько Яндекс Толока платит за деятельность, мы рассмотрим немного ниже, так как теперь мы подошли к важной теме, а именно: познакомиться с функционалом самого инструмента.

Яндекс Толока сколько можно заработать: начинаем работу

1. Если у вас нет учетной записи Ya., Создайте ее, зарегистрировавшись на https://passport.yandex.ru/.

2. Введите свои реальные данные, номер мобильного телефона. Запишите свое имя пользователя и пароль, чтобы не забыть их.

3. Убедитесь, что вы установили флажок, что вы принимаете условия Пользовательского соглашения и принимаете их, вы даете согласие на обработку ваших данных.

4. Возможно, вам потребуется ввести капчу. Точно не помню, сохранился этот отрывок или нет. В любом случае это несложно.

5. После прохождения регистрации сразу «генерируются ваш личный почтовый ящик и кошелек в Яндекс.Деньгах.

6. Теперь вы можете зарегистрироваться прямо в самом проекте. Перейдите по ссылке https://toloka.yandex.ru. Ничего сложного: заполните все строки.

Примечание! Галочка необходима для подтверждения принятия Условий. Кроме того, флажки ставятся (по вашему запросу), если вы готовы выполнять взрослые задачи, хотите получать уведомления, а также получать сообщения по электронной почте. Советую поставить все галочки, чтобы не потерять важную информацию.

Задания для взрослых

Отдельно отмечу, что около 30% всей активности так или иначе связано с контентом для взрослых, то есть содержащим эротику и порнографию. Проверять соответствующий раздел при регистрации, конечно, не обязательно, но количество активностей будет меньше.

Вам решать — если высокие моральные нормы граничат с лицемерием, откажитесь от такой работы. Однако помните, что этим вы, наоборот, очищаете Интернет, помогая поисковым системам определять материалы 18+ и скрывать их от детей.

Преимущества Яндекс Толоки

Главное преимущество в том, что задач много, они никогда не заканчиваются, можно работать целый день и не выполнить даже десятой части задач. Задания разнообразны, между ними легко переключаться, некоторые даже выполнять интересно.

Высокая, по сравнению с втулками, плата. Лучшие исполнители зарабатывают более 1000 рублей в день в активности Side-by-Side. Их немного, но они есть. Большинство занятий, не требующих оценки, позволяют зарабатывать около 35 рублей в час.

Оплата в Яндекс.Толока

Стоимость заданий обычно указывается рядом с названием. Вам нужно смотреть на зеленый элемент, так как он показывает, сколько конкретно вы заработаете в этом проекте. А рядом с ним находится индикатор — максимальная цифра, до которой размер комиссии будет увеличиваться с повышением уровня мастерства.

Общая сумма заработанных на сайте денег отображается в правом верхнем углу. Указывается сумма средств, которые уже доступны (выделены зеленым), а также те, которые будут выплачены после проверки деятельности (выделены серым).

Вы можете снимать деньги со своего внутреннего счета на кошельки YuMoney, PayPal, Skrill, Papara и Payoneer. Для вывода необходимо открыть страницу «Мои деньги» и выбрать подходящую платежную систему. Комиссия также будет вычтена из общей суммы, она различается для разных услуг. Также существует минимальный порог вывода.

Более подробная информация доступна на сайте поддержки Яндекса.

Кому подойдет работа и что для этого нужно?

Работу может выполнить школьник, студент и даже пенсионер. Особые знакомства, раскрученные аккаунты в социальных сетях, опыт работы в Интернете — все это здесь не имеет значения. Таким образом, вы можете получить заработанные с помощью Толоки деньги уже через пару минут после прочтения статьи.

Чтобы стать сотрудником Яндекс.Толоки, вы должны соответствовать следующим требованиям:

Вы не являетесь гражданином или резидентом Швейцарской Конфедерации (т.е вы никоим образом не связаны со Швейцарией);

Доступ в Интернет;

Компьютер или телефон (планшет).

Иметь аккаунт на Яндексе;

Возраст от 18 (никто не проверяет);

Вам также необходимо будет обладать следующими качествами:

Ответственность;

Обратите внимание на задания.

Пунктуальность;

Казалось бы, простые качества, которыми вы обязательно обладаете. Но заработок напрямую зависит от них. Почему — вы узнаете ниже. Давайте начнем регистрацию и посмотрим, что из себя представляет сайт.

Что такое “задание-амнистия” в Яндекс Толоке?

Администрация Толоки может запретить выполнение определенного действия, если ошибок слишком много. Например, в действии «Оценить качество видео» вас заблокируют, если вы дадите более 45% неправильных ответов.

Когда ваша точность ниже 70%, ваш доход автоматически уменьшится до 50%. Далее вам будет доступна версия действия «амнистия». Вам придется сделать то же самое, но за меньшие деньги. Как только точность снова превысит 70%, вы будете амнистированы.

Как можно зарабатывать на Яндекс Толоке?

Вот лишь несколько примеров того, что нужно сделать:

Онлайн задания Яндекс Толоки

Для выполнения этих задач вам не потребуется ничего, кроме упорства. Все, что вам нужно знать, будет описано в подробной инструкции.

Транскрипция аудиозаписей — 33 рубля в час. Вы должны слушать аудиозапись и записывать то, что слышите. В большинстве случаев это несложно, но иногда можно получить отрывок из урока химии. Формулы придется писать на слух. А иногда оказываешься в роли Мутко и буквально напишешь кириллицей «годы великих речей». И хорошо, если язык будет знакомым. Я наткнулся на китайскую речь, было весело.



Side-by-Side: 100 руб. / Час. Одна из самых сложных задач для исполнителя. Вы получите два снимка страниц Яндекса и вам нужно будет определить, какой из них лучше всего отвечает на запрос пользователя. А также напишите подробный отчет о том, почему вы так думаете. Если вы неосторожно подойдете к этому заданию, вы не сможете заработать больше 60 копеек за задание, а Толока платит лучшим авторам до 24 рублей и до 100 рублей в час.

Оцените качество видео — 46 руб. / Час. Вам необходимо определить, содержит ли видео эротический, консервный, рекламный или пиратский контент. PS Если вы хотите подзаработать в этой области, ознакомьтесь со статьей о том, как заработать на просмотрах видео .

Пешеходные задания Яндекс Толоки

Вы можете совместить приятное с полезным: гулять и зарабатывать деньги. Не пугайтесь низкой почасовой оплаты труда. На самом деле не все так страшно. Толока рассматривает этот показатель следующим образом: он проверяет, сколько часов активность была активна для пользователя, и делит заработок на это число. Те, кто взял задание, но не выполнили его, также попадают в статистику почасового заработка, что значительно снижает его.

Теперь немного личного опыта. Пешие задания очень сложные. Сначала все похоже на сказку, алгоритм простой: я подошел к зданию, сфотографировал вывеску и взял 15 рублей. Если вы придете в особо «хлебный» дом, на который много заказов, сумму можно увеличить в 6-7 раз. Проблемы начинаются, когда организации нет дома.

Алгоритм Толоки в данном случае предполагает выполнение ряда действий:

Войдите в каждый вход

Сфотографируйте дом со всех сторон, чтобы показать отсутствие вывески

Сфотографируйте каждый вход, чтобы показать отсутствие вывески с расписанием

Обойдите дом несколько раз

Если в доме 3 подъезда, а также с двух сторон, то после десятого поиска такой невидимой организации в голову приходит мысль: «Блин, а мне это надо? Я пойду домой рядом, чтобы провести сравнение”.

Проверка коллег — 40 рублей в час. Задача, в которой вы должны проверить правильность выполнения задач другими Толокерами. Вы буквально идете по тому же пути и проверяете, были ли фотографии сделаны в нужном месте.

Проверить состояние отбойника: 10 руб. / Час. Задача простейшая, но переходить от одного объекта к другому можно часами. Только для тех, кто любит долгие прогулки.

Сфотографируйте ценник: 8 рублей в час. Очень сложная задача, вам нужно найти не только магазин, но и место, где находится конкретный товар. Люди, которые часто ходят по ближайшему супермаркету и мысленно спрашивают: «А куда, черт возьми, вы на этот раз перенесли соль?» понять всю боль исследования.

Задания партнеров Яндекс Толоки

Партнерская деятельность вносит еще больше разнообразия в Яндекс Толока. Если вы видели какую-то тупую игру, вы даже не можете раскрыть детали, заказчик — это партнер. Бояться таких задач не стоит, Яндекс Толока гарантирует оплату. Как правило, задание каждого партнера можно выполнить только один раз.